“José Mourinho ficou furioso!” – Carlton Cole revela suas travessuras nas boates durante sua passagem pelo Chelsea e explica por que Roman Abramovich se recusa a vender jogadores para o Tottenham

Antes de desfrutar dos melhores anos de sua carreira como jogador do West Ham, Cole estava no elenco do Chelsea e fez 25 partidas na Premier League pelos Blues antes de sua saída em 2006. Ele passou a temporada 2005-06 sob o comando de Mourinho em Stamford Bridge, antes de finalmente decidir que precisava sair em meio à intensa competição por minutos regulares no time titular.

Refletindo sobre essa decisão, Cole disse a Adebayo Akinfenwa no último podcast Beast Mode On: “Não era que eu me sentisse inferior, eu ainda estava fazendo minha parte. Ele (Mourinho) ficou definitivamente impressionado, porque provavelmente não achava que eu fosse tão bom assim, mas sabia que o destino estava traçado. Eu precisava ir e fazer o que tinha que fazer agora. Se eu fosse mais velho, talvez pudesse ficar. Eu ainda era jovem, tentando ganhar a vida.

Eu não estava vivendo direito. Ele também estava irritado com isso. Ele não estava feliz. Eu estava indo a boates e tudo mais o tempo todo.”

Quando questionado sobre como Mourinho sabia do seu comportamento fora de campo, Cole acrescenta: “As coisas se espalham. Os proprietários e todos os outros têm mãos e ouvidos em todos os lugares. Eles sabem quem saiu. Eles sabem. Não ajuda ser jovem, fazer isso e tentar entrar no time titular. Foi difícil para mim entender isso. Eu estava muito preso na minha própria cabeça. Eu não estava mais respeitando meu ofício. Eu ainda estava ganhando dinheiro, fazendo besteira. Eu estava me concentrando nas coisas erradas.”