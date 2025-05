Meia inglês foi responsabilizado pelo "colapso do meio-campo" do Real Madrid na virada de 4 a 3 do Barcelona

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Real Madrid perde por 4 a 3 para o Barcelona

Bellingham criticado por seu desempenho

Rotulado como 'fora de controle' no confronto 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