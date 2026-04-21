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tecnicos brasileiraoGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Jornal espanhol detona Brasileirão e chama liga de “inferno dos técnicos”

Brasileirão
Luis
Tite
F. Diniz
D. Junior
R. Gaucho
A. Ferreira

Casos recentes de Filipe Luís, Tite e Dorival Jr. ampliam críticas ao alto número de demissões no Campeonato Brasileiro

De acordo com o jornal espanhol Diario AS, o futebol brasileiro virou um verdadeiro “inferno dos treinadores”. A publicação destacou a alta rotatividade no comando das equipes e listou técnicos já demitidos nesta edição do Brasileirão.

Entre os nomes citados estão Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Filipe Luís (Flamengo), Juan Carlos Osorio (Remo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Martín Anselmi (Botafogo), Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) e Dorival Júnior (Corinthians).

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  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Ambiente hostil

    A análise do veículo espanhol destaca que a instabilidade não faz distinção de currículo. Nem mesmo nomes consolidados, como Tite e Diniz, escapam, assim como jovens treinadores em ascensão, caso de Filipe Luís, demitido do Flamengo mesmo após conquistar a Libertadores e o Brasileirão em 2025.

    Para o jornal, o Brasil segue sendo um celeiro de talentos para o futebol europeu, mas oferece um cenário extremamente instável para quem trabalha à beira do campo.

    “O futebol brasileiro é uma fonte inesgotável de jogadores para a Europa, mas a realidade é bem diferente para os treinadores. Ninguém escapa dos problemas”, destaca a publicação.

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    Cenário preocupante

    Outro ponto levantado é a dificuldade de renovação entre os técnicos. O Diario AS usa Renato Gaúcho como exemplo: o comandante acumula diversas passagens por clubes como Fluminense, Flamengo e Grêmio, e voltou recentemente ao Vasco para mais um ciclo.

    “A falta de renovação faz com que figuras recorrentes sigam ocupando espaço em diferentes clubes ao longo dos anos”, analisa o jornal.

    Em contrapartida, Abel Ferreira aparece como exceção. No Palmeiras desde 2020, o português é hoje o técnico mais longevo da elite nacional, um ponto fora da curva no cenário descrito.

    O diagnóstico levanta preocupação inclusive no contexto internacional. Pela primeira vez, a Copa do Mundo não contará com treinadores brasileiros entre as seleções participantes. Atualmente, a própria seleção é comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, um reflexo, segundo o jornal espanhol, do momento delicado vivido pelo futebol brasileiro fora das quatro linhas.