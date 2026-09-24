Juventus: Cambiaso está pronto para voltar. E Spalletti pode mudar sua função

Nas últimas duas partidas contra NEC e Atalanta, Spalletti testou versões diferentes de sua Juventus, que variou entre um 3-4-2-1 e um 4-2-3-1. A ideia que o ex-técnico da Itália leva consigo, porém, é a de um retorno estável ao 4-3-3, no qual, no futuro, até Kenan Yilidz (outro ausente de longa data) poderá se encaixar com facilidade.

E, para Cambiaso, o futuro pode não ser pelos corredores defensivos, onde, por características sobretudo dos pontas que tem à disposição, ele tem a necessidade de contar com jogadores mais defensivos e mais presos do que ele.

A partir de segunda-feira, quando os portões da Continassa se reabrirem, Cambiaso começará a trabalhar também para um futuro como meia pelo lado no meio-campo, função exercida esporadicamente em situações de necessidade, mas que, pelas necessidades do elenco à disposição do treinador, pode ser um papel em que tenha uma minutagem bem mais alta do que teria pelos lados do campo.