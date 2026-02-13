Jude Bellingham em “corrida contra o tempo” enquanto o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, dá notícias sobre o astro lesionado do Real Madrid

Bellingham ficou de fora dos jogos da Inglaterra no início da campanha 2025-26, após passar por uma cirurgia no ombro no verão passado. A decisão foi tomada para tratar de uma lesão de longa data, permitindo que o jogador de 22 anos se sentisse totalmente confortável com seu corpo novamente.

Foi o que aconteceu quando ele disputou partidas da La Liga e da Liga dos Campeões, com Bellingham acelerando o ritmo enquanto o Real Madrid buscava mais títulos importantes em casa e no exterior.

No entanto, o progresso foi interrompido abruptamente em 1º de fevereiro, quando ele jogou menos de 10 minutos em uma partida da Liga contra o Rayo Vallecano. Bellingham foi forçado a sair de campo em lágrimas depois de agarrar a perna e cair no gramado.

Inicialmente, sugeriu-se que o “Galáctico” do Santiago Bernabeu ficaria afastado por apenas cinco semanas, o que poderia colocá-lo na disputa por uma convocação para a seleção em março. Agora, reportagens na Espanha sugerem que Bellingham pode ficar afastado por alguns meses.