Jude Bellingham revela o atleta surpreendente com quem trocaria de lugar e nomeia o jogador que, na sua opinião, não recebe o devido reconhecimento

Bellingham enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tendão da coxa a tempo da Copa do Mundo de 2026.

O técnico dos Três Leões, Tuchel, que assinou um novo contrato, disse quando questionado sobre Bellingham no sorteio da Liga das Nações da UEFA: “O clube [Real Madrid] está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação dele. Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional.

Ele vai tentar de tudo para estar conosco em março. É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele... Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo.”

O técnico alemão continuou, dizendo que as partidas de março em Wembley lhe darão a chance de observar os jogadores que estão à margem do time: “Pessoalmente, estou otimista [em relação à condição física de Bellingham]. Mas não tenho certeza.”