Juventus: até amanhã, a escolha do goleiro; Neto é o favorito

O nome que hoje aparece em pole position é o de Neto, brasileiro de 37 anos, sem contrato após a passagem pelo Botafogo. Já foi reserva de Gigi Buffon na Juventus, entre 2015 e 2017, e, na carreira, também vestiu as camisas de Athletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth e Arsenal. Em Turim, conquistou dois campeonatos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Neto parece agradar a todos: é o nome ideal para Carnevali, Massara e Ottolini e, ao mesmo tempo, tem o parecer favorável de Spalletti, que quer confiabilidade em caso de problemas com Vicario (nos últimos dois anos, ele passou por uma cirurgia de hérnia e teve uma lesão no tornozelo).



