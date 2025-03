O julgamento de Lucas Paquetá: do que ele é acusado e por quanto tempo pode ser punido? Existe chance de ser banido do futebol?

A Fedeação Inglesa pede o banimento do brasileiro do futebol; acusação é de envolvimento para favorecer apostadores em jogos da Premier League

O julgamento de Lucas Paquetá teve início na última segunda-feira, dia 17 de março, marcando o começo de um processo que pode definir seu futuro no futebol. Denunciado por má conduta relacionada a apostas esportivas, o meia do West Ham será avaliado por um tribunal que analisará as provas apresentadas ao longo das próximas três semanas. A acusação da Federação Inglesa de Futebol (FA) se baseia em irregularidades ocorridas em quatro partidas da Premier League.

A FA solicita o banimento do jogador, uma das punições mais severas possíveis, enquanto sua defesa busca refutar as alegações e minimizar eventuais sanções. A denúncia formalizada em maio de 2024 envolve jogos entre novembro de 2022 e agosto de 2023, período em que Paquetá recebeu cartões amarelos sob suspeita de manipulação do mercado de apostas. Desde o início das investigações, o atleta negou qualquer envolvimento irregular e afirmou ter cooperado com as autoridades.