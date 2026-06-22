Jude Bellingham deve aprender com o “conflito de personalidades” com Thomas Tuchel, enquanto o técnico da Inglaterra deixa claro quem é “o chefe”

Tem havido especulações de que Tuchel nem sempre se mostrou convencido com o jogador natural de Birmingham e algumas de suas excentricidades em campo, mas será que esse debate não teve um toque de pantomima e novela — com o técnico alemão da seleção inglesa disposto a entrar na brincadeira antes de, por fim, tomar uma grande decisão que talvez já estivesse decidida há algum tempo?

Quando essa pergunta foi feita a Mills, o ex-zagueiro dos Three Lions — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Acho que claramente houve algum tipo de desentendimento de personalidade entre os dois. Isso já aconteceu em algumas ocasiões.

“Acho que, obviamente, Thomas Tuchel estava tentando dizer que ‘eu sou o chefe, eu estou no comando’, e com razão. É prerrogativa dele escolher quem ele precisa escolher e quando. E acho que talvez tenha sido apenas um aviso para todos: ‘Sou o chefe, vou escolher quem eu quiser, vou decidir, e não importa quem você seja, o que você seja, o quão bom você ache que é; se eu não te escalar como jogador, você vai ter que aceitar isso e vai ter que aprender muito, muito rapidamente a lidar com essa situação’.

“Obviamente, ele é um jogador excepcional e também é muito, muito jovem. Acho que às vezes esquecemos disso. Acho que talvez algumas das travessuras e explosões de raiva que Thomas Tuchel não gostava antes, talvez eles tenham conversado sobre isso e seja um processo de aprendizado para todos envolvidos. E Jude vai amadurecer à medida que for ficando mais velho e ganhando mais experiência. Acho que, às vezes, realmente esquecemos o quanto ele é jovem.”