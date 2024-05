Jude Bellingham, Harry Kane e o ranking das 21 melhores contratações da temporada europeia

A GOAL seleciona os melhores negócios feitos pelos principais clubes do continente na última temporada

Nunca se pode ter certeza se as transferências vão vingar. Mesmo os jogadores mais talentosos podem enfrentar dificuldades em grandes clubes. São muitas variáveis, como divergências de personalidade com o treinador, questões de condicionamento físico, barreiras linguísticas, diferenças culturais, etc.

No entanto, alguns negócios superam todas as expectativas. Nesta temporada, por exemplo, vimos contratações caras lidarem facilmente com a pressão que vem com um grande valor de transferência, enquanto outros jogadores, até então desconhecidos, provaram ter saído a preço de banana.

Mas, olhando para todas as negociações feitas no início da temporada 2023/24, quem provou ser o melhor custo-benefício? Abaixo, a GOAL classifica as 21 contratações da temporada e, como sempre, sinta-se à vontade para expor suas opiniões nos comentários...

