Getty
Traduzido por
Jude Bellingham em “corrida contra o tempo” enquanto o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, dá notícias sobre o astro lesionado do Real Madrid
Cirurgia no ombro e problema nos tendões: os problemas físicos de Bellingham
Bellingham ficou de fora dos jogos da Inglaterra no início da campanha 2025-26, após passar por uma cirurgia no ombro no verão passado. A decisão foi tomada para tratar de uma lesão de longa data, permitindo que o jogador de 22 anos se sentisse totalmente confortável com seu corpo novamente.
Foi o que aconteceu quando ele disputou partidas da La Liga e da Liga dos Campeões, com Bellingham acelerando o ritmo enquanto o Real Madrid buscava mais títulos importantes em casa e no exterior.
No entanto, o progresso foi interrompido abruptamente em 1º de fevereiro, quando ele jogou menos de 10 minutos em uma partida da Liga contra o Rayo Vallecano. Bellingham foi forçado a sair de campo em lágrimas depois de agarrar a perna e cair no gramado.
Inicialmente, sugeriu-se que o “Galáctico” do Santiago Bernabeu ficaria afastado por apenas cinco semanas, o que poderia colocá-lo na disputa por uma convocação para a seleção em março. Agora, reportagens na Espanha sugerem que Bellingham pode ficar afastado por alguns meses.
- getty
Tuchel dá notícias sobre o lesionado Bellingham
Tuchel admite que poderá não contar com a presença do seu talismã quando a Inglaterra enfrentar o Uruguai e o Japão, nos últimos jogos antes da divulgação da convocatória para o Mundial.
O técnico da seleção inglesa, Tuchel, que assinou um novo contrato, disse quando questionado sobre Bellingham no sorteio da Liga das Nações da UEFA: “O clube [Real Madrid] está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação dele. Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional.
Ele vai tentar de tudo para estar conosco em março. É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele... Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo.”
O técnico alemão continuou, dizendo que as partidas de março em Wembley lhe darão a chance de observar os jogadores que estão à margem do time: “Pessoalmente, estou otimista [em relação à condição física de Bellingham]. Mas não tenho certeza.”
Quem está ganhando a disputa pela vaga de camisa 10 da Inglaterra?
Bellingham chegou a 46 partidas pela seleção principal ao jogar pela Inglaterra nos confrontos de novembro contra a Sérvia e a Albânia. Ele enfrenta uma forte concorrência pela vaga de camisa 10 com jogadores como Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White.
O ex-atacante da Inglaterra Michael Owen falou ao GOAL sobre a disputa pelas vagas de meia-atacante na seleção inglesa e como Tuchel poderia incluir mais de um jogador criativo em seu time titular: “Acho que Morgan Rogers parece ser o favorito — ele parece ser o favorito de Tuchel ultimamente. Ele parece gostar dele.
“Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel empurrará um desses 10 para uma posição mais ampla para encaixá-los.
“Existe um jogador óbvio na esquerda que vai começar? Existem alguns candidatos. Se dois desses números 10 estiverem jogando excepcionalmente bem, ele poderia colocar alguém na esquerda?
“Se todos estiverem em perfeitas condições físicas, em grande forma e jogando o seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas, antes disso, há alguns “ses” e “mas”.
- Getty
Jogos da Inglaterra: estreia na Copa do Mundo em 17 de junho
Espera-se que a Inglaterra convoque Bellingham, independentemente de ele participar ou não dos jogos internacionais de março, já que ele tem méritos suficientes para justificar essa convocação. Os Três Leões têm dois jogos na Flórida, que os ajudarão a se preparar para a competição, antes de disputarem a Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho.
Publicidade