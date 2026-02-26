Jurgen Klopp enfrenta a guilhotina do Red Bull? Perguntas sobre o futuro do ex-técnico do Liverpool em meio a rumores de uma possível ida ao Real Madrid

O contrato de Klopp com a Red Bull vai até 2029. Ele tem afirmado regularmente que não tem intenção de voltar ao estresse da gestão de clubes tão cedo. Ele disse à Servus TV em janeiro de 2026: “Eu não queria mais viver com essa agenda tão apertada que tenho há mais de 25 anos. O mercado de treinadores está passando por mudanças, e não é tão ruim assim vivenciar tudo isso da perspectiva de um observador e não pensar no que isso pode significar para você pessoalmente, porque você está no lugar certo onde está.”

Ele continuou dizendo que é fã de projetos e compromissos de longo prazo: “Fiquei em Mainz por sete anos, embora pudesse ter me mudado a cada ano; fiquei em Dortmund por sete anos, embora pudesse ter ido para outro lugar com relativa frequência; e poderia ter saído do Liverpool mais cedo, onde não tinha tantas ofertas. Portanto, gosto de relacionamentos de longo prazo, e o da Red Bull está apenas começando.”