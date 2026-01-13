"Quanta mer..." - Jude Bellingham se revolta ao falar sobre demissão de Xabi Alonso do Real Madrid
A demissão de Xabi Alonso
O Real Madrid decidiu demitir Xabi Alonso no meio da temporada e nomear Álvaro Arbeloa como seu substituto. Alonso conquistou 24 vitórias em 34 partidas à frente dos Los Blancos, após assumir o cargo no verão europeu no lugar de Carlo Ancelotti, mas sua saída já não era considerada uma grande surpresa. Ao longo da atual campanha, surgiram especulações sobre problemas no vestiário, além de vaias da torcida em razão do desempenho da equipe durante a temporada. Segundo a BBC Sport, o treinador também teve um desentendimento tático com o atacante Kylian Mbappé antes da derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, disputada no domingo, na Arábia Saudita, e entrou em conflito com o presidente Florentino Pérez pouco antes de sua saída do clube.
A revolta de Bellingham
Jude Bellingham voltou a negar as especulações de que não teria apoiado Xabi Alonso durante sua passagem pelo Real Madrid, utilizando seu próprio aplicativo para se manifestar publicamente. O meio-campista destacou alguns dos relatos divulgados e respondeu com palavras duras. “Até agora, deixei passar muitos desses relatos, sempre esperando que a verdade viesse à tona por si só. Mas, honestamente… quanta m*rda. Sinto pena das pessoas que se apegam a cada palavra desses palhaços e de suas ‘fontes’. Não acredite em tudo o que você lê. De vez em quando, essas pessoas precisam ser responsabilizadas por espalhar esse tipo de desinformação prejudicial em busca de cliques e mais controvérsia”, escreveu.
Tensões no vestiário
As declarações de Jude Bellingham surgem em meio às especulações persistentes sobre um suposto distanciamento entre o elenco do Real Madrid e Xabi Alonso no Santiago Bernabéu. Vinicius Jr., por exemplo, teria se desentendido com o treinador em outubro de 2025. Na ocasião, o brasileiro seguiu diretamente para o túnel, em vez de se sentar no banco de reservas, e foi ouvido demonstrando irritação ao deixar o campo. “Sempre eu”, teria dito. “Estou deixando o time, é melhor eu sair, estou indo embora.”
Posteriormente, Vinicius pediu desculpas ao clube e aos companheiros, mas, de forma significativa, não mencionou Alonso em seu pedido de desculpas. A tensão teria aumentado após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita. Imagens mostraram Alonso gesticulando para que seus jogadores fizessem uma guarda de honra ao rival, enquanto um visivelmente frustrado Kylian Mbappé impedia a ação, acenando para que os companheiros se afastassem.
A despedida de Xabi Alonso
Xabi Alonso se despediu do Real Madrid por meio de uma publicação nas redes sociais. Em mensagem publicada no Instagram, o treinador escreveu: “Esta etapa profissional chegou ao fim, e não foi como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma grande responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e aos madrilenhos pela confiança e pelo apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho por ter feito o meu melhor.”
- Getty Images
O que vem a seguir para o Real Madrid?
Álvaro Arbeloa assume o comando de um Real Madrid que precisa reagir após mais uma derrota no Clássico diante de seus rivais históricos. Além disso, os Blancos estão quatro pontos atrás da equipe comandada por Hansi Flick na briga pelo título espanhol e terão muito trabalho se quiserem evitar encerrar a temporada de mãos vazias pelo segundo ano consecutivo.
A expectativa é de que Arbeloa consiga extrair o melhor dos principais nomes do elenco, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinicius Jr., para que o clube volte a disputar títulos na segunda metade da temporada. A estreia do novo treinador acontece na noite de quarta-feira, pela Copa do Rei, contra o Albacete.