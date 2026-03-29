Juve, Zhegrova é um fracasso em campo e nas contas: o valor para vendê-lo

A Juventus está se preparando para um final de temporada que promete ser acirrado e, inevitavelmente, além da disputa pelo 4º lugar, na qual terá de enfrentar a Roma e o Como, já começa a pensar também no futuro e na próxima janela de transferências de verão, quando muitas decisões deverão ser tomadas tanto em relação às contratações quanto, sobretudo, às saídas.





Luciano Spalletti, assim que assinar a renovação, terá que tomar uma decisão definitiva sobre muitos dos jogadores que hoje estão na corda bamba, e entre eles está também Edon Zhegrova. O meia-atacante kosovar, porém, olhando para os números, é até o momento um fracasso tanto em campo quanto financeiramente.



