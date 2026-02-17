Goal.com
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduzido por

José Mourinho ainda tem alguma magia guardada - e o regresso ao Real Madrid não deve ser descartado, já que o técnico do Benfica planeia a derrota dos Blancos na Liga dos Campeões

Ninguém consegue criar uma mentalidade de cerco como José Mourinho. O Benfica estava praticamente fora de combate quando recebeu o Real Madrid no Estádio da Luz, na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada, depois de ter perdido cinco dos seus primeiros oito jogos, incluindo uma surpreendente derrota por 3 a 2 em casa para o modesto Qarabag, do Azerbaijão.

Precisando de uma vitória improvável e de outros resultados a seu favor, o Benfica enfrentava a possibilidade de uma humilhante eliminação precoce. O destino parecia estar traçado após apenas meia hora de jogo, quando Kylian Mbappe colocou o Los Blancos na frente. No entanto, só um tolo descartaria uma equipe treinada por Mourinho.

O Benfica lançou uma emocionante recuperação e chegou a liderar por 3 a 2 nos acréscimos, mas então surgiu a notícia de que ainda precisava de mais um gol para avançar para a fase eliminatória por diferença de gols, à frente do Napoli e do Pafos. O Real Madrid então ajudou a causa do Benfica, com Raul Asencio e Rodrygo sendo expulsos por receberem dois cartões amarelos, o que preparou o terreno para um final emocionante.

Uma cobrança de falta a cerca de 40 metros da meta deu ao Benfica uma última oportunidade, e até o goleiro Anatoliy Trubin se aventurou no ataque. Fredrik Aursnes cobrou com efeito, e a bola caiu na cabeça de Trubin, que desviou para o fundo da rede, provocando o delírio.

Trubin foi cercado pelos seus companheiros de equipe, e Mourinho enlouqueceu na linha lateral, conduzindo os torcedores do Benfica em um canto de comemoração, antes de dar a um jovem gandula uma lembrança para guardar para sempre, abraçando-o.

“Um gol fantástico, um gol histórico, um gol que quase derrubou todo o estádio – e acho que foi muito merecido para nós”, disse o técnico português depois que a poeira baixou. “Achei que já tinha visto de tudo no futebol, mas, no final, não tinha. Para o Benfica, é um prestígio incrível vencer o Real Madrid.”

O Benfica agora buscará outra vitória de prestígio, depois de ter sido sorteado contra o Madrid nas eliminatórias. Se conseguir, isso confirmaria que Mourinho está longe de estar acabado como técnico de elite. Isso também pode abrir caminho para um glorioso retorno ao Bernabeu no verão, com o Real ainda sem esclarecer quem quer como sucessor de longo prazo de Xabi Alonso.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP

    'Viva o Benfica'

    A popularidade de Mourinho caiu significativamente nos últimos tempos, não há como negar. Outrora um vencedor em série de troféus, ele acrescentou apenas um título ao seu currículo brilhante nos últimos oito anos, conquistando a Liga Conferência pela Roma em 2021-22.

    Sua última passagem como técnico pelo Fenerbahçe também foi quase ridícula, já que ele ganhou mais destaque por suas declarações contundentes contra a arbitragem da Super Lig e o nível geral do futebol na Turquia do que pelo desempenho da equipe, que nunca ficou acima da média. Certamente, pode-se argumentar que Mourinho não merecia ter sido contratado pelo Benfica, que o trouxe após demitir Bruno Lage em setembro.

    Ainda assim, havia um certo romantismo na reunião. Mourinho começou sua carreira de treinador no Benfica em 2000 e ainda tinha assuntos pendentes no clube, tendo durado apenas 10 jogos da última vez devido a uma disputa com o presidente do clube.

    “A promessa é muito clara: vou viver pelo Benfica, pela minha missão”, declarou ele em sua apresentação. “Eu não sou o importante, o Benfica é importante.” No entanto, era difícil acreditar nessas palavras, porque elas equivaliam a quebrar o hábito de uma vida inteira.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Ainda causando polêmica

    Mourinho adora ser o centro das atenções e gosta de irritar as pessoas, o que lhe serviu bem no passado. Ele entrava na cabeça dos treinadores adversários e seus jogadores acreditavam na sua filosofia de “nós contra o mundo”. Instalar uma paranóia calculada aumentava o senso de união no vestiário e desviava a pressão externa.

    Infelizmente, porém, isso não era sustentável. À medida que o jogo avançava taticamente, Mourinho se recusava a se adaptar e se tornava amargo. Isso levava a brigas internas regulares com seus superiores e explosões públicas contra qualquer um em seu time que não dançasse ao seu ritmo. Essa é a principal razão pela qual ele basicamente nunca durou mais do que três temporadas em nenhum clube (a única exceção foi sua primeira passagem pelo Chelsea, onde ele começou uma quarta campanha antes de ser demitido).

