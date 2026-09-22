Horas decisivas para o novo goleiro da Juventus. Como escreve hoje o Tuttosport até amanhã a Juventus decidirá se vai acrescentar ao elenco um novo camisa 12, uma alternativa ao titular Guglielmo Vicario. A grave lesão no joelho da qual Grabara foi vítima, fora por toda a temporada, abre espaço para reflexões importantes, Spalletti e o clube não querem ser pegos desprevenidos, sabem que Pinsoglio, que jogou 6 partidas em 9 anos, não pode ser o único reserva do ex-Tottenham e Empoli. O sinal que vem de cima é claro: é preciso um perfil experiente, com custos baixos. Um nome confiável, que possa fazer todos dormirem tranquilos em caso de necessidade.
Juventus: até amanhã, a escolha do goleiro; Neto é o favorito
Neto é a primeira opção
O nome que hoje aparece em pole position é o de Neto, brasileiro de 37 anos, sem contrato após a passagem pelo Botafogo. Já foi reserva de Gigi Buffon na Juventus, entre 2015 e 2017, e, na carreira, também vestiu as camisas de Athletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth e Arsenal. Em Turim, conquistou dois campeonatos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Neto parece agradar a todos: é o nome ideal para Carnevali, Massara e Ottolini e, ao mesmo tempo, tem o parecer favorável de Spalletti, que quer confiabilidade em caso de problemas com Vicario (nos últimos dois anos, ele passou por uma cirurgia de hérnia e teve uma lesão no tornozelo).
AS ALTERNATIVAS
Neto não é o único nome avaliado pela Juventus. Nos últimos dias, dez jogadores foram oferecidos. Entre eles, destacam-se Cragno, Gomis e Cillessen, mas também Bruno Varela e Sergio Rico, este último avaliado com atenção. Assim como o nascido em 2002 Adam Stejskal, titular do Wsg Tirol na temporada passada. E também Asmir Begovic, 39 anos, no Leicester no ano passado, levado ao Milan por Massara em 2020 para ser o reserva de Donnarumma.
A lesão de Grabara
A Juventus quer fechar em 24/48 horas a contratação de um novo goleiro para substituir Grabara, que na semana passada, em treino, sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, conforme nota do clube:"Após um trauma torcional no joelho direito sofrido durante o treino desta tarde, Kamil Grabara foi submetido, no J|medical, a exames diagnósticos. Os exames evidenciaram a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador será submetido nos próximos dias a consultas ortopédicas para definir o tratamento".
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