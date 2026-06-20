Giovanni Carnevali assumiu o cargo na Continassa há uma semana e assumiu o comando do mercado de transferências da Juventus. São muitos os dossiers em aberto na mesa do novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, e será enorme a carga de trabalho à qual o ex-dirigente do Sassuolo terá de se dedicar durante o verão. Carnevali precisa trabalhar com uma restrição importante, como sabemos: a necessidade de gerar pelo menos 12 a 13 milhões em lucros de alienação até 30 de junho deste ano, além da tarefa de realizar vendas no valor total de 100 milhões até 30 de junho de 2027. Vender bem e comprar bem, portanto, é a missão de Carnevali, algo em que tanto Cristiano Giuntoli quanto Damien Comolli falharam, comprando mal (muito dinheiro gasto, pouco retorno) e vendendo muito mal.





Luciano Spalletti exigiu veementemente poucas coisas da Juventus, mas bem específicas: a renovação do contrato de Dusan Vlahovic, a contratação de dois ou três jogadores com experiência e qualidade comprovadas, e a venda daqueles jogadores que, em termos de personalidade, demonstraram não ser “do nível da Juve” nos momentos cruciais da temporada que terminou com a não classificação para a Liga dos Campeões. Em todos esses pontos, Comolli havia se esquivado nos primeiros dias após o fim do campeonato, até chegar ao rompimento, primeiro com Spalletti e depois com Elkann.