    Não é surpresa para ninguém, então, que Mourinho tenha continuado a gerar polêmica no Benfica nesta temporada. Em apenas seu segundo jogo de volta à Liga Portugal, as Águias empataram em 1 a 1 em casa com o Rio Ave, que não tinha nenhuma vitória até então. Depois do jogo, Mourinho criticou o árbitro por anular um gol do Benfica no primeiro tempo, acusando-o de “não ter personalidade” e chamando o resultado final de “extremamente injusto”.

    Após uma vitória pouco convincente por 2 a 0 sobre o Atlético CP, da terceira divisão, na quarta rodada da Taça de Portugal, em novembro, Mourinho criticou a “má atitude” de sua equipe e disse que teria feito nove substituições no intervalo, se fosse permitido. No mês seguinte, voltou a dirigir a sua ira contra os árbitros após um empate 2-2 com o Braga, alegando que o Benfica marcou “três golos claros” e que acontecimentos “estranhos” na sala do VAR prejudicaram a sua equipa. Mourinho ainda não aprendeu que estas explosões apenas afastam todos aqueles que estão próximos dele.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Confrontos tensos no campo de treinamento

    Mourinho também não é tão querido pelos torcedores atualmente. De fato, em janeiro, cerca de 200 ultras do Benfica marcharam até o centro de treinamento do clube em Seixal para expressar sua “insatisfação crescente” com a trajetória do clube. Eles foram recebidos por Mourinho, o zagueiro Nicolas Otamendi e o diretor técnico Simao Sabrosa, e expressaram seus sentimentos em uma discussão “tensa” que durou uma hora.

    Embora o protesto tenha sido pacífico, a mensagem final foi clara: os resultados precisavam melhorar rapidamente. Foi uma reação totalmente compreensível após a derrota por 3 a 1 para o Braga nas semifinais da Taça da Liga e a derrota por 2 a 1 para o Porto nas quartas de final da Taça de Portugal, a primeira das quais levou Mourinho a ordenar que seus jogadores dormissem no centro de treinamento — outra manobra descarada para chamar atenção.

    O presidente do Benfica, Rui Costa, também foi forçado a se pronunciar e esclarecer a posição de Mourinho. Quando questionado diretamente se poderia demitir o técnico de 63 anos, Costa respondeu: “Não. Ele é um excelente treinador e já provou isso. Não é uma temporada fácil. Trocar de treinador? Isso está fora de questão.”

    Seja encorajado pelo apoio de Costa ou motivado pelas ações dos torcedores do Benfica, Mourinho conseguiu afastar o barco das águas infestadas de tubarões e redescobrir um pouco de sua arrogância.

  • benfica-jose-mourinho(C)Getty Images

    “Ainda um dos melhores”

    O Benfica venceu cinco dos últimos sete jogos em todas as competições, marcando 14 gols no processo. A equipe de Mourinho está agora a sete pontos do líder da Liga Portugal, o Porto, e embora seja necessário um esforço monumental e uma grande dose de sorte para o Benfica conquistar o título, há pelo menos uma renovada sensação de esperança.

    A equipe também está invicta há 18 jogos na liga sob o comando de Mourinho, que não perde na primeira divisão portuguesa desde a temporada 2001-02, quando era técnico do Porto. Levar o Benfica às eliminatórias da Liga dos Campeões foi uma grande conquista, considerando a falta de profundidade do elenco e o fato de que ele assumiu o comando após a derrota na estreia para o Qarabag.

    As Águias derrotaram facilmente o Ajax em Amsterdã e conquistaram a vitória sobre o Napoli, campeão da Série A, com Mourinho levando a melhor sobre seu rival de longa data, Antonio Conte, antes de conquistar o Real Madrid, 15 vezes campeão europeu. Parece, então, que o fim de Mourinho foi muito exagerado.

    Essa é certamente a opinião do ex-zagueiro do Real Madrid e do Porto, Pepe, que disse ao jornal A Bola: “Fui treinado por ele, conheço suas habilidades e ele é um excelente técnico que certamente fará tudo o que puder para ajudar o Benfica a vencer. Não acho que Mourinho tenha perdido nada; ele continua sendo Mourinho. Também falo por experiência própria. Os anos nos ensinam muitas coisas; não damos tanta importância ao nosso sangue ou ao nosso coração, mas sim à nossa razão, e Mourinho tem melhorado isso. Agora ele é um técnico muito mais... não calmo, mas muito mais ponderado.”

    O ex-defesa do Benfica Sérgio Nunes, outro dos antigos alunos de Mourinho, disse à mesma publicação: “Mourinho continua a ser um dos melhores do mundo, com a sua experiência, pensamento estratégico, sabe como e quando agir. Continuo a admirá-lo, apesar de muitas pessoas acharem que ele não é o mesmo. Ainda gosto do que ele faz e mantenho que ele tem tudo. Ele era o que o Benfica precisava. O clube estava um pouco adormecido, parecia sempre mais do mesmo. Com ele, houve um impacto e uma vontade de fazer mais. Ele está construindo o Benfica do futuro. Ele quer alcançar algo grande este ano.”

