José Mourinho explica a cláusula de rescisão do seu “contrato especial” em meio a rumores sobre seu retorno ao Real Madrid, enquanto o técnico do Benfica admite que deseja que Álvaro Arbeloa tenha sucesso e permaneça no gigante espanhol

Tendo liderado o Los Blancos durante sua passagem entre 2010 e 2013, quando o time acumulou 100 pontos sem precedentes para quebrar o domínio do Barcelona e garantir o título da liga, o legado de Mourinho no Bernabeu é definido tanto por troféus quanto por dramas de alta intensidade.

Com especulações de que o presidente Florentino Perez está buscando um vencedor comprovado para conduzir um período de transição, o técnico português foi inevitavelmente questionado sobre a possibilidade de um segundo ato. Quando questionado pela mídia espanhola sobre uma possível reunião, Mourinho foi caracteristicamente sincero sobre seu afeto duradouro por seus antigos empregadores.

“Eu dei tudo de mim ao Real Madrid. Fiz coisas boas e ruins, mas dei absolutamente tudo. E acabou”, refletiu. “Quando um profissional deixa um clube com esse título de sentimentos, acredito que há uma conexão para sempre. Tendo saído há 12 anos, ainda tenho o mesmo sentimento sempre que encontro madridistas ao redor do mundo: as pessoas têm um sentimento semelhante ao meu, de que sempre dei tudo. E, em geral, as pessoas têm estima por mim, o que é fantástico.”