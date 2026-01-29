Goal.com
José Mourinho admite ter se confundido antes de gol que salvou Benfica contra o Real Madrid

José Mourinho admitiu que, inicialmente, não sabia que o Benfica precisava marcar um quarto gol contra o Real Madrid para garantir vaga nos playoffs da Champions League, até ver o goleiro Anatoliy Trubin balançar as redes aos 54 minutos do segundo tempo. O treinador também revelou que pediu desculpas a Álvaro Arbeloa pelas comemorações efusivas depois do dramático gol de cabeça.

  • Drama nos minutos finais, com Trubin balançando as redes

    Houve uma reviravolta notável na história já no fim da partida no Estádio da Luz, com o Benfica mantendo vivos os seus sonhos europeus de forma impressionante. Em um confronto repleto de altos e baixos, a equipe de Mourinho saiu atrás no placar — com Kylian Mbappé marcando o primeiro de seus dois gols na noite — antes de reagir e abrir vantagem de 3 a 1 no início do segundo tempo.

    O ex-treinador de Real Madrid, Manchester United e Chelsea acreditava que a vantagem mínima seria suficiente para garantir ao time uma posição entre os 24 primeiros, promovendo substituições com o objetivo de “fechar a porta” do jogo.

    No entanto, ele foi informado de que ainda era necessário marcar mais um gol, e foi justamente o goleiro ucraniano quem protagonizou o momento decisivo nos acréscimos: ao subir mais alto em meio a uma pequena área lotada, cabeceou a bola para além de Thibaut Courtois, selando um esforço vital no apagar das luzes.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mourinho não sabia que o Benfica precisava de mais um gol

    Mourinho disse ao Movistar após a partida: “Acho que merecemos, realmente merecemos. Kylian teve duas chances e marcou dois gols. Para o Benfica, é incrivelmente prestigioso vencer o Real Madrid. É fantástico.”

    Ele também explicou ao Paramount+ a confusão que acabou gerando o drama no fim do jogo: “Quando fiz as últimas substituições, Ivanovic e António Silva, me disseram que o placar era suficiente, então a ideia era fechar a porta."

    "Alguns segundos depois, me dizem que precisamos de mais um gol, mas eu já não podia fazer mais substituições. Aí veio o golpe de sorte: conseguir a cobrança de falta, que nos permitiu ir para a área com o grandalhão."

    "Já ganhei e perdi muitos jogos, mas nunca tinha vencido um com o meu goleiro marcando no último minuto. Achei que já tinha visto de tudo no futebol, mas afinal, ainda não.”

    Trubin também revelou que não sabia que sua ajuda seria necessária no campo adversário, onde normalmente não atua. Ele disse: “Eu não sabia do que precisávamos. Então vi todo mundo mandando eu subir. Vi também o nosso treinador, então fui. Entrei na área e… não sei, não sei o que dizer. Um momento maluco. Não estou acostumado a marcar gols. Tenho 24 anos e é a primeira vez. Inacreditável.”

  • Mourinho pediu desculpas ao Real Madrid pela comemoração

    Como era de se esperar, jogadores e comissão técnica do Benfica deixaram a emoção falar mais alto após ver Trubin dar os toques finais a uma vitória por 4 a 2. Ao longo dos anos, Mourinho ficou famoso por suas comemorações efusivas à beira do campo.

    O treinador fez questão de deixar claro que não quis desrespeitar o Real Madrid e explicou a tentativa de esclarecer a situação com Arbeloa: “Pedi desculpas pela forma como comemorei, mas o Álvaro é um homem de futebol e entende que, naquele momento, a gente se deixa levar.”

  • Mourinho Benfica Real Madrid Champions LeagueGetty Images

    Quando ocorre o sorteio dos playoffs da Champions League?

    O Benfica encerrou a fase de liga na 24ª colocação, separado do Olympique de Marseille por apenas um gol de diferença. Agora, a equipe pode voltar a enfrentar o Real Madrid ou medir forças com outro ex-clube de Mourinho, a Inter de Milão, que terminaram em nono e décimo lugares, respectivamente.

    “Não estou pensando em mim, estou pensando nos jogadores e no clube. Para eles, disputar um duelo eliminatório contra o Real Madrid ou a Inter é uma oportunidade fantástica”, afirmou Mourinho, que admitiu não ter retornado ao Santiago Bernabéu desde que deixou o comando técnico em 2013.

    O sorteio dos playoffs, que definirão oito vagas nas oitavas de final da Champions League ainda em disputa, será realizado nesta sexta-feira, na sede da UEFA, na Suíça. As equipes que terminarem entre a 17ª e a 24ª posições — grupo que inclui o Benfica de Mourinho — não serão cabeças de chave.

