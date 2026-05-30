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Adhe Makayasa

Traduzido por

José Mourinho assina contrato de três anos para voltar como técnico do Real Madrid

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Campeonato Português

José Mourinho assinou um contrato de três anos para um retorno sensacional como técnico do Real Madrid até junho de 2029. O técnico português de 63 anos, que já comandou o gigante espanhol entre 2010 e 2013, foi contratado pelo presidente do clube, Florentino Pérez, para revitalizar a equipe após uma segunda temporada consecutiva sem títulos.

  • Perez protagoniza um reencontro sensacional

    De acordo com reportagens do The Athletic, o Real Madrid iniciou as negociações para contratar Mourinho em 8 de maio, antes de o técnico português assinar oficialmente seu contrato na semana passada. O ex-técnico do Chelsea optou por deixar o Benfica, recusando uma renovação de contrato em Lisboa para garantir seu retorno ao Santiago Bernabéu até 2029. O presidente do clube, Pérez, já convocou eleições presidenciais para 7 de junho, e espera-se que o anúncio oficial de Mourinho ocorra após a votação.

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    Mourinho adia decisão

    Mourinho adiou a decisão sobre seu futuro até depois do último jogo do Benfica na temporada, que terminou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Estoril, em 16 de maio. Ao confirmar a situação durante uma coletiva de imprensa, o técnico observou que lhe havia sido oferecida uma renovação de contrato, mas que preferiu esperar. No entanto, o The Athletic informou que ele já havia comunicado sua saída em particular a várias pessoas do clube português, forçando o Benfica a buscar Marco Silva, do Fulham, como substituto, depois que Ruben Amorim recusou a proposta.

  • Perez arrisca

    A contratação representa uma aposta arriscada por parte de Pérez, de 79 anos, que conduziu sozinho as negociações com Mourinho, em vez de recorrer ao diretor-geral do clube. O Real Madrid atravessa atualmente um período extremamente turbulento, tendo demitido Xabi Alonso em janeiro, antes que o técnico interino Álvaro Arbeloa se demitisse. Pérez acredita que a agressividade característica de Mourinho é exatamente o que um vestiário dividido precisa para restaurar a estabilidade e pôr fim a um doloroso declínio nas competições nacionais.

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    Problemas no vestiário se aproximam

    Mourinho enfrenta desafios imediatos, incluindo uma torcida furiosa e tensões crescentes no elenco, amplificadas pelo recente comentário de Kylian Mbappé sobre ser a “quarta opção”. O técnico também precisa lidar com as consequências de atritos passados envolvendo Vinícius Júnior, além do trabalho planejado para as contratações de verão e a reestruturação da comissão técnica. Tendo herdado um time que terminou temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante, ele precisa unificar rapidamente o vestiário antes do início da pré-temporada.