Jude Bellingham explica comemoração simulando bebida em vitória do Real Madrid

Bellingham teve a oportunidade perfeita para responder às críticas na quarta-feira e não decepcionou, marcando o sexto gol do Real Madrid na noite. O jogador de 22 anos aproveitou a ocasião para simular o ato de beber um gol em sua comemoração, revelando após a partida que se tratava de uma brincadeira direcionada aos seus detratores.

Ele disse à TNT Sports: "Parece que agora qualquer um pode pegar uma câmera, dizer o que quiser e o mundo inteiro simplesmente acredita, sem nenhuma prova. Acho que existem duas maneiras de lidar com isso. Você pode chorar e reclamar, ou pode simplesmente aceitar e curtir."

"[O gesto] foi uma espécie de brincadeira para os torcedores e para as pessoas que dizem o que querem. Quanto a mim, eu sei a verdade e sei o que realmente acontece na minha vida pessoal. Sei o que dou ao jogo, o que dou em campo e o que tento dar à equipe."

"Todo o barulho externo não importa muito, mas é bom ter uma piadinha."

"Sempre disse que os torcedores pagam, trabalham a semana toda e economizam para vir aos jogos do Real Madrid nos apoiar, então eles têm o direito de dizer o que quiserem."

"Este foi o tipo de desempenho que precisamos entregar mais para nossos torcedores."