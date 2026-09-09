Juventus: como estão McKennie, Cambiaso e Sarr; as últimas do treino

Não surgiram novidades positivas no treino desta quarta-feira da Juventus na Continassa, visando ao jogo de domingo à noite no campo do Sassuolo: os três jogadores em recuperação de suas respectivas lesões, Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Sarr, voltaram a trabalhar separadamente.





Como informa a Sky Sport, a esperança era de que os três jogadores pudessem voltar a trabalhar pelo menos parcialmente com o grupo a partir de hoje, mas isso não aconteceu. Cambiaso, McKennie e Sarr fizeram os três um trabalho diferenciado e continuarão sendo monitorados dia após dia visando ao jogo de domingo à noite.



