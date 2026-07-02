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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, as primeiras palavras de Ekhator: “Com Spalletti, há como crescer ainda mais”

Juventus
J. Ekhator

O atacante que chegou do Genoa: “Vir para a Juventus é a melhor escolha para minha carreira e para meu crescimento”

Jeff Ekhator, atacante nascido em 2006 que a Juventus contratou em caráter definitivo do Genoa, fala pela primeira vez como jogador da Juventus nos canais oficiais do clube: “Vir para a Juventus é a melhor escolha para minha carreira e para meu crescimento, é a decisão mais acertada: liguei imediatamente para meu agente e minha família, e eles me disseram que é uma oportunidade que só aparece uma vez na vida”.


“Sou um jogador que ataca principalmente em profundidade; nos últimos anos, também aprendi a jogar em conjunto com a equipe e a manter a posse de bola, e é uma alegria imensa ter chegado aqui: mal posso esperar para começar, estou chegando a um clube que conquistou muitos títulos e que está sempre lá no topo”, acrescenta Ekhator. “Há muitas coisas que ainda preciso melhorar e nas quais preciso trabalhar, e acredito estar na equipe certa para fazer isso. E com o técnico (Spalletti, nota do editor), acho que há como crescer ainda mais”.


  • O COMUNICADO

    O comunicado do clube:A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o Genoa CFC para a aquisição definitiva dos direitos de prestação esportiva do jogador Jeff Osayuki Ekhator, por um valor de € 16 milhões, pagável em três exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 0,4 milhão. Estão previstos, além disso, bônus no valor máximo de € 2 milhões, caso sejam alcançadas determinadas metas esportivas. A Juventus assinou com o próprio jogador um contrato de prestação esportiva válido até 30 de junho de 2031”.

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