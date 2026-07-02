Juventus confirma a transferência de Puczka para o Genoa: os números

O comunicado prossegue: “Essa operação gera um impacto econômico positivo de aproximadamente € 5,4 milhões, líquidos de encargos acessórios no valor de € 0,6 milhão. Vale ressaltar que, em 1º de julho de 2026, conforme descrito no comunicado de imprensa correspondente, foi também firmado com a mesma contraparte um acordo para a aquisição, a título definitivo, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Jeff Osayuki Ekhator, mediante um valor fixo de € 16 milhões. As duas operações acima mencionadas implicam um ajuste monetário a cargo da Juventus — com base na diferença entre os valores fixos — no valor de aproximadamente € 10 milhões; tais operações — com base em análises preliminares — podem ser qualificadas como separadas e distintas, tanto do ponto de vista contratual quanto substantivo. As avaliações relativas ao registro contábil dessas operações serão realizadas para fins da elaboração do Relatório Financeiro Anual em 30 de junho de 2026”.















