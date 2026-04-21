Jornal espanhol detona Brasileirão e chama liga de “inferno dos técnicos”

Outro ponto levantado é a dificuldade de renovação entre os técnicos. O Diario AS usa Renato Gaúcho como exemplo: o comandante acumula diversas passagens por clubes como Fluminense, Flamengo e Grêmio, e voltou recentemente ao Vasco para mais um ciclo.

“A falta de renovação faz com que figuras recorrentes sigam ocupando espaço em diferentes clubes ao longo dos anos”, analisa o jornal.

Em contrapartida, Abel Ferreira aparece como exceção. No Palmeiras desde 2020, o português é hoje o técnico mais longevo da elite nacional, um ponto fora da curva no cenário descrito.

O diagnóstico levanta preocupação inclusive no contexto internacional. Pela primeira vez, a Copa do Mundo não contará com treinadores brasileiros entre as seleções participantes. Atualmente, a própria seleção é comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, um reflexo, segundo o jornal espanhol, do momento delicado vivido pelo futebol brasileiro fora das quatro linhas.