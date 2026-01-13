"Quanta mer..." - Jude Bellingham se revolta ao falar sobre demissão de Xabi Alonso do Real Madrid

As declarações de Jude Bellingham surgem em meio às especulações persistentes sobre um suposto distanciamento entre o elenco do Real Madrid e Xabi Alonso no Santiago Bernabéu. Vinicius Jr., por exemplo, teria se desentendido com o treinador em outubro de 2025. Na ocasião, o brasileiro seguiu diretamente para o túnel, em vez de se sentar no banco de reservas, e foi ouvido demonstrando irritação ao deixar o campo. “Sempre eu”, teria dito. “Estou deixando o time, é melhor eu sair, estou indo embora.”

Posteriormente, Vinicius pediu desculpas ao clube e aos companheiros, mas, de forma significativa, não mencionou Alonso em seu pedido de desculpas. A tensão teria aumentado após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita. Imagens mostraram Alonso gesticulando para que seus jogadores fizessem uma guarda de honra ao rival, enquanto um visivelmente frustrado Kylian Mbappé impedia a ação, acenando para que os companheiros se afastassem.