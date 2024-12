As maiores premiações individuais do futebol também possuem votos dados pela imprensa especializada de cada país

A Bola de Ouro da France Football e o FIFA The Best são as duas maiores premiações individuais do futebol, e possuem diferenças que vão desde a escolha dos nomes até o sistema de votação.

Uma semelhança, contudo, é a presença de votos feitos por jornalistas de diferentes países. E o Brasil, é claro, marca presença. Mas quais são os jornalistas que votam em cada um dos prêmios?