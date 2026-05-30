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José Mourinho assina contrato de três anos para voltar como técnico do Real Madrid
Perez protagoniza um reencontro sensacional
De acordo com reportagens do The Athletic, o Real Madrid iniciou as negociações para contratar Mourinho em 8 de maio, antes de o técnico português assinar oficialmente seu contrato na semana passada. O ex-técnico do Chelsea optou por deixar o Benfica, recusando uma renovação de contrato em Lisboa para garantir seu retorno ao Santiago Bernabéu até 2029. O presidente do clube, Pérez, já convocou eleições presidenciais para 7 de junho, e espera-se que o anúncio oficial de Mourinho ocorra após a votação.
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Mourinho adia decisão
Mourinho adiou a decisão sobre seu futuro até depois do último jogo do Benfica na temporada, que terminou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Estoril, em 16 de maio. Ao confirmar a situação durante uma coletiva de imprensa, o técnico observou que lhe havia sido oferecida uma renovação de contrato, mas que preferiu esperar. No entanto, o The Athletic informou que ele já havia comunicado sua saída em particular a várias pessoas do clube português, forçando o Benfica a buscar Marco Silva, do Fulham, como substituto, depois que Ruben Amorim recusou a proposta.
Perez arrisca
A contratação representa uma aposta arriscada por parte de Pérez, de 79 anos, que conduziu sozinho as negociações com Mourinho, em vez de recorrer ao diretor-geral do clube. O Real Madrid atravessa atualmente um período extremamente turbulento, tendo demitido Xabi Alonso em janeiro, antes que o técnico interino Álvaro Arbeloa se demitisse. Pérez acredita que a agressividade característica de Mourinho é exatamente o que um vestiário dividido precisa para restaurar a estabilidade e pôr fim a um doloroso declínio nas competições nacionais.
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Problemas no vestiário se aproximam
Mourinho enfrenta desafios imediatos, incluindo uma torcida furiosa e tensões crescentes no elenco, amplificadas pelo recente comentário de Kylian Mbappé sobre ser a “quarta opção”. O técnico também precisa lidar com as consequências de atritos passados envolvendo Vinícius Júnior, além do trabalho planejado para as contratações de verão e a reestruturação da comissão técnica. Tendo herdado um time que terminou temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante, ele precisa unificar rapidamente o vestiário antes do início da pré-temporada.