José Mourinho responde de forma direta às repercussões do caso de racismo envolvendo Vinicius Júnior, enquanto o Benfica se prepara para a segunda partida da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

O técnico do Benfica, José Mourinho, manteve-se calado em relação à controvérsia em torno da suposta ofensa racial de Gianluca Prestianni ao astro do Real Madrid, Vinicius Junior. Enquanto as Águias se preparam para o decisivo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões no Bernabeu, “o Especial” insiste que o foco de seu time continua totalmente voltado para suas obrigações profissionais em campo.

  • Mourinho protege Prestianni em meio a investigação da UEFA

    A controvérsia tem origem num incidente ocorrido durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica na primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões, em que o jovem argentino Prestianni teria insultado racialmente o jogador internacional brasileiro. O caso chamou a atenção da UEFA, órgão que rege o futebol europeu. Após a vitória confortável de sua equipe por 3 a 0 sobre o AVS no Estádio da Luz, no sábado, o ex-técnico do Real Madrid não estava disposto a dar a entrevista que muitos esperavam. Quando pressionado sobre o assunto, Mourinho respondeu secamente aos repórteres: “Não quero comentar”.

  • Prestianni en Vinicius JuniorImago

    “Difícil para todos”, afirma Mourinho

    Um assessor de imprensa do Benfica interveio rapidamente para esclarecer a posição do clube, explicando que “há uma investigação da UEFA em andamento e o treinador não está disponível para responder”. O silêncio da hierarquia sugere um desejo de manter o foco exclusivamente em questões futebolísticas, embora Mourinho tenha reconhecido que o ambiente em torno do campo de treino está longe de ser normal. O peso das acusações foi claramente sentido dentro das paredes da academia do Seixal.

    Refletindo sobre a tensão mental que a saga causou em seu time, Mourinho acrescentou: “Repito que tem sido difícil para todos. Não vou especificar em que nível foram as dificuldades. Eles e eu conseguimos ser profissionais”.

  • O Benfica encontra o seu ritmo em campo

    Apesar da controvérsia em curso, o Benfica continua a ser a única equipa invicta na Primeira Liga nesta temporada, após a vitória contra o AVS. No entanto, um elevado número de empates deixou-os em desvantagem numa renhida corrida pelo título a três. Após a vitória contra o AVS, as Águias ocupam o terceiro lugar com 55 pontos após 23 jogos, enquanto o Porto lidera a tabela com 62 pontos. Mourinho observou uma melhoria significativa na coesão de sua equipe em comparação com o início da campanha. Explicando a evolução de seu time, o ex-técnico do Chelsea e da Inter disse: “Somos mais uma equipe hoje do que no primeiro jogo em Aves. Somos mais uma equipe. Com princípios de jogo definidos.

    Todos os jogadores, e não apenas dez deles, sabem como interpretá-los. Continuamos na busca por pontos e fazendo a nossa parte. O primeiro tempo encerrou o jogo e o segundo foi melhor para o AVS. Mais relaxados da nossa parte, diminuindo o ritmo. Três pontos importantes e obrigatórios.”

  • Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images

    Uma atmosfera volátil aguarda em Madri

    O horizonte imediato reserva uma viagem difícil ao Bernabeu nesta quarta-feira, onde o Benfica precisa reverter uma desvantagem de um gol. Mourinho passou a última semana gerenciando seus recursos, poupando figuras importantes como Vangelis Pavlidis e Alexander Bah durante o segundo tempo da partida contra o AVS para garantir que eles estivessem preparados para o jogo na Espanha. No entanto, a batalha tática será secundária em relação à narrativa emocional. Com Vinicius Júnior prestes a enfrentar a equipe cujo jogador supostamente o agrediu, a tensão estará em um ponto crítico.

