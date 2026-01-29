José Mourinho admite ter se confundido antes de gol que salvou Benfica contra o Real Madrid

Mourinho disse ao Movistar após a partida: “Acho que merecemos, realmente merecemos. Kylian teve duas chances e marcou dois gols. Para o Benfica, é incrivelmente prestigioso vencer o Real Madrid. É fantástico.”

Ele também explicou ao Paramount+ a confusão que acabou gerando o drama no fim do jogo: “Quando fiz as últimas substituições, Ivanovic e António Silva, me disseram que o placar era suficiente, então a ideia era fechar a porta."

"Alguns segundos depois, me dizem que precisamos de mais um gol, mas eu já não podia fazer mais substituições. Aí veio o golpe de sorte: conseguir a cobrança de falta, que nos permitiu ir para a área com o grandalhão."

"Já ganhei e perdi muitos jogos, mas nunca tinha vencido um com o meu goleiro marcando no último minuto. Achei que já tinha visto de tudo no futebol, mas afinal, ainda não.”

Trubin também revelou que não sabia que sua ajuda seria necessária no campo adversário, onde normalmente não atua. Ele disse: “Eu não sabia do que precisávamos. Então vi todo mundo mandando eu subir. Vi também o nosso treinador, então fui. Entrei na área e… não sei, não sei o que dizer. Um momento maluco. Não estou acostumado a marcar gols. Tenho 24 anos e é a primeira vez. Inacreditável.”