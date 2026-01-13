Jurgen Klopp dá resposta sobre chance de assumir o Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso

O treinador de 58 anos não deu qualquer indício de que esteja buscando um retorno ao banco de reservas, principalmente em um cargo tão disputado quanto o do Real Madrid. Ele minimizou os rumores de uma possível transferência para o clube merengue ao comentar a notícia da repentina saída de Alonso.

Trabalhando como comentarista na Servus TV logo após a notícia bombástica, Klopp disse, quando questionado se seu telefone havia tocado: “Na verdade, tocou, embora não de Madri. Mas sim, definitivamente houve algumas pessoas que sentiram a necessidade de me contatar diretamente sobre isso.”

“Em primeiro lugar, acho que é mais um sinal de que algo não está bem por lá neste momento. Se Xabi Alonso, que nos últimos dois anos no Leverkusen mostrou o talento excepcional que possui como treinador – e acho que, considerando a idade dele e a quantidade de trabalhos que já teve, podemos afirmar isso – é demitido do Real Madrid apenas seis meses depois, isso demonstra algumas coisas. Por um lado, mostra que hoje em dia não há mais tempo. Por outro, as expectativas no Real Madrid são obviamente enormes.”

“Tomar uma decisão dessas no calor do momento, depois de perder a final da supercopa para o Barcelona, diz muito. Acho que já vínhamos ouvindo rumores há algum tempo. E agora – não sei se era essa a direção da sua pergunta – mas isso não tem absolutamente nada a ver comigo, e também não me causou nenhuma reação, que provavelmente seria a pergunta seguinte.”

“Fiquei surpreso, é verdade, genuinamente surpreso. Depois, algumas pessoas me mandaram mensagens e eu respondi com vários emojis.”

