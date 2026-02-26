Getty/GOAL
Traduzido por
“José Mourinho ficou furioso!” – Carlton Cole revela suas travessuras nas boates durante sua passagem pelo Chelsea e explica por que Roman Abramovich se recusa a vender jogadores para o Tottenham
- Getty Images Sport
Deixando Mourinho "irritado" com a aproximação da saída do Chelsea
Antes de desfrutar dos melhores anos de sua carreira como jogador do West Ham, Cole estava no elenco do Chelsea e fez 25 partidas na Premier League pelos Blues antes de sua saída em 2006. Ele passou a temporada 2005-06 sob o comando de Mourinho em Stamford Bridge, antes de finalmente decidir que precisava sair em meio à intensa competição por minutos regulares no time titular.
Refletindo sobre essa decisão, Cole disse a Adebayo Akinfenwa no último podcast Beast Mode On: “Não era que eu me sentisse inferior, eu ainda estava fazendo minha parte. Ele (Mourinho) ficou definitivamente impressionado, porque provavelmente não achava que eu fosse tão bom assim, mas sabia que o destino estava traçado. Eu precisava ir e fazer o que tinha que fazer agora. Se eu fosse mais velho, talvez pudesse ficar. Eu ainda era jovem, tentando ganhar a vida.
Eu não estava vivendo direito. Ele também estava irritado com isso. Ele não estava feliz. Eu estava indo a boates e tudo mais o tempo todo.”
Quando questionado sobre como Mourinho sabia do seu comportamento fora de campo, Cole acrescenta: “As coisas se espalham. Os proprietários e todos os outros têm mãos e ouvidos em todos os lugares. Eles sabem quem saiu. Eles sabem. Não ajuda ser jovem, fazer isso e tentar entrar no time titular. Foi difícil para mim entender isso. Eu estava muito preso na minha própria cabeça. Eu não estava mais respeitando meu ofício. Eu ainda estava ganhando dinheiro, fazendo besteira. Eu estava me concentrando nas coisas erradas.”
- Getty Images Sport
“Isso é injusto!” – Abramovich não aprovaria a transferência para o Spurs
Cole fez quase 300 partidas em todas as competições durante quase uma década no West Ham, mas tudo poderia ter sido completamente diferente para o ex-atacante da Inglaterra. Como ele conta a Akinfenwa, Cole havia concordado em se juntar ao Tottenham antes do acordo ser fechado com o Hammers, mas Roman Abramovich interveio pessoalmente.
Ele diz: “Antes de sair de férias, fiz exames médicos no Spurs. Lembro que tinha feito tudo, estava prestes a assinar, sob o comando de Martin Jol, [então técnico do Tottenham] Clive Allen queria me contratar porque era ele quem queria trabalhar comigo. Foi quando recebi o telefonema de Abramovich, porque ele descobriu. Ele me disse naquela noite que não fazia negócios com o Spurs. É por isso que não fui para o Spurs.
“Lembre-se de que, antes de comprar o Chelsea, ele ia comprar o Spurs. Acontece que ele foi de helicóptero ver Londres porque queria comprar um clube de futebol. O Spurs foi o que mais lhe chamou a atenção. Ele fechou o negócio com o Spurs, mas alguém no topo mudou o acordo que ele tinha feito para comprar o clube, e então ele disse: ‘Não posso fazer negócios assim’. Então, ele disse que iríamos ao Chelsea e compraríamos esse [em vez disso], e foi quando Ken Bates [ex-proprietário do Chelsea] vendeu.”
Explicando a transferência fracassada para o Spurs com mais detalhes, Cole acrescenta: “O Tottenham voltou ao Chelsea e disse: ‘Queremos um desconto porque descobrimos algo no joelho dele’. E então ele (Abramovich) disse: ‘Não, não vamos fechar negócio com o Spurs, então é melhor você voltar. Vou te emprestar ao CSKA Moscou’.
“Fiquei irritado! Vocês estão me tratando mal aqui! Não estão me colocando para jogar e não estão me deixando ir para onde eu quero. O que estamos fazendo aqui? Vocês querem me mandar para a Rússia. Então, fui para Sierra Leone para clarear a cabeça e recebi um telefonema dizendo que tinham outra opção para mim, o West Ham, e foi isso. Assim que aterrissei, assinei o contrato.”
- DDP
Saindo com o 50 Cent
Pouco se sabe sobre a relação de Cole com 50 Cent, tendo o sensacional rapper americano sido apresentado ao ex-atacante do West Ham por um amigo em comum e parceiro de negócios.
Ao discutir como os dois se conheceram, Cole relembra: “Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, enquanto jogava futebol. Havia problemas familiares, questões com agentes e tudo mais. Quando se trata de dinheiro, não é nada bom. Quando você não vem de uma família rica, muitas pessoas perdem a cabeça. Cheguei a um ponto na minha vida em que precisava de um pouco de ajuda extra. Eu estava deixando meu agente na época e fui apresentado a um cara chamado Tony. Ele é um cara que mostra seus sentimentos, o que não agrada a todos.
A história dele é que ele estava na indústria musical, tinha conexões com o 50 Cent. Ele cuidava das turnês do 50 Cent, trabalhava com várias gravadoras. Ele cuidava dos artistas quando eles vinham à cidade. Foi assim que me conectei. Quando o 50 vinha à cidade, eu me conectava com ele. Sempre que o 50 vinha, eu ficava com ele, ia para Nova York, ficava com o G-Unit, esse tipo de coisa. Era estranho. Todo esse cenário começou porque eu era fã. Na minha casa, eu tinha uma sala de DJ, tinha pôsteres do 50 Cent e do Tupac por toda parte.
Você conhece a lei da atração, quando você gosta tanto de algo que isso vem até você. Eu amava música e o 50 era popular na época. Lloyd Banks, The Game, e eu estava por perto. Eu pensava: 'Isso é incrível, como estou envolvido nesse grupo? Talvez eu tenha que parar de jogar futebol!' Houve algumas vezes em que o 50 tinha um show, a gente voltava para o hotel e ficava conversando. E ele simplesmente te dava conselhos, verdadeiras pérolas. Ele não era muito fã de futebol. Eu provavelmente era o único jogador de futebol que ele conhecia bem. Não era um daqueles casos em que ele acompanhava minha carreira. Acho que ele pode ter [ido me ver jogar] no Upton Park.”
Assista ao episódio do podcast Beast Mode On com o convidado Carlton Cole
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos pelo Spotify.
Publicidade