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    O “objetivo final” de Perez

    A questão é: Mourinho vê seu futuro no Benfica? Se ele conseguir algo “grande” nos próximos meses, há todas as chances de que os melhores clubes da Europa voltem a rondá-lo e testem sua lealdade. De acordo com o The Athletic, há uma cláusula de rescisão mútua em seu contrato que pode ser acionada dentro de 10 dias após o término da campanha, e um retorno a Madrid pode surgir como uma jogada óbvia, já que o atual técnico Álvaro Arbeloa não tem certeza de permanecer no cargo após o verão.

    O confronto da repescagem com o Los Blancos, que começa em Lisboa na terça-feira, pode até ser visto como uma audição final para Mourinho. Na verdade, até mesmo Arbeloa admitiu que seu ex-treinador é único, dizendo aos repórteres: “Nunca haverá ninguém como José... Qualquer um que tentar imitá-lo fracassará. Se eu tentasse ser José Mourinho, fracassaria espetacularmente.”

    O poder de provocação de Mourinho estava no auge quando ele comandou o Los Blancos entre 2010 e 2013, e suas disputas com Pep Guardiola à beira do campo eram puro espetáculo. O Barcelona era uma força irresistível com Guardiola no comando, inspirado pela genialidade de Lionel Messi, mas o Madrid se recusou a se curvar; Mourinho registrou cinco vitórias e seis empates em seus 17 jogos do Clássico e deixou o clube com um título da La Liga e uma taça da Copa del Rey, sem mencionar o prestígio de ter transformado Cristiano Ronaldo no atacante mais mortal do planeta.

    Ele também ainda desfruta do respeito e da admiração do homem que comanda toda a operação do Real Madrid. “Gostaria de dizer que o presidente Florentino me enviou uma mensagem dizendo: ‘Estou muito feliz que você tenha voltado a um clube do seu calibre’, e ouvir isso do próprio presidente do Real Madrid”, disse Mourinho em sua apresentação no Benfica.

    É fácil, então, acreditar nas notícias vindas da Espanha que afirmam que o “objetivo final” de Perez é trazer Mourinho de volta. Em contraste com Alonso, um técnico progressista que fez grandes coisas no Bayer Leverkusen, mas não tinha experiência em treinar jogadores de classe mundial com egos enormes, Mourinho conquistaria respeito imediato no vestiário do Bernabeu.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRID-TOTTENHAMAFP

    Vencedor em série necessário

    Por enquanto, Mourinho está minimizando a possibilidade de substituir Arbeloa. “Não contem comigo para novelas. Existem boas novelas, mas elas são muito longas”, disse ele à Sport TV quando questionado sobre sua ligação com o Real Madrid em janeiro. “Você perde um ou dois capítulos e depois perde o fio da meada. Não contem comigo, porque eu não assisto novelas.”

    Essa foi uma resposta tipicamente provocativa de um homem inteligente, que não quer arriscar desestabilizar o projeto que tem em mãos no Benfica. No entanto, isso não significa que Mourinho não mude de ideia se o Real Madrid fizer uma proposta formal.

    É possível que Mourinho tenha de escolher entre Madrid e Portugal no verão, com a ESPN a noticiar que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) provavelmente lhe oferecerá um contrato assim que o contrato de Roberto Martinez expirar após o Mundial de 2026. Por mais tentador que seja para Mourinho assumir as rédeas do seu país, uma segunda oportunidade no Real Madrid colocá-lo-ia de volta no topo do futebol e completaria uma reviravolta notável.

    Mourinho não trabalha nesse nível desde que deixou o Manchester United em 2018, com todo o respeito ao Tottenham, Roma e Fenerbahçe. E, apesar do que ele e Perez possam dizer, o Benfica também não é um verdadeiro peso-pesado dos dias de hoje.

    O Real Madrid precisa de outro vencedor em série no comando, mesmo que agora tenha ultrapassado o Barcelona de Hansi Flick no topo da tabela da La Liga. A diferença de dois pontos entre o atual campeão e o Real na liderança não reflete com precisão a diferença entre as duas equipes; o Barça tem uma identidade clara e todos puxam na mesma direção, enquanto Arbeloa depende de momentos individuais fugazes.

    Se alguém pode unir o elenco do Real Madrid e convencer jogadores como Mbappé e Vinicius Jr. a fazerem sua parte quando não estão com a posse de bola, esse alguém é Mourinho. Outro milagre na Liga dos Campeões com o Benfica poderia torná-lo o favorito para o cargo.

