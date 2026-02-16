Getty
Jude Bellingham revela o atleta surpreendente com quem trocaria de lugar e nomeia o jogador que, na sua opinião, não recebe o devido reconhecimento
A possível troca esportiva de Bellingham
Bellingham conversou com a página do Instagram da Laureus Sport e foi questionado com quem ele trocaria de lugar se pudesse, com a única ressalva de que deveria ser um esportista de uma modalidade diferente do futebol.
Bellingham escolheu o astro do críquete inglês Ben Stokes e também citou Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool, como o jogador que não recebe o crédito que merece.
O ex-astro do Borussia Dortmund também citou seu maior arrependimento no futebol: não ter conquistado o título da Bundesliga no último dia da temporada, enquanto ainda jogava no Signal Iduna Park.
Os problemas com lesões de Bellingham
Bellingham enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tendão da coxa a tempo da Copa do Mundo de 2026.
O técnico dos Três Leões, Tuchel, que assinou um novo contrato, disse quando questionado sobre Bellingham no sorteio da Liga das Nações da UEFA: “O clube [Real Madrid] está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação dele. Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional.
Ele vai tentar de tudo para estar conosco em março. É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele... Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo.”
O técnico alemão continuou, dizendo que as partidas de março em Wembley lhe darão a chance de observar os jogadores que estão à margem do time: “Pessoalmente, estou otimista [em relação à condição física de Bellingham]. Mas não tenho certeza.”
A competição por vagas esquenta com a Inglaterra
Bellingham enfrenta uma intensa concorrência para conquistar seu lugar no time titular de Tuchel, com jogadores como Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White disputando a vaga de camisa 10.
O ex-atacante da Inglaterra Michael Owen falou ao GOAL sobre a disputa pelas vagas de meia-atacante na seleção inglesa e como Tuchel poderia incluir mais de um jogador criativo em seu time titular: “Acho que Morgan Rogers parece ser o favorito — ele parece ser o favorito de Tuchel ultimamente. Ele parece gostar dele.
Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel colocará um desses 10 em uma posição mais aberta para encaixá-los.
“Existe um jogador óbvio na esquerda que vai começar? Existem alguns candidatos. Se dois desses números 10 estiverem jogando excepcionalmente bem, ele poderia colocar alguém na esquerda?
“Se todos estiverem em perfeitas condições físicas, em grande forma e jogando o seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas, antes disso, há alguns “ses” e “mas”.
O que vem a seguir?
O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Benfica, na repescagem da Liga dos Campeões, no meio da semana, mas Bellingham não estará apto para jogar nessa partida.
A Inglaterra deve convocar Bellingham independentemente de ele participar ou não dos jogos internacionais de março, já que ele tem méritos suficientes para justificar essa convocação. A seleção inglesa tem dois jogos na Flórida, que ajudarão a prepará-la para a competição, antes de iniciar sua busca pelo título da Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho.
