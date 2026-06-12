Conforme consta no comunicado oficial do clube bianconero: “Após ingressar na Juventus em junho de 2025, Damien Comolli apresentou hoje sua demissão do clube. Toda a Juventus deseja agradecer a Damien pelo empenho demonstrado durante sua passagem pelo clube, desejando-lhe o maior sucesso no futuro.





Damien quis agradecer e enviar uma saudação a toda a família da Juventus: “Decidi deixar meu cargo de Diretor Executivo do Juventus Football Club com efeito imediato. Gostaria de agradecer a John Elkann e à Exor por me terem oferecido a oportunidade de trabalhar neste prestigiado clube. Gostaria também de agradecer a todos os colegas da Juventus pelo seu empenho, profissionalismo e dedicação, desejando a todas as equipes femininas e masculinas o maior sucesso na temporada que está prestes a começar”.



