Jornal espanhol detona Brasileirão e chama liga de “inferno dos técnicos”

De acordo com o jornal espanhol Diario AS, o futebol brasileiro virou um verdadeiro “inferno dos treinadores”. A publicação destacou a alta rotatividade no comando das equipes e listou técnicos já demitidos nesta edição do Brasileirão.
Entre os nomes citados estão Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Filipe Luís (Flamengo), Juan Carlos Osorio (Remo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Martín Anselmi (Botafogo), Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) e Dorival Júnior (Corinthians).