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CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juve, Zhegrova é um fracasso em campo e nas contas: o valor para vendê-lo

Juventus
E. Zhegrova
Mercado da bola

Números preocupantes e uma gestão voltada para o mercado que não será fácil. Qual será o futuro de Zhegrova?

A Juventus está se preparando para um final de temporada que promete ser acirrado e, inevitavelmente, além da disputa pelo 4º lugar, na qual terá de enfrentar a Roma e o Como, já começa a pensar também no futuro e na próxima janela de transferências de verão, quando muitas decisões deverão ser tomadas tanto em relação às contratações quanto, sobretudo, às saídas.


Luciano Spalletti, assim que assinar a renovação, terá que tomar uma decisão definitiva sobre muitos dos jogadores que hoje estão na corda bamba, e entre eles está também Edon Zhegrova. O meia-atacante kosovar, porém, olhando para os números, é até o momento um fracasso tanto em campo quanto financeiramente.


  • NÚMEROS PREOCUPANTES

    A temporada do ex-jogador do Lille está certamente sendo decepcionante, mas o que mais tem dado o que falar são as decisões tomadas por Luciano Spalletti neste mês de março, em que Zhegrova acumulou apenas 20 minutos no total.


    Uma condição física precária levou-o até mesmo a ficar no banco de reservas da seleção do Kosovo durante toda a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, na qual a Eslováquia foi eliminada por 4 a 3.


    Nesta temporada, o balanço é ainda mais preocupante:

    - 21 partidas no total

    - apenas 1 partida como titular

    - 447 minutos no total

    - 0 gols e 0 assistências


    Em termos percentuais, ele jogou apenas 11% dos minutos disponíveis na Série A e 15% na Liga dos Campeões.

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  • ESPAÇO CADA VEZ MAIS REDUZIDO

    Na Juventus e sob o comando de Luciano Spalletti, o espaço para “Zeppetta” (apelido que ganhou por causa de seu famoso drible) tende a diminuir ainda mais com o retorno de atacantes como Milik e Vlahovic e com o crescimento de Boga e Conceição. Além disso, o problema de pubalgia continua a impedir que ele tenha continuidade para se destacar.

  • O FRACASSO NO BALANÇO

    Zhegrova, no entanto, até o momento, não é apenas um fracasso em campo, mas também nas contas do clube. Seu salário é de 4,6 milhões de euros brutos por temporada, com um contrato que vence em 30 de junho de 2030 (18,4 milhões de euros no total).


    Chegado a Turim por 14,3 milhões de euros mais 3 de bônus e 1,2 de comissões, tem um custo de amortização de 2,88 milhões de euros (que pode aumentar em caso de bônus de classificação na Champions) e um valor residual no balanço que, em 30 de junho de 2026, será de nada menos que cerca de 12 milhões de euros, valor a partir do qual se deve partir para não ter prejuízo.

  • O VALOR DE VENDA

    A Juventus precisará realizar boas vendas neste verão para poder sonhar alto com novas contratações e, consequentemente, não poderá se dar ao luxo de realizar transferências que não agreguem valor financeiro. Zhegrova tem interessados na Premier League e na Ligue 1, mas trata-se de clubes fora do circuito europeu ou que dificilmente conseguiriam arcar com o custo de seu salário. Além disso, justamente por uma questão estratégica, hoje a Juventus não pode pedir menos de 20 milhões de euros para vendê-lo definitivamente, de modo a poder financiar uma contratação que o substitua.

  • EMPRÉSTIMO COM OBRIGAÇÃO?

    Todas essas condições tornam complicada uma saída do time na janela de transferências de verão. Nesta altura, seria mais fácil e vantajoso que a negociação de saída fosse estruturada como um empréstimo com opção de compra condicionada,o que adiaria ainda mais o recebimento do valor, reduzindo os custos no balanço e elevando o limite para o lucro de capital.



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