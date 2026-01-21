+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

Jude Bellingham explica comemoração simulando bebida em vitória do Real Madrid

Jude Bellingham afirmou que sua comemoração contra o Mônaco foi "uma pequena brincadeira" após marcar na goleada do Real Madrid por 6 a 1 na terça-feira

O jogador inglês tem sido alvo de alegações sobre sua vida pessoal e estava entre os jogadores que foram vaiados pela torcida durante a recente vitória por 2 a 0 sobre o Levante. Bellingham descartou as notícias como "ruído externo" após ajudar o Real a vencer o Mônaco, da Ligue 1, e subir para a segunda posição na tabela da Liga dos Campeões.

  • Bellingham marca e o Real Madrid goleia o Mônaco

    As últimas semanas têm sido turbulentas para o Real Madrid desde a saída de Xabi Alonso. Os Merengues foram eliminados da Copa do Rei na estreia de Álvaro Arbeloa no comando da equipe, e os jogadores foram vaiados pela torcida da casa durante a tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Levante no fim de semana. 

    No entanto, houve poucas vaias na terça-feira, já que os gigantes espanhóis não tiveram dificuldades para vencer o Mônaco. Dois gols de Kylian Mbappé no primeiro tempo colocaram o time em uma posição dominante, antes de Franco Mastantuono e Vinicius Junior marcarem, junto de um gol contra de Thilo Kehrer. Os visitantes ainda diminuíram o placar com Jordan Teze, mas o gol de Bellingham aos 80 minutos selou a goleada por 6 a 1.

    YouTuber espanhol faz acusação de álcool contra Bellingham

    Embora muitos torcedores e figuras da mídia tenham criticado os jogadores do Real Madrid pela temporada decepcionante da equipe até o momento, o YouTuber espanhol AuronPlay elevou o tom antes do fim de semana ao afirmar que Bellingham bebe álcool demais e frequenta muitas casas noturnas.

    Ele disse: "Não existe uma única boate na Espanha que Jude Bellingham não tenha visitado. Ele gosta demais de álcool." 

    "Você o viu no treino? Ele está suando todo o rum. Ele gosta demais de festas."

    Bellingham foi visto em Ibiza durante o verão, aproveitando seu tempo longe do futebol durante a pré-temporada, mas há pouca ou nenhuma evidência de que o ex-astro do Borussia Dortmund seja um bebedor excessivo, como afirma o AuronPlay.

  • Bellingham: "Eu sei a verdade sobre a minha vida pessoal"

    Bellingham teve a oportunidade perfeita para responder às críticas na quarta-feira e não decepcionou, marcando o sexto gol do Real Madrid na noite. O jogador de 22 anos aproveitou a ocasião para simular o ato de beber um gol em sua comemoração, revelando após a partida que se tratava de uma brincadeira direcionada aos seus detratores.

    Ele disse à TNT Sports: "Parece que agora qualquer um pode pegar uma câmera, dizer o que quiser e o mundo inteiro simplesmente acredita, sem nenhuma prova. Acho que existem duas maneiras de lidar com isso. Você pode chorar e reclamar, ou pode simplesmente aceitar e curtir." 

    "[O gesto] foi uma espécie de brincadeira para os torcedores e para as pessoas que dizem o que querem. Quanto a mim, eu sei a verdade e sei o que realmente acontece na minha vida pessoal. Sei o que dou ao jogo, o que dou em campo e o que tento dar à equipe." 

    "Todo o barulho externo não importa muito, mas é bom ter uma piadinha."

    "Sempre disse que os torcedores pagam, trabalham a semana toda e economizam para vir aos jogos do Real Madrid nos apoiar, então eles têm o direito de dizer o que quiserem." 

    "Este foi o tipo de desempenho que precisamos entregar mais para nossos torcedores."

    Real Madrid em ótima posição na Liga dos Campeões

    Apesar da turbulência das últimas semanas, o Real Madrid encontra-se agora numa posição sólida na Liga dos Campeões, graças à vitória de terça-feira. A equipa de Arbeloa subiu para o segundo lugar na tabela da fase de grupos, com o objetivo de garantir um lugar entre os oito primeiros e evitar uma rodada extra. O último jogo da fase de grupos será na próxima semana, contra o Benfica.

    A disputa pelo título da La Liga ainda está em aberto. O Real está apenas um ponto atrás do líder e arquirrival Barcelona e pode assumir a liderança no sábado se vencer o Villarreal, antes de o time de Hansi Flick receber o Real Oviedo no domingo.

