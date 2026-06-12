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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: as palavras de despedida de Comolli e o acordo sobre a indenização

Juventus
Mercado da bola

A despedida oficial do dirigente francês dos bianconeri

Conforme consta no comunicado oficial do clube bianconero: “Após ingressar na Juventus em junho de 2025, Damien Comolli apresentou hoje sua demissão do clube. Toda a Juventus deseja agradecer a Damien pelo empenho demonstrado durante sua passagem pelo clube, desejando-lhe o maior sucesso no futuro.


Damien quis agradecer e enviar uma saudação a toda a família da Juventus: “Decidi deixar meu cargo de Diretor Executivo do Juventus Football Club com efeito imediato. Gostaria de agradecer a John Elkann e à Exor por me terem oferecido a oportunidade de trabalhar neste prestigiado clube. Gostaria também de agradecer a todos os colegas da Juventus pelo seu empenho, profissionalismo e dedicação, desejando a todas as equipes femininas e masculinas o maior sucesso na temporada que está prestes a começar”.


  • O dirigente francês conclui: "Por fim, um agradecimento especial aos torcedores da Juventus pelo incrível apoio. São eles que fazem deste clube um lugar verdadeiramente único e especial".


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  • A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO

    Conforme publicado no site IlBianconero.com, o acordo alcançado entre as partes prevê, em contrapartida à renúncia de Damien Comolli e à resolução de qualquer eventual reivindicação, o pagamento pela diretoria de um valor bruto de 850.000 eurose a renúncia por parte da Juventus a exigir a devolução do bônus de assinatura previsto na carta de contratação de 1º de junho de 2025.