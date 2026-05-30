José Mourinho assina contrato de três anos para voltar como técnico do Real Madrid

Mourinho adiou a decisão sobre seu futuro até depois do último jogo do Benfica na temporada, que terminou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Estoril, em 16 de maio. Ao confirmar a situação durante uma coletiva de imprensa, o técnico observou que lhe havia sido oferecida uma renovação de contrato, mas que preferiu esperar. No entanto, o The Athletic informou que ele já havia comunicado sua saída em particular a várias pessoas do clube português, forçando o Benfica a buscar Marco Silva, do Fulham, como substituto, depois que Ruben Amorim recusou a proposta.