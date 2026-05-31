Com Jorge Jesus de olho, Flamengo dá show contra o Coritiba e pressiona líder Palmeiras

O Flamengo fechou a primeira parte da temporada em alta. Neste sábado (30), diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã e sob os olhares de Jorge Jesus, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve viva a perseguição ao líder Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 34 pontos e permaneceu na segunda colocação. Agora, seca o Palmeiras, que soma 38 e encara a Chapecoense neste domingo (31), no Allianz Parque.

A tarde teve dois protagonistas claros. Samuel Lino participou diretamente dos três gols da partida, enquanto Pedro voltou a ser decisivo, com gol e assistência.

O primeiro saiu logo aos 10 minutos. Pressionando a saída de bola adversária, o Flamengo recuperou a posse próximo da área. Pedro mostrou categoria ao servir Samuel Lino de letra, e o atacante finalizou sem chances para Pedro Rangel.

A situação do Coritiba ficou ainda mais complicada aos 35 minutos da etapa inicial. Após revisão do VAR, Pedro Rocha foi expulso por uma entrada dura em Vitão, deixando o time paranaense com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Flamengo transformou a superioridade em tranquilidade no placar. Aos 14 minutos, Samuel Lino recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro completar para as redes.

O terceiro veio dez minutos depois. Novamente Samuel Lino apareceu como protagonista. O atacante cortou para o meio e finalizou. A bola desviou em Lucas Taverna, encobriu o goleiro e fechou a goleada no Maracanã.