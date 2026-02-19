(C)Getty images
Julian Alvarez revela sua posição sobre o retorno à Premier League, já que o Arsenal tem como alvo o ex-atacante do Manchester City
Álvarez deixa clara sua preferência pelo espanhol
O atacante do Real Madrid, Alvarez, teria esclarecido sua preferência de transferência após fortes especulações sobre um retorno à Inglaterra. O ex-craque do Manchester City teria considerado uma transferência para o Arsenal no mês passado e estaria avaliado em aproximadamente £ 87 milhões. Acredita-se que o Arsenal seja um dos vários clubes da Premier League interessados no jogador de 26 anos, vencedor da Copa do Mundo, ao lado do Chelsea e do Manchester United. No entanto, relatos recentes sugerem que o argentino não está necessariamente buscando um voo de volta ao Reino Unido ainda.
A publicação espanhola Sport afirma que Alvarez preferiria uma transferência para o Barcelona se deixasse o time de Diego Simeone. Apesar da atenção significativa dos times ingleses, sugere-se que o atacante preferiria permanecer na Espanha. Embora isso represente um golpe para as esperanças do Arsenal de contratar um finalizador comprovadamente eficaz, a dificuldade bem documentada do Barcelona em atender a altas avaliações de transferência ainda pode oferecer um incentivo aos Gunners. Enquanto isso, o Atlético teria tomado medidas para proteger seu ativo, oferecendo-lhe um novo contrato para afastar os pretendentes, mesmo que seu contrato atual tenha validade até 2030.
Atlético mantém-se firme quanto ao futuro de Alvarez
Apesar dos rumores persistentes sobre uma possível transferência para o Emirates Stadium ou Camp Nou, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, decidiu pôr fim a qualquer especulação sobre uma saída. Em declarações à emissora egípcia Win Win, Cerezo afirmou: “Julian é um jogador sob contrato com o Atlético de Madrid e está feliz. Ninguém do Barça nos contactou oficialmente sobre a sua contratação, e é tudo o que há a dizer.” Esta mensagem desafiadora ao Barcelona sugere que os Colchoneros não têm interesse em vender a sua grande contratação, independentemente da sua recente seca de golos na La Liga.
Diego Simeone também saiu em defesa de seu craque, que tem lutado para recuperar a forma durante os meses de inverno. Quando questionado sobre a falta de gols do argentino, um frustrado Simeone respondeu: “Sério? Você está realmente me perguntando isso? A verdade é que Julian Alvarez fala por si mesmo, por causa do nome que tem, da autoridade que exerce e da carreira que construiu, certo?” Embora os gols tenham diminuído desde novembro, a confiança do técnico permanece inabalável.
Gunners acompanham sensação do Inter
De forma semelhante, o Inter estaria planejando impedir o Arsenal de tentar contratar o jovem atacante Pio Esposito. O jogador de 20 anos está tendo uma temporada de destaque no Inter, com sete gols e seis assistências em 32 partidas. Esposito foi promovido ao time principal do Inter após uma passagem frutífera pelo Spezia, e o desempenho do jogador da seleção italiana aparentemente não passou despercebido pelo departamento de olheiros do Emirates Stadium.
O jornal italiano Tuttosport informa que o Inter está trabalhando para renovar o contrato do atacante após o interesse do Arsenal. O clube italiano já demonstrou sua determinação em manter o conceituado atacante. Tendo visto seu valor disparar nos últimos 12 meses, o Nerazzurri está desesperado para fechá-lo em um contrato de longo prazo para afastar o interesse da elite da Premier League. Para o Arsenal, Esposito se encaixa no perfil de um jovem talento promissor pronto para explodir.
Arsenal cauteloso no primeiro teste de Tudor
O Arsenal espera dar um batismo de fogo a Igor Tudor em sua partida inaugural como técnico do Tottenham, com os Spurs buscando atrapalhar as aspirações de título dos rivais. Em meio à busca pela glória nacional, os gigantes do norte de Londres estão de olho no mercado para reforçar suas opções de ataque. Um nome que tem surgido constantemente é o do ex-astro do Manchester City, Alvarez, que trocou o Etihad pela vida sob o comando de Simeone no Atlético de Madrid.
