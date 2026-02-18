José Mourinho acusado de “justificar o racismo” com comentários “injustos” sobre Vinicius Júnior, enquanto Clarence Seedorf e Wayne Rooney lideram a condenação dos comentaristas ao técnico do Benfica

Mourinho foi criticado por seus comentários sobre Vinicius Jr. pelos comentaristas da Amazon Prime. A lenda holandesa Clarence Seedorf disse: “Acho que ele ainda está emocional. Acho que ele cometeu um grande erro hoje ao justificar o abuso racial. Ele está dizendo que é normal ser racista quando Vinicius te provoca, e acho isso muito errado. Nunca devemos justificar o abuso racial. Vinicius já está farto desse comportamento injustificado das pessoas. Sei que Mourinho, no fundo, concordaria comigo, mas acho que ele se expressou de forma um pouco infeliz.”

O ex-astro do Arsenal, Theo Walcott, acrescentou: “Sou bastante calmo e composto e não sou alguém que fica com raiva com frequência. Adoro tudo o que José Mourinho fez no futebol, mas acho que ele tomou uma decisão errada nesse sentido. Talvez tenha sido a única vez em que não deveríamos ter ouvido dele, a única noite em que ele não deveria ter aparecido diante das câmeras.”

A lenda do Manchester United, Wayne Rooney, disse: “É muito injusto o que ele está dizendo sobre Vinicius.”

Enquanto isso, no estúdio da CBS Sports, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher chamou Mourinho de “hipócrita” por criticar a comemoração do gol de Vinicius. “Qualquer um pode comemorar como quiser, e Vinicius não deveria sofrer abuso racial. Parece um pouco hipócrita vindo de Mourinho, um homem que comemorou e possivelmente antagonizou adversários mais do que qualquer outro técnico no passado”, disse Carragher. “Você se lembra dele correndo pela lateral do campo em Old Trafford [comemorando o gol de Costinha pelo FC Porto]? Lembro-me de Mourinho, em uma final de Copa contra o Liverpool, quando o Chelsea marcou um gol no final da partida, mandando os torcedores do Liverpool calarem a boca. Quantas vezes ele colocou as mãos nos ouvidos para os adversários? Portanto, é um pouco hipócrita da parte dele criticar Vinicius. Foi um grande gol, em um jogo da Liga dos Campeões, ele tem todo o direito de comemorar como quiser.”