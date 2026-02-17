AFP

José Mourinho explica a cláusula de rescisão do seu “contrato especial” em meio a rumores sobre seu retorno ao Real Madrid, enquanto o técnico do Benfica admite que deseja que Álvaro Arbeloa tenha sucesso e permaneça no gigante espanhol
Um vínculo que dura para sempre
Tendo liderado o Los Blancos durante sua passagem entre 2010 e 2013, quando o time acumulou 100 pontos sem precedentes para quebrar o domínio do Barcelona e garantir o título da liga, o legado de Mourinho no Bernabeu é definido tanto por troféus quanto por dramas de alta intensidade.
Com especulações de que o presidente Florentino Perez está buscando um vencedor comprovado para conduzir um período de transição, o técnico português foi inevitavelmente questionado sobre a possibilidade de um segundo ato. Quando questionado pela mídia espanhola sobre uma possível reunião, Mourinho foi caracteristicamente sincero sobre seu afeto duradouro por seus antigos empregadores.
“Eu dei tudo de mim ao Real Madrid. Fiz coisas boas e ruins, mas dei absolutamente tudo. E acabou”, refletiu. “Quando um profissional deixa um clube com esse título de sentimentos, acredito que há uma conexão para sempre. Tendo saído há 12 anos, ainda tenho o mesmo sentimento sempre que encontro madridistas ao redor do mundo: as pessoas têm um sentimento semelhante ao meu, de que sempre dei tudo. E, em geral, as pessoas têm estima por mim, o que é fantástico.”
A verdade por trás da cláusula de saída “especial”
Os rumores sobre um retorno à capital espanhola foram alimentados por relatos de que Mourinho possui uma cláusula contratual que lhe permite deixar o gigante de Lisboa com relativa facilidade. Mourinho não se esquivou dos detalhes técnicos, explicando que a cláusula foi criada para garantir flexibilidade ética após o recente período eleitoral do Benfica.
“Com isso, não quero alimentar histórias que não existem. A única coisa que existe é que tenho mais um ano de contrato com o Benfica”, esclareceu Mourinho. “É um contrato especial porque foi assinado em um período eleitoral e tanto eu quanto o presidente Rui Costa queríamos proteger eticamente um hipotético novo presidente. E tem uma cláusula que torna muito fácil, tanto para mim quanto para o Benfica, rescindir o contrato. Mas a única coisa concreta que existe é um contrato com o Benfica. Com o Real Madrid, não há nada.”
Apoiando Arbeloa a longo prazo
Apesar da sombra que ele lança sobre o banco visitante, Mourinho foi rápido em dar todo o seu apoio ao homem que atualmente ocupa o cargo: Álvaro Arbeloa. Ex-assistente de Mourinho durante sua passagem pela Espanha, Arbeloa está atualmente liderando a equipe enquanto a diretoria avalia opções de longo prazo. No entanto, seu ex-mentor espera que o cargo se torne permanente.
“Vou dizer mais: eu realmente gostaria de eliminar o Real Madrid, mas também gostaria muito que Álvaro [Arbeloa] ganhasse o campeonato e permanecesse no Real Madrid por muitos anos”, afirmou Mourinho, demonstrando profundo respeito pelo projeto atual. “Ele é um técnico com muita capacidade e um homem com muito madridismo dentro de si, além de ter a personalidade necessária para treinar o clube, o que não é para qualquer um.”
Pesos pesados se enfrentam em Lisboa
Embora Mourinho admita ter uma ligação de longa data com o gigante espanhol, brincando que é “um dos poucos treinadores que não foi demitido do Real Madrid”, seu compromisso profissional permanece firme com as Águias, que buscam garantir uma vantagem vital na primeira partida. Há apenas um mês, o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United foi o arquiteto da vitória por 4 a 2 contra o gigante espanhol, com o goleiro Anatoliy Trubin contribuindo com um gol surpreendente no final da partida, garantindo a classificação para a repescagem.
À medida que se aproxima o apito inicial da partida eliminatória, os olhos do mundo do futebol estarão voltados para a linha lateral. Ainda não se sabe se esta partida servirá como uma despedida definitiva de Madrid ou como uma entrevista de emprego para um retorno sensacional, mas com Mourinho envolvido, o drama é garantido.
