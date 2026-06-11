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Jürgen Klopp quer que Danny Rohl, técnico do Rangers, assuma um cargo inesperado na Red Bull
Klopp quer Rohl para cargo no Salzburg
A dança das cadeiras no mundo do Red Bull está ganhando força. Após a nomeação de Narcis Pelach no time japonês RB Omiya Ardija, o foco mudou para a Áustria, onde o Red Bull Salzburg está em busca de um novo técnico após a saída de Daniel Beichler. Klopp, na qualidade de supervisor das operações de futebol do grupo, identificou Rohl como o principal candidato a assumir o comando, de acordo com uma reportagem do jornal alemão Bild, já que buscam garantir uma nomeação rápida.
O alemão de 37 anos é atualmente muito respeitado em toda a Europa e se estabeleceu como uma das mentes jovens mais brilhantes do futebol. Sua experiência anterior como assistente de Hansi Flick tanto no Bayern de Munique quanto na seleção alemã lhe proporcionou uma base tática de elite que Klopp está ansioso para integrar à estrutura da Red Bull.
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Construindo uma reputação em Glasgow
Rohl foi para o Rangers em outubro de 2025 e atualmente tem contrato até 2028. Desde que chegou a Ibrox, ele é reconhecido por ter estabilizado um clube que vinha enfrentando dificuldades para manter a regularidade, embora uma onda de lesões no final da temporada tenha acabado prejudicando a campanha do time pelo título da Premiership escocesa. Apesar da duração do seu contrato na Escócia, o apelo da rede Red Bull e o apoio pessoal de Klopp podem acabar sendo decisivos.
O Red Bull Salzburg está desesperado para retornar ao topo do futebol austríaco após um decepcionante terceiro lugar no campeonato. Beichler, que substituiu Thomas Letsch em fevereiro, não conseguiu iniciar uma recuperação sustentável, culminando em uma humilhante derrota por 3 a 1 para o Hartberg. Essa sequência ruim fez com que o clube terminasse na pior posição desde o início da era Red Bull, resultando na não classificação para a Liga dos Campeões.
Uma filosofia baseada na juventude
A principal razão pela qual Klopp está defendendo a contratação de Rohl é sua filosofia de jogo bem definida e seu histórico comprovado no desenvolvimento de jovens talentos. Essas características são consideradas essenciais para o cargo no Salzburg, que funciona como um importante centro de formação para todo o grupo Red Bull. Notícias sugerem que já houve contato com o Rangers para avaliar a viabilidade e o custo de uma possível negociação.
No entanto, Rohl já havia expressado sua satisfação na Escócia. Em uma entrevista recente, o técnico afirmou: “Meu foco está aqui em Glasgow. Gosto do trabalho porque posso disputar títulos aqui e também internacionalmente. É uma oportunidade muito boa que estou aproveitando muito.”
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Assuntos pendentes na rede Red Bull
Esta não é a primeira vez que Rohl é associado a um cargo na família Red Bull. No verão passado, ele teria figurado na lista de finalistas para o cargo no RB Leipzig, embora o clube da Bundesliga tenha acabado optando por nomear Ole Werner. Com Klopp agora liderando a busca por um novo técnico em Salzburgo, a oportunidade de retornar à rede pode finalmente se concretizar.