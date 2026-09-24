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cm grafica cambiaso
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Cambiaso está pronto para voltar. E Spalletti pode mudar sua função

Juventus
A. Cambiaso

O jogador da seleção italiana voltou a treinar com o grupo, que futuro o espera?

A vitória por 2 a 0 contra a Atalanta trouxe de volta a tranquilidade à Continassa, onde os rumores sobre o futuro de Luciano Spalletti logo perderam força, abrindo espaço para planejamento e novas ideias para o futuro da Juventus.

O treinador toscano aproveitará a pausa para tentar recuperar a condição de muitos jogadores que ainda apareceram abaixo nessas primeiras seis partidas da temporada, mas, sobretudo, espera voltar a ter à disposição ao menos alguns dos lesionados de longa data que ocupam o departamento médico. Entre eles, o mais perto de voltar é Andrea Cambiaso.


  • TRABALHE EM GRUPO

    Nos treinamentos de ontem e de hoje, o lateral nascido em 2000 finalmente voltou a trabalhar com o grupo, primeiro parcialmente e depois aumentando a carga de minutos, após a lesão no tornozelo, uma dolorosa entorse, sofrida no decorrer de Juventus x Parma, no último dia 31 de agosto de 2026. No total, até aqui ele somou apenas 31 minutos em duas entradas saindo do banco nos lugares de Kalulu e Celik, mas seu retorno permitirá a Spalletti avaliá-lo também em outra função.

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  • NOVO PAPEL

    Nas últimas duas partidas contra NEC e Atalanta, Spalletti testou versões diferentes de sua Juventus, que variou entre um 3-4-2-1 e um 4-2-3-1. A ideia que o ex-técnico da Itália leva consigo, porém, é a de um retorno estável ao 4-3-3, no qual, no futuro, até Kenan Yilidz (outro ausente de longa data) poderá se encaixar com facilidade.

    E, para Cambiaso, o futuro pode não ser pelos corredores defensivos, onde, por características sobretudo dos pontas que tem à disposição, ele tem a necessidade de contar com jogadores mais defensivos e mais presos do que ele.

    A partir de segunda-feira, quando os portões da Continassa se reabrirem, Cambiaso começará a trabalhar também para um futuro como meia pelo lado no meio-campo, função exercida esporadicamente em situações de necessidade, mas que, pelas necessidades do elenco à disposição do treinador, pode ser um papel em que tenha uma minutagem bem mais alta do que teria pelos lados do campo.



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