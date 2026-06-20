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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Carnevali contrata o novo Tevez e se depara com um problema: quem é Yildiz?

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
K. Yildiz

O novo diretor executivo da Juve precisa vender e comprar jogadores, mas, acima de tudo, fazer os torcedores sonharem. E ele tem mais um problema

Giovanni Carnevali assumiu o cargo na Continassa há uma semana e assumiu o comando do mercado de transferências da Juventus. São muitos os dossiers em aberto na mesa do novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, e será enorme a carga de trabalho à qual o ex-dirigente do Sassuolo terá de se dedicar durante o verão. Carnevali precisa trabalhar com uma restrição importante, como sabemos: a necessidade de gerar pelo menos 12 a 13 milhões em lucros de alienação até 30 de junho deste ano, além da tarefa de realizar vendas no valor total de 100 milhões até 30 de junho de 2027. Vender bem e comprar bem, portanto, é a missão de Carnevali, algo em que tanto Cristiano Giuntoli quanto Damien Comolli falharam, comprando mal (muito dinheiro gasto, pouco retorno) e vendendo muito mal.


Luciano Spalletti exigiu veementemente poucas coisas da Juventus, mas bem específicas: a renovação do contrato de Dusan Vlahovic, a contratação de dois ou três jogadores com experiência e qualidade comprovadas, e a venda daqueles jogadores que, em termos de personalidade, demonstraram não ser “do nível da Juve” nos momentos cruciais da temporada que terminou com a não classificação para a Liga dos Campeões. Em todos esses pontos, Comolli havia se esquivado nos primeiros dias após o fim do campeonato, até chegar ao rompimento, primeiro com Spalletti e depois com Elkann.


  • AS TAREFAS DE CARNEVALI

    Mas também para Carnevali não será fácil atingir esses objetivos. Em relação a Vlahovic, fala-se de uma última tentativa de 8 milhões por uma temporada, uma solução que equivaleria apenas a adiar o problema por um ano. E, de qualquer forma, uma solução improvável. Os grandes nomes que Spalletti havia cogitado não chegaram, devido à não classificação para a Liga dos Campeões: nada de Bernardo Silva, nada de Alisson (também devido à resistência do Liverpool), nada de Lewandowski. Quanto às saídas, para Carnevali será um desafio vender jogadores como Koopmeiners, Zhegrova e Openda. Talvez, graças à visibilidade da Copa do Mundo, David tenha mais valor no mercado, o que poderia garantir à Juve um excelente lucro, já que ele chegou de graça.


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  • UM GOL DE TEVEZ

    Além das contas, dos projetos e dos programas, a Juventus e sua torcida, após anos de decepções, precisam, nesta fase, acima de tudo, sonhar. E, portanto, para Carnevali, seria uma boa jogada apresentar uma contratação de impacto, talvez um nome importante e surpreendente que até agora tenha passado despercebido pelos olheiros do mercado. Numa época em que a Inter domina o mercado italiano e, se há um jogador importante, ela o contrata — como está fazendo com Palestra e como fazia, na época, a Juve de Marotta com Higuaín e Pjanic —, a Velha Senhora precisa dar um golpe de efeito, também nesse aspecto. Vem à mente, por exemplo, a contratação de Tevez, em 2013. Claro, era uma Juventus diferente, que já havia conquistado dois Scudetti consecutivos, mas que, com aquela contratação, deu um salto de qualidade e voltou a fazer seus torcedores sonharem em grande.


  • QUEM É YILDIZ?

    Por fim, há o caso de Yildiz, que Carnevali e Spalletti terão de animar e apoiar a partir do dia do início da pré-temporada. O camisa 10 da Juventus, depois de ter jogado três quartos da temporada como um grande jogador, fracassou no final da temporada com a Juve e, em seguida, fracassou de forma retumbante na Copa do Mundo com a Turquia, já eliminada após duas partidas. Yildiz era uma das estrelas emergentes mais esperadas desta Copa do Mundo, que poderia ter lhe proporcionado um salto de qualidade em seu status como jogador. Objetivo não alcançado. Aos 21 anos, Yildiz não é mais um garoto, não é mais um jovem: para se ter uma ideia, o marroquino Bouaddi, aos 18 anos, está arrasando nos Estados Unidos. Para Yildiz, está chegando a temporada em que ele terá de mostrar à Juve — e a todo o mundo do futebol — quem ele realmente é.