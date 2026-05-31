Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Com Jorge Jesus de olho, Flamengo dá show contra o Coritiba e pressiona líder Palmeiras

Flamengo x Coritiba
Flamengo
Coritiba
Brasileirão
L. Jardim
J. Jesus

Rubro-Negro encerra primeira parte da temporada com vitória convincente, atuação de destaque de Samuel Lino e Pedro e segue na perseguição ao líder do Brasileirão

O Flamengo fechou a primeira parte da temporada em alta. Neste sábado (30), diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã e sob os olhares de Jorge Jesus, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve viva a perseguição ao líder Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 34 pontos e permaneceu na segunda colocação. Agora, seca o Palmeiras, que soma 38 e encara a Chapecoense neste domingo (31), no Allianz Parque.

A tarde teve dois protagonistas claros. Samuel Lino participou diretamente dos três gols da partida, enquanto Pedro voltou a ser decisivo, com gol e assistência.

O primeiro saiu logo aos 10 minutos. Pressionando a saída de bola adversária, o Flamengo recuperou a posse próximo da área. Pedro mostrou categoria ao servir Samuel Lino de letra, e o atacante finalizou sem chances para Pedro Rangel.

A situação do Coritiba ficou ainda mais complicada aos 35 minutos da etapa inicial. Após revisão do VAR, Pedro Rocha foi expulso por uma entrada dura em Vitão, deixando o time paranaense com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Flamengo transformou a superioridade em tranquilidade no placar. Aos 14 minutos, Samuel Lino recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro completar para as redes.

O terceiro veio dez minutos depois. Novamente Samuel Lino apareceu como protagonista. O atacante cortou para o meio e finalizou. A bola desviou em Lucas Taverna, encobriu o goleiro e fechou a goleada no Maracanã.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-BRAZIL-FLAMENGO-FLUMINENSEAFP

    Jardim revela bastidor de Jorge Jesus

    A presença de Jorge Jesus foi um dos assuntos da noite. Ídolo recente da torcida e responsável pelas conquistas históricas de 2019, o treinador português foi bastante aplaudido pelos rubro-negros presentes no estádio.

    Após a partida, Leonardo Jardim revelou um bastidor curioso: o compatriota o indicou ao Flamengo ainda em 2020, quando deixou o clube rumo ao Benfica.

    "Ainda não consegui falar com ele. Quem sabe amanhã a gente consiga jantar ou almoçar juntos. Tivemos pouco tempo porque a rotina de trabalho foi intensa. Mas existe uma grande relação entre nós. O Jorge Jesus me ligou quando saiu do Flamengo, em 2020, e disse que eu seria uma boa solução para o clube. Naquele momento não aconteceu. Acabou acontecendo apenas em 2026", contou.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Pressão extra?

    Questionado sobre uma possível pressão extra de Jorge Jesus, Jardim descartou qualquer desconforto e fez questão de destacar o domínio de sua equipe na partida.

    "Não, estou tranquilo quanto à isto. Foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. No 11 contra 11, o Coritiba já tinha dificuldades, principalmente nas transições, que normalmente são um ponto forte deles. Conseguimos neutralizar isso e impor o nosso estilo. Samuel Lino atuou praticamente como um segundo atacante e foi decisivo para o resultado", avaliou o treinador.

    O Flamengo entra na pausa para a Copa do Mundo ocupando a vice-liderança do Brasileirão, classificado para as oitavas de final da Libertadores e com o título do Campeonato Carioca conquistado na temporada. A única frustração do primeiro semestre foi a eliminação precoce na Copa do Brasil.