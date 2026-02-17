José Mourinho ainda tem alguma magia guardada - e o regresso ao Real Madrid não deve ser descartado, já que o técnico do Benfica planeia a derrota dos Blancos na Liga dos Campeões

Precisando de uma vitória improvável e de outros resultados a seu favor, o Benfica enfrentava a possibilidade de uma humilhante eliminação precoce. O destino parecia estar traçado após apenas meia hora de jogo, quando Kylian Mbappe colocou o Los Blancos na frente. No entanto, só um tolo descartaria uma equipe treinada por Mourinho.
O Benfica lançou uma emocionante recuperação e chegou a liderar por 3 a 2 nos acréscimos, mas então surgiu a notícia de que ainda precisava de mais um gol para avançar para a fase eliminatória por diferença de gols, à frente do Napoli e do Pafos. O Real Madrid então ajudou a causa do Benfica, com Raul Asencio e Rodrygo sendo expulsos por receberem dois cartões amarelos, o que preparou o terreno para um final emocionante.
Uma cobrança de falta a cerca de 40 metros da meta deu ao Benfica uma última oportunidade, e até o goleiro Anatoliy Trubin se aventurou no ataque. Fredrik Aursnes cobrou com efeito, e a bola caiu na cabeça de Trubin, que desviou para o fundo da rede, provocando o delírio.
Trubin foi cercado pelos seus companheiros de equipe, e Mourinho enlouqueceu na linha lateral, conduzindo os torcedores do Benfica em um canto de comemoração, antes de dar a um jovem gandula uma lembrança para guardar para sempre, abraçando-o.
“Um gol fantástico, um gol histórico, um gol que quase derrubou todo o estádio – e acho que foi muito merecido para nós”, disse o técnico português depois que a poeira baixou. “Achei que já tinha visto de tudo no futebol, mas, no final, não tinha. Para o Benfica, é um prestígio incrível vencer o Real Madrid.”
O Benfica agora buscará outra vitória de prestígio, depois de ter sido sorteado contra o Madrid nas eliminatórias. Se conseguir, isso confirmaria que Mourinho está longe de estar acabado como técnico de elite. Isso também pode abrir caminho para um glorioso retorno ao Bernabeu no verão, com o Real ainda sem esclarecer quem quer como sucessor de longo prazo de Xabi Alonso.