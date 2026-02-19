Julian Alvarez revela sua posição sobre o retorno à Premier League, já que o Arsenal tem como alvo o ex-atacante do Manchester City

O atacante do Real Madrid, Alvarez, teria esclarecido sua preferência de transferência após fortes especulações sobre um retorno à Inglaterra. O ex-craque do Manchester City teria considerado uma transferência para o Arsenal no mês passado e estaria avaliado em aproximadamente £ 87 milhões. Acredita-se que o Arsenal seja um dos vários clubes da Premier League interessados no jogador de 26 anos, vencedor da Copa do Mundo, ao lado do Chelsea e do Manchester United. No entanto, relatos recentes sugerem que o argentino não está necessariamente buscando um voo de volta ao Reino Unido ainda.

A publicação espanhola Sport afirma que Alvarez preferiria uma transferência para o Barcelona se deixasse o time de Diego Simeone. Apesar da atenção significativa dos times ingleses, sugere-se que o atacante preferiria permanecer na Espanha. Embora isso represente um golpe para as esperanças do Arsenal de contratar um finalizador comprovadamente eficaz, a dificuldade bem documentada do Barcelona em atender a altas avaliações de transferência ainda pode oferecer um incentivo aos Gunners. Enquanto isso, o Atlético teria tomado medidas para proteger seu ativo, oferecendo-lhe um novo contrato para afastar os pretendentes, mesmo que seu contrato atual tenha validade até 2030.