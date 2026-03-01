José Mourinho dá a entender que poderá deixar o Benfica, numa crítica velada aos padrões de arbitragem da Liga Portuguesa

Em declarações no domingo, antes do confronto da sua equipa com o Gil Vicente, Mourinho introduziu um conceito controverso sobre a classificação da Liga Portugal. O treinador explicou que a sua equipa está atualmente a lutar em dois universos paralelos: um ditado pelos pontos oficiais e outro pelo que ele considera uma realidade distorcida. Atualmente, o Benfica ocupa a terceira posição na tabela com 55 pontos, atrás dos líderes numa corrida que o treinador principal acredita ter sido comprometida por fatores externos.

Para explicar essa perspectiva, Mourinho forneceu uma visão direta sobre suas táticas motivacionais: “Existem classificações reais e virtuais. A real é a que conta, mas, se quisermos manter a virtual, há uma diferença fundamental. A real é a real, mas, como líder de um grupo, tenho que manter também a virtual, e isso é uma motivação para nós. Sabemos perfeitamente bem o que tem acontecido.”