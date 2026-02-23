José Mourinho responde de forma direta às repercussões do caso de racismo envolvendo Vinicius Júnior, enquanto o Benfica se prepara para a segunda partida da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Apesar da controvérsia em curso, o Benfica continua a ser a única equipa invicta na Primeira Liga nesta temporada, após a vitória contra o AVS. No entanto, um elevado número de empates deixou-os em desvantagem numa renhida corrida pelo título a três. Após a vitória contra o AVS, as Águias ocupam o terceiro lugar com 55 pontos após 23 jogos, enquanto o Porto lidera a tabela com 62 pontos. Mourinho observou uma melhoria significativa na coesão de sua equipe em comparação com o início da campanha. Explicando a evolução de seu time, o ex-técnico do Chelsea e da Inter disse: “Somos mais uma equipe hoje do que no primeiro jogo em Aves. Somos mais uma equipe. Com princípios de jogo definidos.

Todos os jogadores, e não apenas dez deles, sabem como interpretá-los. Continuamos na busca por pontos e fazendo a nossa parte. O primeiro tempo encerrou o jogo e o segundo foi melhor para o AVS. Mais relaxados da nossa parte, diminuindo o ritmo. Três pontos importantes e obrigatórios.”