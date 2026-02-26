Getty Images Sport
Traduzido por
Jurgen Klopp enfrenta a guilhotina do Red Bull? Perguntas sobre o futuro do ex-técnico do Liverpool em meio a rumores de uma possível ida ao Real Madrid
Relatório afirma que Klopp está frustrado com o cargo de diretor global de futebol
Klopp deixou a gestão ao romper os laços com o Liverpool no verão de 2024. Ele está agora há cerca de 14 meses trabalhando com a Red Bull, mas uma saída antecipada desse cargo não está sendo descartada.
De acordo com o Salzburger Nachrichten, a “tensão” no clube pode levar a uma separação. Afirma-se que o técnico de 58 anos não é mais considerado essencial para os planos futuros. A reportagem afirma que Klopp “se tornou o embaixador perfeito da marca da empresa de bebidas sediada em Salzburgo. Mas isso não pode mascarar o fato de que sua contratação ainda não teve um impacto positivo em sua área de
responsabilidade”.
- Getty Images
Red Bull responde aos rumores sobre a saída de Klopp
Klopp estaria frustrado, pois sua influência é mantida sob rédea curta, e estaria aberto à ideia de voltar a treinar. Diz-se que a Red Bull não impediria a saída do ex-técnico do Borussia Dortmund, caso ele quisesse deixar o clube neste verão.
No entanto, a Red Bull foi rápida em desmentir esses rumores. O CEO Oliver Mintzlaff disse ao transfermarkt.de: “Isso é um disparate completo e totalmente infundado. Pelo contrário, estamos extremamente satisfeitos com o trabalho de Jurgen Klopp.
Ele se dedica muito, está em constante comunicação com nossos treinadores e diretores esportivos e está desenvolvendo de forma sustentável a filosofia de futebol da Red Bull. Estamos convencidos de que ele é a pessoa certa para o cargo. É nisso que estamos concentrando toda a nossa energia e atenção.”
Klopp queria uma pausa do estresse de treinar
O contrato de Klopp com a Red Bull vai até 2029. Ele tem afirmado regularmente que não tem intenção de voltar ao estresse da gestão de clubes tão cedo. Ele disse à Servus TV em janeiro de 2026: “Eu não queria mais viver com essa agenda tão apertada que tenho há mais de 25 anos. O mercado de treinadores está passando por mudanças, e não é tão ruim assim vivenciar tudo isso da perspectiva de um observador e não pensar no que isso pode significar para você pessoalmente, porque você está no lugar certo onde está.”
Ele continuou dizendo que é fã de projetos e compromissos de longo prazo: “Fiquei em Mainz por sete anos, embora pudesse ter me mudado a cada ano; fiquei em Dortmund por sete anos, embora pudesse ter ido para outro lugar com relativa frequência; e poderia ter saído do Liverpool mais cedo, onde não tinha tantas ofertas. Portanto, gosto de relacionamentos de longo prazo, e o da Red Bull está apenas começando.”
- Getty
Glasner assumirá o cargo com o retorno de Klopp ao comando técnico?
Klopp, no entanto, tem sido apontado como um potencial sucessor de Xabi Alonso no Real Madrid, com Álvaro Arbeloa atualmente ocupando um cargo interino de treinador no Santiago Bernabeu. Um retorno emocionante a Anfield também não foi descartado, com algumas perguntas sendo feitas sobre a presença contínua de Arne Slot lá.
O Salzburger Nachrichten também sugeriu que a Red Bull já tem um sucessor para Klopp em mente. Esse homem seria o atual técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner. Ele já trabalhou como coordenador esportivo e assistente técnico no RB Salzburg.
A popularidade do austríaco continuou a crescer na Inglaterra, com a conquista do primeiro troféu importante do Palace - a FA Cup de 2025. Glasner revelou que deixará o Selhurst Park quando seu contrato expirar no verão.
Ele tem sido associado a outros cargos de treinador que estão sendo ocupados por interinos no momento, como os do Manchester United e do Tottenham, mas pode ser tentado a dar um passo atrás e assumir uma função mais tranquila na Red Bull, o que permitiria a Klopp seguir na direção oposta.
Publicidade