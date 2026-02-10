José Mourinho deverá receber proposta para assumir a seleção de Portugal após a Copa do Mundo de 2026

Mourinho expressou seu desejo de ingressar na gestão internacional em janeiro do ano passado, quando ainda estava no comando do Fenerbahçe, na Turquia. “Quero disputar um Campeonato Europeu ou uma Copa do Mundo e unir um país em torno de uma equipe, como já fiz muitas vezes com os clubes”, disse ele em entrevista ao Corriere Dello Sport. “Quero fazer isso pelo futebol e pelo que esse esporte representa. Será incrível.”

Em agosto, ao abordar as ligações com o Brasil, ele esclareceu que está de olho primeiro no cargo de Portugal, dizendo ao Sporty Net: “Meu destino, em termos internacionais, é disputar uma Copa do Mundo com a seleção portuguesa. Nunca considerei treinar a seleção brasileira. Minha primeira experiência tem que ser com Portugal, e então as pessoas têm que entender que sou um profissional e que posso treinar outras seleções, mas sempre seleções com as quais tenho algo que me conecta. O Brasil, obviamente, por causa da relação histórica entre nossos países, a Inglaterra porque é minha casa, a Itália, trabalhei lá por vários anos, mas minha primeira experiência com a seleção nacional tem que ser minha.”