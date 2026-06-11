Jürgen Klopp quer que Danny Rohl, técnico do Rangers, assuma um cargo inesperado na Red Bull

A dança das cadeiras no mundo do Red Bull está ganhando força. Após a nomeação de Narcis Pelach no time japonês RB Omiya Ardija, o foco mudou para a Áustria, onde o Red Bull Salzburg está em busca de um novo técnico após a saída de Daniel Beichler. Klopp, na qualidade de supervisor das operações de futebol do grupo, identificou Rohl como o principal candidato a assumir o comando, de acordo com uma reportagem do jornal alemão Bild, já que buscam garantir uma nomeação rápida.

O alemão de 37 anos é atualmente muito respeitado em toda a Europa e se estabeleceu como uma das mentes jovens mais brilhantes do futebol. Sua experiência anterior como assistente de Hansi Flick tanto no Bayern de Munique quanto na seleção alemã lhe proporcionou uma base tática de elite que Klopp está ansioso para integrar à estrutura da Red Bull.