Jorge Jesus envia ultimato sobre a transferência de Cristiano Ronaldo à diretoria do Al-Nassr em meio à incerteza contratual

Ronaldo viu o fim de sua aventura na Arábia Saudita especulado, com o atacante de 41 anos supostamente ponderando suas opções. Um retorno à Europa tem sido cogitado - possivelmente ao clube de sua infância, o Sporting -, enquanto torcedores de todo o mundo gostariam de ver o grande jogador de todos os tempos se unindo ao eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup.

Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o que acontecerá a seguir, e isso também está afetando o técnico do Al-Nassr, Jesus. Ele teria “condicionado a renovação de seu contrato à permanência de seu compatriota”. O jornal Al-Riyadiyah afirma que nenhum novo acordo será fechado pelo técnico se Ronaldo for liberado para sair.

A mesma fonte afirma ainda que “o técnico não discutirá seu contrato, que expira no final da temporada atual, até ter uma visão mais clara do futuro do capitão português”.