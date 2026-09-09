Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: como estão McKennie, Cambiaso e Sarr; as últimas do treino

Juventus
W. McKennie
A. Cambiaso
Campeonato Italiano

Os jogadores observados de perto de olho no jogo contra o Sassuolo

Não surgiram novidades positivas no treino desta quarta-feira da Juventus na Continassa, visando ao jogo de domingo à noite no campo do Sassuolo: os três jogadores em recuperação de suas respectivas lesões, Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Sarr, voltaram a trabalhar separadamente.


Como informa a Sky Sport, a esperança era de que os três jogadores pudessem voltar a trabalhar pelo menos parcialmente com o grupo a partir de hoje, mas isso não aconteceu. Cambiaso, McKennie e Sarr fizeram os três um trabalho diferenciado e continuarão sendo monitorados dia após dia visando ao jogo de domingo à noite.


  • No momento, McKennie, Cambiaso e Sarr seguem como dúvida para o jogo contra o Sassuolo, para o qual, obviamente, Luciano Spalletti também terá de ficar sem os jogadores que lidam com lesões mais graves, ou seja, Yildiz, Thuram, Ekhator, Cabal, Locatelli e Boga.


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV