Jornal exalta "novo Neymar" e vê revolução do craque na Argentina: "Craque em todos os sentidos"

A presença de Neymar em Buenos Aires transformou uma simples noite de Sul-Americana em um verdadeiro espetáculo à parte. Mesmo sem balançar as redes no empate entre Santos e San Lorenzo, o camisa 10 foi o grande protagonista fora das quatro linhas e recebeu uma série de homenagens da torcida argentina, além de elogios da imprensa local.

O jornal Olé, um dos principais veículos esportivos da Argentina, destacou não apenas o talento do brasileiro, mas principalmente sua postura com os fãs e adversários, classificando o atacante como "craque em todos os sentidos".