José Mourinho deverá receber proposta para assumir a seleção de Portugal após a Copa do Mundo de 2026
Mourinho deixará o Benfica no verão?
Mourinho regressou ao Benfica para uma segunda passagem em setembro, após assinar um contrato de dois anos com o gigante da Liga Portugal. No entanto, a ESPN afirma que a FPF provavelmente tentará atrair o técnico de 63 anos para o cargo internacional de topo após a saída de Martinez.
A reportagem também destaca que, caso Mourinho deixe o Benfica, o técnico Ruben Amorim, recentemente demitido do Manchester United, é o substituto mais óbvio, já que passou nove anos no clube como jogador e ainda é um técnico reverenciado em seu país natal após uma passagem repleta de títulos pelo Sporting CP.
“Quero unir um país em torno de uma equipe”
Mourinho expressou seu desejo de ingressar na gestão internacional em janeiro do ano passado, quando ainda estava no comando do Fenerbahçe, na Turquia. “Quero disputar um Campeonato Europeu ou uma Copa do Mundo e unir um país em torno de uma equipe, como já fiz muitas vezes com os clubes”, disse ele em entrevista ao Corriere Dello Sport. “Quero fazer isso pelo futebol e pelo que esse esporte representa. Será incrível.”
Em agosto, ao abordar as ligações com o Brasil, ele esclareceu que está de olho primeiro no cargo de Portugal, dizendo ao Sporty Net: “Meu destino, em termos internacionais, é disputar uma Copa do Mundo com a seleção portuguesa. Nunca considerei treinar a seleção brasileira. Minha primeira experiência tem que ser com Portugal, e então as pessoas têm que entender que sou um profissional e que posso treinar outras seleções, mas sempre seleções com as quais tenho algo que me conecta. O Brasil, obviamente, por causa da relação histórica entre nossos países, a Inglaterra porque é minha casa, a Itália, trabalhei lá por vários anos, mas minha primeira experiência com a seleção nacional tem que ser minha.”
Resultados mistos no Benfica
O Benfica teve um desempenho misto desde que Mourinho regressou, sendo eliminado das duas taças nacionais e ficando sete pontos atrás do líder da Liga Portuguesa, o FC Porto, o que levou a um confronto tenso no campo de treino com os adeptos. No entanto, Mourinho conseguiu um milagre na Liga dos Campeões, garantindo ao Benfica uma vaga nas eliminatórias da fase final após derrotar seu ex-clube, o Real Madrid, por 4 a 2 na última rodada da fase de grupos, com o goleiro Anatoliy Trubin marcando um gol dramático aos oito minutos do tempo adicional.
Mourinho responde às especulações sobre o Real Madrid
Mourinho também tem sido associado a um retorno ao Real Madrid, onde Álvaro Arbeloa atualmente lidera a equipe principal. Afirma-se que o “objetivo final” do presidente do clube, Florentino Pérez, é se reunir com o técnico português. No entanto, Mourinho descartou essa possibilidade em uma entrevista à Sport TV no mês passado: “Não contem comigo para novelas. Existem boas novelas, mas elas são muito longas; você perde um ou dois episódios e depois perde o fio da meada. Não contem comigo, porque eu não assisto a novelas.”
No entanto, haverá outro encontro entre o Real e Mourinho em breve, porque o Benfica foi sorteado contra o gigante espanhol nas eliminatórias da Liga dos Campeões. A primeira partida dessa eliminatória será em Lisboa, no dia 17 de fevereiro, mas primeiro o Benfica terá que enfrentar o Santa Clara na Liga Portugal na sexta-feira.
