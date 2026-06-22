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Jude Bellingham deve aprender com o “conflito de personalidades” com Thomas Tuchel, enquanto o técnico da Inglaterra deixa claro quem é “o chefe”
Bellingham marca na estreia da Inglaterra contra a Croácia
Bellingham deu a resposta perfeita a todos os céticos durante aquela partida, ao apresentar uma atuação animada, cheia de energia e daquela garra que o ajudou a se tornar um astro mundial.
A recompensa merecida por seus esforços veio logo no início do segundo tempo, no AT&T Stadium, no Texas, quando uma arrancada característica dentro da área permitiu que um chute forte acertasse o fundo da rede — colocando os Três Leões novamente na frente naquele dia, enquanto eles acabavam conquistando uma vitória por 4 a 2.
Bellingham correspondeu às expectativas, apesar de ter enfrentado forte concorrência de Morgan Rogers pela vaga de titular. O jogador de 22 anos provou mais uma vez por que é tão bem conceituado e considerado por muitos um talento único de sua geração.
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A novela da Inglaterra: a relação profissional entre Bellingham e Tuchel
Tem havido especulações de que Tuchel nem sempre se mostrou convencido com o jogador natural de Birmingham e algumas de suas excentricidades em campo, mas será que esse debate não teve um toque de pantomima e novela — com o técnico alemão da seleção inglesa disposto a entrar na brincadeira antes de, por fim, tomar uma grande decisão que talvez já estivesse decidida há algum tempo?
Quando essa pergunta foi feita a Mills, o ex-zagueiro dos Three Lions — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Acho que claramente houve algum tipo de desentendimento de personalidade entre os dois. Isso já aconteceu em algumas ocasiões.
“Acho que, obviamente, Thomas Tuchel estava tentando dizer que ‘eu sou o chefe, eu estou no comando’, e com razão. É prerrogativa dele escolher quem ele precisa escolher e quando. E acho que talvez tenha sido apenas um aviso para todos: ‘Sou o chefe, vou escolher quem eu quiser, vou decidir, e não importa quem você seja, o que você seja, o quão bom você ache que é; se eu não te escalar como jogador, você vai ter que aceitar isso e vai ter que aprender muito, muito rapidamente a lidar com essa situação’.
“Obviamente, ele é um jogador excepcional e também é muito, muito jovem. Acho que às vezes esquecemos disso. Acho que talvez algumas das travessuras e explosões de raiva que Thomas Tuchel não gostava antes, talvez eles tenham conversado sobre isso e seja um processo de aprendizado para todos envolvidos. E Jude vai amadurecer à medida que for ficando mais velho e ganhando mais experiência. Acho que, às vezes, realmente esquecemos o quanto ele é jovem.”
Bellingham está no seu melhor quando joga com paixão
Bellingham poderia ser considerado o tipo de jogador que precisa de um estopim para que o melhor dele venha à tona, já que esse meia-atacante cheio de energia atinge seu melhor nível quando adota uma mentalidade do tipo “eu contra o mundo”.
Mills acrescentou, quando questionado se um jogador que trabalhará com José Mourinho no Santiago Bernabéu na próxima temporada responde melhor a uma abordagem mais firme do que a um abraço reconfortante: “Acho que é uma mistura dos dois. Ele claramente gosta da confiança e da convicção de que é muito importante, e isso é importante para ele.
“Acho que ele precisa se sentir valorizado nesse contexto. Mas, no fim das contas, ele precisa manter a cabeça no lugar e apresentar atuações como as do segundo tempo. Sabemos do que ele é capaz. Sabemos que ele é aquele meio-campista impulsionador, capaz de fazer aquelas arrancadas e invadir a área, além de finalizar quando tem a oportunidade.
“Ele só precisa garantir que o processo de aprendizado do último torneio e dos jogos da Inglaterra desde então, somado às experiências no Real Madrid, o transforme em um verdadeiro jogador de equipe, porque é disso que se trata neste nível. Você tem que ser o jogador de equipe por excelência, e é disso que se precisa em um elenco que ficará junto por, esperamos, sete jogos ou mais.”
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Jogos da Inglaterra: Gana é o próximo adversário na Copa do Mundo de 2026
Bellingham deve ter feito o suficiente para garantir seu lugar no time titular de Tuchel quando a Inglaterra voltar a campo na terça-feira, em um confronto contra Gana no Gillette Stadium — casa da franquia do New England Patriots na NFL —, em Boston.
Se os Três Leões quiserem pôr fim a 60 anos de sofrimento na busca por títulos neste verão, precisarão de jogadores emblemáticos que correspondam às expectativas e de que todos — jogadores, comissão técnica e torcedores — estejam na mesma sintonia.