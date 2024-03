Juventude x Grêmio ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (30), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio iniciam a disputa do título do Campeonato Gaúcho neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV na TV aberta, do SporTV 2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca do sétimo Gauchão, o Grêmio conquistou a classificação para a final após eliminar o Brasil de Pelotas por 2 a 0 e o Caxias por 5 a 3 (placar agregado), pelas quartas de final e semi, respectivamente. Anteriormente, a equipe de Renato Portaluppi terminou a primeira fase na vice-liderança, com 23 pontos.

Do outro lado, o Juventude terminou a primeira fase na quinta posição, com 15 pontos. No mata-mata, deixou para trás o Guarany de Bagé por 4 a 0 e o Internacional por 6 a 5 nos pênaltis. Até aqui, a equipe soma cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas no Gauchão.

Mais artigos abaixo

Em 133 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 69 vitórias, contra 23 do Juventude, além de 41 empates. No último encontro válido pela primeira fase do Gauchão, o Grêmio venceu por 1 a 0.