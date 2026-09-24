Juventus: Cambiaso está pronto para voltar. E Spalletti pode mudar sua função

A vitória por 2 a 0 contra a Atalanta trouxe de volta a tranquilidade à Continassa, onde os rumores sobre o futuro de Luciano Spalletti logo perderam força, abrindo espaço para planejamento e novas ideias para o futuro da Juventus.
O treinador toscano aproveitará a pausa para tentar recuperar a condição de muitos jogadores que ainda apareceram abaixo nessas primeiras seis partidas da temporada, mas, sobretudo, espera voltar a ter à disposição ao menos alguns dos lesionados de longa data que ocupam o departamento médico. Entre eles, o mais perto de voltar é Andrea Cambiaso.