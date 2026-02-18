Getty Images Sport
José Mourinho acusado de “justificar o racismo” com comentários “injustos” sobre Vinicius Júnior, enquanto Clarence Seedorf e Wayne Rooney lideram a condenação dos comentaristas ao técnico do Benfica
Mourinho expulso em confronto caótico
O Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em uma noite caótica em Portugal. Vinicius Jr. recebeu um cartão amarelo por comemorar o gol da vitória, mas a partida foi interrompida depois que o jogador brasileiro acusou Prestianni de racismo. Vinicius saiu de campo e foi visto conversando com o técnico Álvaro Arbeloa e Mourinho antes do jogo recomeçar aos 30 minutos do segundo tempo. No entanto, os ânimos se exaltaram novamente nos momentos finais da partida, quando Mourinho foi expulso pelo árbitro por reclamação. O cartão vermelho significa que Mourinho agora estará proibido de ficar à beira do campo na partida de volta, no Santiago Bernabéu, na próxima semana.
O que Mourinho disse?
Mourinho falou sobre Vinicius Jr após o jogo com comentários que suscitaram críticas. Ele disse: “Deve ser o momento mais emocionante do jogo, um gol incrível. Esses talentos são capazes de fazer essas coisas lindas, mas infelizmente não ficam felizes apenas por marcar um gol surpreendente. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”
Mourinho foi então questionado se achava que Vinicius havia incitado a torcida da casa com suas comemorações e disse: “Sim. Acredito que sim. Então, as palavras que eles trocam, Gianluca Prestianni com Vinicius, eu quero ser independente. Eu vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não comento sobre isso. Eu disse exatamente isso a ele [Vinicius Jr]. Eu disse a ele: 'quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta'. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, isso é no Benfica. Eles [Vinicius Jr e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”
Mourinho acusado de “justificar o racismo”
Mourinho foi criticado por seus comentários sobre Vinicius Jr. pelos comentaristas da Amazon Prime. A lenda holandesa Clarence Seedorf disse: “Acho que ele ainda está emocional. Acho que ele cometeu um grande erro hoje ao justificar o abuso racial. Ele está dizendo que é normal ser racista quando Vinicius te provoca, e acho isso muito errado. Nunca devemos justificar o abuso racial. Vinicius já está farto desse comportamento injustificado das pessoas. Sei que Mourinho, no fundo, concordaria comigo, mas acho que ele se expressou de forma um pouco infeliz.”
O ex-astro do Arsenal, Theo Walcott, acrescentou: “Sou bastante calmo e composto e não sou alguém que fica com raiva com frequência. Adoro tudo o que José Mourinho fez no futebol, mas acho que ele tomou uma decisão errada nesse sentido. Talvez tenha sido a única vez em que não deveríamos ter ouvido dele, a única noite em que ele não deveria ter aparecido diante das câmeras.”
A lenda do Manchester United, Wayne Rooney, disse: “É muito injusto o que ele está dizendo sobre Vinicius.”
Enquanto isso, no estúdio da CBS Sports, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher chamou Mourinho de “hipócrita” por criticar a comemoração do gol de Vinicius. “Qualquer um pode comemorar como quiser, e Vinicius não deveria sofrer abuso racial. Parece um pouco hipócrita vindo de Mourinho, um homem que comemorou e possivelmente antagonizou adversários mais do que qualquer outro técnico no passado”, disse Carragher. “Você se lembra dele correndo pela lateral do campo em Old Trafford [comemorando o gol de Costinha pelo FC Porto]? Lembro-me de Mourinho, em uma final de Copa contra o Liverpool, quando o Chelsea marcou um gol no final da partida, mandando os torcedores do Liverpool calarem a boca. Quantas vezes ele colocou as mãos nos ouvidos para os adversários? Portanto, é um pouco hipócrita da parte dele criticar Vinicius. Foi um grande gol, em um jogo da Liga dos Campeões, ele tem todo o direito de comemorar como quiser.”
O que vem a seguir?
A UEFA emitiu uma declaração em resposta às alegações do jogo: “Os relatórios oficiais dos jogos disputados ontem à noite estão atualmente a ser analisados. Quando são comunicados factos, são instaurados processos e, caso estes conduzam à imposição de sanções disciplinares, estas são anunciadas no site disciplinar da UEFA. Não temos mais informações para lhe fornecer nem mais comentários a fazer sobre este assunto nesta fase.”
O Real Madrid receberá o Benfica no Santiago Bernabeu para a segunda mão da eliminatória, daqui a uma semana.
