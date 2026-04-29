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San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Jornal exalta "novo Neymar" e vê revolução do craque na Argentina: "Craque em todos os sentidos"

Neymar

Astro do Santos mobiliza torcedores em Buenos Aires antes, durante e depois do empate com o San Lorenzo pela Sul-Americana e recebe elogios da imprensa argentina

A presença de Neymar em Buenos Aires transformou uma simples noite de Sul-Americana em um verdadeiro espetáculo à parte. Mesmo sem balançar as redes no empate entre Santos e San Lorenzo, o camisa 10 foi o grande protagonista fora das quatro linhas e recebeu uma série de homenagens da torcida argentina, além de elogios da imprensa local.

O jornal Olé, um dos principais veículos esportivos da Argentina, destacou não apenas o talento do brasileiro, mas principalmente sua postura com os fãs e adversários, classificando o atacante como "craque em todos os sentidos".

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    Recepção calorosa antes mesmo da partida

    Antes da bola rolar no estádio Nuevo Gasómetro, Neymar já era o centro das atenções. Um grande grupo de torcedores argentinos se reuniu em frente ao hotel onde o Santos estava hospedado e passou a cantar o nome do astro brasileiro.

    Ao perceber a manifestação de carinho, o jogador não ignorou o momento. De dentro do ônibus da delegação santista, acenou para os fãs e retribuiu o apoio, aumentando ainda mais a empolgação dos presentes.

    A cena reforçou o impacto que sua presença ainda causa no futebol sul-americano, especialmente em um país historicamente rival do Brasil dentro de campo.

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    Ovacionado pela torcida rival

    No estádio, a idolatria continuou. Durante o aquecimento, Neymar foi ovacionado pela torcida do próprio San Lorenzo ao se aproximar de crianças em cadeiras de rodas para cumprimentá-las.

    O gesto arrancou aplausos e reconhecimento dos torcedores argentinos, que repetiram a homenagem também após o apito final. O momento foi um dos mais comentados da noite e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

    Na entrada em campo para o início da partida, outra cena emocionante chamou atenção, quando um menino caiu no choro ao ver o ídolo de perto. Neymar o abraçou com carinho e repetiu o gesto com outras crianças presentes no gramado.

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    Imprensa argentina se rende ao camisa 10

    As atitudes do atacante foram amplamente exaltadas pelo jornal Olé, que publicou uma análise destacando o impacto humano do jogador, para além do futebol. Segundo o veículo, Neymar marcou um "gol espetacular sem a bola", justamente pela forma como se comportou diante da torcida e das crianças.

    "Somente superestrelas desse calibre conseguem criar momentos como esse. Um gol espetacular sem a bola", escreveu o jornal, antes de completar com a definição: "craque em todos os sentidos".

    A publicação ainda reforçou a ideia de que o brasileiro vive uma espécie de "revolução" na Argentina, onde passou a ser visto com admiração até mesmo por torcedores rivais.

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    Carinho até o apito final

    Após o empate, a atmosfera de idolatria continuou. Um torcedor do San Lorenzo invadiu o gramado apenas para cumprimentar Neymar. Longe de se incomodar, o jogador esperou o fã e o recebeu com um abraço afetuoso.

    Na saída para o vestiário, o camisa 10 ainda fez questão de cumprimentar adversários e presentear Fabricio López com suas chuteiras, encerrando a noite com mais um gesto de simpatia.

    Mesmo sem decidir o jogo com gols ou assistências, Neymar saiu de campo como o grande nome da partida. Em Buenos Aires, o craque mostrou que seu protagonismo vai muito além da bola no pé e conquistou até os argentinos com isso.