Juventus, aprovados e reprovados: Spalletti, piadas evitáveis e genialidade, o artilheiro de 20 gols, Inter e Roma distantes

A primeira parte da temporada 2026-27 vai para o arquivo para a Juventus com 10 pontos em 5 rodadas de campeonato (fruto de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota) - pontos que colocam a Juventus na sétima posição da tabela da Serie A -, e uma vitória na primeira rodada da Fase de Liga da Europa League, com a primeira colocação na tabela pelo saldo de gols graças ao 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen. Na Serie A, em cinco rodadas, a equipe de Luciano Spalletti marcou 8 gols e sofreu 4. Os artilheiros da Juventus até aqui foram, entre campeonato e copa, dez: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) e Gatti.
Recorde, o número de lesionados, alguns deles de forma séria: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator e Thuram.
Os dados e números listados são a base para algumas considerações, que nos permitem entender o que funcionou e o que não funcionou neste início de temporada da Juventus.