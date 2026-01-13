Getty/GOAL
Jurgen Klopp dá resposta sobre chance de assumir o Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso
Alonso demitido: Real Madrid em busca de um novo técnico
Xabi Alonso foi demitido do Santiago Bernabéu após apenas oito meses no comando. Ele comandou o Real Madrid em 34 jogos, vencendo 24 deles. Sua última partida foi a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona por 3 a 2.
Dizia-se que o treinador espanhol havia entrado em conflito com craques do Real Madrid, como Vinicius Junior e Kylian Mbappé, o que acabou tornando sua posição insustentável. O comando da equipe principal foi entregue a Álvaro Arbeloa interinamente.
Desde a demissão, já surgiram diversas especulações sobre quem será o próximo treinador do Real Madrid. Sem surpresas, o nome de Klopp foi adicionado a essa lista. Ele deixou o cargo de treinador ao romper o vínculo com o Liverpool em 2024 e agora é o Diretor Global de Futebol da Red Bull.
Como Klopp reagiu aos rumores com o Real Madrid
O treinador de 58 anos não deu qualquer indício de que esteja buscando um retorno ao banco de reservas, principalmente em um cargo tão disputado quanto o do Real Madrid. Ele minimizou os rumores de uma possível transferência para o clube merengue ao comentar a notícia da repentina saída de Alonso.
Trabalhando como comentarista na Servus TV logo após a notícia bombástica, Klopp disse, quando questionado se seu telefone havia tocado: “Na verdade, tocou, embora não de Madri. Mas sim, definitivamente houve algumas pessoas que sentiram a necessidade de me contatar diretamente sobre isso.”
“Em primeiro lugar, acho que é mais um sinal de que algo não está bem por lá neste momento. Se Xabi Alonso, que nos últimos dois anos no Leverkusen mostrou o talento excepcional que possui como treinador – e acho que, considerando a idade dele e a quantidade de trabalhos que já teve, podemos afirmar isso – é demitido do Real Madrid apenas seis meses depois, isso demonstra algumas coisas. Por um lado, mostra que hoje em dia não há mais tempo. Por outro, as expectativas no Real Madrid são obviamente enormes.”
“Tomar uma decisão dessas no calor do momento, depois de perder a final da supercopa para o Barcelona, diz muito. Acho que já vínhamos ouvindo rumores há algum tempo. E agora – não sei se era essa a direção da sua pergunta – mas isso não tem absolutamente nada a ver comigo, e também não me causou nenhuma reação, que provavelmente seria a pergunta seguinte.”
“Fiquei surpreso, é verdade, genuinamente surpreso. Depois, algumas pessoas me mandaram mensagens e eu respondi com vários emojis.”
Klopp está planejando voltar a treinar?
Em outubro de 2025, ao ser questionado sobre seus planos para o futuro, Klopp disse no podcast Diary of CEO : “Eu disse que nunca mais treinarei uma equipe na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, teoricamente é possível. Não sei ao certo, adoro o que faço agora. Não sinto falta de treinar, treino agora, mas de uma forma diferente.”
“Não sinto falta de ficar na chuva por duas horas e meia ou três horas, não sinto falta de ir a coletivas de imprensa três vezes por semana, de dar 12 entrevistas por semana, não sinto falta disso, não mesmo. Não sinto falta de estar no vestiário, treinei algo como 1.080 jogos, então passei muito tempo em um vestiário. Não quero morrer em um vestiário porque não é agradável, tem um cheiro ruim.”
"Pode haver algo, tenho 58 anos, posso tomar essa decisão daqui a alguns anos... Não sei. Preciso decidir hoje que não vou mais treinar? Graças a Deus não preciso, posso simplesmente ver o que o futuro me reserva. Agora estou em um projeto que realmente amo, gosto do que estou fazendo. Na minha opinião, só se eu estiver 100% focado, posso fazer um ótimo trabalho."
Próximo treinador do Real Madrid: Favoritos para o cargo
Desde que deixou o Liverpool, Klopp tem sido associado a vários cargos, mas sempre foi rápido em desmentir esses rumores. Por enquanto, o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca – que deixou Stamford Bridge no primeiro dia do ano – é o favorito para assumir o comando do Real Madrid, enquanto o ícone francês Zinedine Zidane vê sua terceira passagem pelo clube sendo cogitada.
