Jovem jogador do Arsenal deixa o clube para tentar a sorte nos EUA

O Arsenal anunciou em comunicado oficial na sexta-feira que o atacante Oyetunde, nascido em 2006, deixou o clube e se juntou ao Fort Wayne, time da terceira divisão dos Estados Unidos. O jogador de 19 anos fez 31 partidas pelas equipes sub-18, sub-19 e sub-21 do Gunners, antes de um breve período de empréstimo ao St Albans City no início desta temporada, onde se juntou à equipe da Isthmian League Premier Division e atuou contra o Burton Albion na primeira rodada da FA Cup, antes de marcar um gol um minuto após sua estreia na liga pelo clube não ligado à liga.

Oyetunde estreou recentemente pelo Arsenal sub-21 em janeiro de 2026, mas decidiu que está pronto para dar o salto para o futebol profissional, assinando com o Fort Wayne em uma transferência definitiva e se tornando o 17º jogador adicionado ao elenco do clube antes de sua primeira partida profissional contra o FC Naples, em Naples, Flórida, no início de março, conforme noticiado pelo The Sun.

Em declarações à imprensa do clube após a sua transferência, Oyetunde expressou o seu entusiasmo com este novo capítulo, enquanto se prepara para começar uma nova vida dentro e fora do campo. A sua transferência está pendente de aprovação da liga e da federação nos EUA.