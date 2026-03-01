AFP
José Mourinho dá a entender que poderá deixar o Benfica, numa crítica velada aos padrões de arbitragem da Liga Portuguesa
Mourinho sobre a classificação real e a “virtual”
Em declarações no domingo, antes do confronto da sua equipa com o Gil Vicente, Mourinho introduziu um conceito controverso sobre a classificação da Liga Portugal. O treinador explicou que a sua equipa está atualmente a lutar em dois universos paralelos: um ditado pelos pontos oficiais e outro pelo que ele considera uma realidade distorcida. Atualmente, o Benfica ocupa a terceira posição na tabela com 55 pontos, atrás dos líderes numa corrida que o treinador principal acredita ter sido comprometida por fatores externos.
Para explicar essa perspectiva, Mourinho forneceu uma visão direta sobre suas táticas motivacionais: “Existem classificações reais e virtuais. A real é a que conta, mas, se quisermos manter a virtual, há uma diferença fundamental. A real é a real, mas, como líder de um grupo, tenho que manter também a virtual, e isso é uma motivação para nós. Sabemos perfeitamente bem o que tem acontecido.”
O técnico do Benfica faz uma advertência sobre o contrato
O lendário técnico não se limitou a observações táticas, pois fez uma advertência severa sobre seu futuro a longo prazo no clube. Apesar de seu contrato e afeição pela instituição, ele deixou claro que não tolerará indefinidamente o que considera um campeonato dividido. Mourinho enfatizou que seu compromisso depende da integridade da competição, dando a entender que a natureza dual da temporada atual está esgotando sua paciência e pode influenciar sua decisão de permanecer em Portugal.
Ele disse: “Quero ficar no Benfica, mas com um campeonato único e onde não haja dois. Não gosto de jogar ao mesmo tempo o campeonato real e o virtual. Neste momento, estamos jogando dois. Quero respeitar meu contrato com o Benfica e, se o Benfica quiser ficar comigo por mais anos, assinarei sem acrescentar uma única vírgula, mas não quero mais jogar dois campeonatos.”
Preparando-se para o desafio Gil Vicente
Concentrando-se na tarefa imediata, o treinador analisou a ameaça representada pelo Gil Vicente, que ocupa atualmente a quinta posição com 40 pontos. Elogiou o trabalho do seu homólogo, César Peixoto, mantendo simultaneamente a sua postura crítica em relação ao ambiente arbitral. Mourinho destacou que, embora o adversário seja forte, a sua principal preocupação continua a ser a imparcialidade do jogo e a possibilidade de fatores não desportivos influenciarem o resultado final em Barcelos.
Ele elogiou muito a estrutura do adversário: “O Gil Vicente está em quinto lugar e tem feito um campeonato extraordinário. Há um grande trabalho estrutural e o ‘mister’ [Peixoto] soube maximizar seus jogadores e formar uma grande equipe. Vai ser um jogo difícil. Esperamos que seja difícil apenas por causa do adversário”.
Lesões afetam os Eagles
Os preparativos do Eagles foram ainda mais complicados por uma lista crescente de lesões, especialmente após a sua eliminação da Liga dos Campeões. O treinador confirmou que Heorhiy Sudakov e Armindo Bruma estão fora, com o último a ficar afastado durante seis semanas. Mourinho também abordou o dilema tático em torno de Dodi Lukebakio, explicando por que certos jogadores como Petar Ivanovic estão a ser utilizados fora das suas posições naturais para cobrir estas ausências críticas.
Ele explicou detalhadamente o estado físico de seu elenco: “Sudakov foi para Madri lesionado, com poucas chances de jogar. Lukebakio não está lesionado, mas em uma situação que não é fácil. Em Madri, ele só pôde ser utilizado nos últimos 10 minutos da partida. Ivanovic entrou para dar velocidade pelo lado esquerdo, atacar mais aquele espaço e ser mais uma presença na área.”
