Jovem jogador do Arsenal deixa o clube para tentar a sorte nos EUA
Jovem estrela do Arsenal parte para um novo começo nos EUA
O Arsenal anunciou em comunicado oficial na sexta-feira que o atacante Oyetunde, nascido em 2006, deixou o clube e se juntou ao Fort Wayne, time da terceira divisão dos Estados Unidos. O jogador de 19 anos fez 31 partidas pelas equipes sub-18, sub-19 e sub-21 do Gunners, antes de um breve período de empréstimo ao St Albans City no início desta temporada, onde se juntou à equipe da Isthmian League Premier Division e atuou contra o Burton Albion na primeira rodada da FA Cup, antes de marcar um gol um minuto após sua estreia na liga pelo clube não ligado à liga.
Oyetunde estreou recentemente pelo Arsenal sub-21 em janeiro de 2026, mas decidiu que está pronto para dar o salto para o futebol profissional, assinando com o Fort Wayne em uma transferência definitiva e se tornando o 17º jogador adicionado ao elenco do clube antes de sua primeira partida profissional contra o FC Naples, em Naples, Flórida, no início de março, conforme noticiado pelo The Sun.
Em declarações à imprensa do clube após a sua transferência, Oyetunde expressou o seu entusiasmo com este novo capítulo, enquanto se prepara para começar uma nova vida dentro e fora do campo. A sua transferência está pendente de aprovação da liga e da federação nos EUA.
Oyetunde expressa entusiasmo após grande mudança na carreira
Oyetunde disse ao site oficial do clube de Fort Wayne : “Estive no Arsenal nos últimos cinco anos e joguei em todas as categorias de base, dos sub-15 aos sub-21.
Escolhi o Fort Wayne porque acredito que é o próximo passo certo para a minha carreira, já que é futebol masculino em uma boa liga.
Este novo projeto é empolgante e mal posso esperar para começar.”
“Pronto para deixar sua marca” – O técnico do Fort Wayne fala sobre a nova contratação
O técnico do Fort Wayne, Mike Avery, disse sobre a mais recente contratação do seu time: “Daniel Oyetunde é um jovem jogador empolgante, pronto para deixar sua marca no futebol profissional de alto nível.
No Arsenal, ele teve contato com alguns dos melhores treinadores e jogadores mais talentosos do mundo, e agora tem a oportunidade de aproveitar essa experiência ao embarcar em uma nova jornada nos Estados Unidos com o Fort Wayne FC.”
Ele continuou: “Com apenas 19 anos, Daniel tem seus melhores anos pela frente.
Ele é um jogador de ataque rápido e habilidoso, capaz de passar pelos defensores. Planejamos colocá-lo na lateral, e ele já demonstrou capacidade de ser perigoso para o gol de ambos os lados. O próximo ano será um momento emocionante de crescimento para Daniel, tanto dentro quanto fora de campo.”
Oyetunde é a mais recente graduada da academia Hale End a iniciar a carreira profissional
Oyetunde é o mais recente jovem a embarcar em uma carreira profissional sênior após se formar na academia Hale End do Arsenal, seguindo os passos de estrelas como Bukayo Saka, Tony Adams, Cesc Fabregas e, mais recentemente, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri e Max Dowman.
O atacante escolheu o caminho pouco ortodoxo de se afastar dos holofotes da Inglaterra para iniciar sua carreira profissional no exterior, começando nas divisões inferiores dos EUA enquanto continua a aprender o ofício. Seu nome certamente será um dos mais observados, já que ele busca alcançar o nível mais alto nos EUA, com o potencial de retornar à Europa mais tarde em sua carreira.
O caminho para o time principal do Arsenal atualmente é desafiador, com os Gunners buscando o primeiro título da Premier League em 22 anos, após um verão agitado que viu o técnico Mikel Arteta contratar pelo menos dois jogadores de alta qualidade para quase todas as posições. Isso fez com que o jovem astro Nwaneri fosse emprestado ao Marselha pelo restante da temporada, com Oyetunde agora seguindo o mesmo caminho em uma saída definitiva.
O site do Arsenal divulgou um comunicado: “Daniel Oyetunde se transferiu para o Fort Wayne, da USL League One, em uma transferência definitiva.
Agradecemos a Daniel por sua contribuição ao clube durante o tempo que passou conosco e desejamos a ele tudo de bom em sua nova etapa no Fort Wayne.”
