Juventus, a novela em torno de Kolo Muani, décimo atacante da França, e a crítica de Jonathan David

A novela em torno de Kolo Muani parece pertencer a um mundo atemporal, pois tanto com Damien Comolli quanto com Giovanni Carnevali as condições são as mesmas: há um ano que a Juventus conta com a disposição do jogador, mas não consegue chegar a um acordo com o Paris Saint-Germain. E quem sabe se Luciano Spalletti conseguirá contar com Kolo Muani já a partir da data da concentração para a pré-temporada, em 16 de julho.





Enquanto isso, ainda na Copa do Mundo, Jonathan David faz questão de ressaltar que quer ficar na Juve (“Tenho um contrato de cinco anos”) e, nas entrelinhas — mas nem tanto assim —, depois de marcar três gols pelo Canadá, parece querer enviar uma mensagem a Spalletti: “É uma situação totalmente diferente: a Juventus e a Seleção são duas equipes diferentes, dois sistemas diferentes. Mas, como atacante, toda vez que você marca, ganha cada vez mais confiança e leva essa confiança para a partida seguinte”. Quem sabe o que pensa o técnico da Juventus, que durante a temporada não deixou de provocar David, cutucando-o sobre a personalidade (“David e Openda precisam ter autoconfiança e aquela cara de... nos momentos decisivos”).



