Jorge Jesus envia ultimato sobre a transferência de Cristiano Ronaldo à diretoria do Al-Nassr em meio à incerteza contratual
O futuro de Jesus está diretamente ligado ao de Ronaldo
Ronaldo viu o fim de sua aventura na Arábia Saudita especulado, com o atacante de 41 anos supostamente ponderando suas opções. Um retorno à Europa tem sido cogitado - possivelmente ao clube de sua infância, o Sporting -, enquanto torcedores de todo o mundo gostariam de ver o grande jogador de todos os tempos se unindo ao eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup.
Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o que acontecerá a seguir, e isso também está afetando o técnico do Al-Nassr, Jesus. Ele teria “condicionado a renovação de seu contrato à permanência de seu compatriota”. O jornal Al-Riyadiyah afirma que nenhum novo acordo será fechado pelo técnico se Ronaldo for liberado para sair.
A mesma fonte afirma ainda que “o técnico não discutirá seu contrato, que expira no final da temporada atual, até ter uma visão mais clara do futuro do capitão português”.
Gol de Ronaldo: Por que o GOAT perdeu duas partidas do Al-Nassr
Ronaldo ficou de fora dos últimos dois jogos do Al-Nassr depois de expressar desapontamento com a forma como os fundos são distribuídos pelo Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) entre as equipes que eles controlam. A transferência de Karim Benzema do Al-Ittihad para o Al-Hilal foi a gota d'água.
Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, queria ver mais contratações no Al-Nassr durante a janela de transferências de inverno, já que o time busca o título da Liga Profissional Saudita. Os reforços não chegaram.
Essa situação também teria irritado Jesus, que estava “aguardando a conclusão de duas contratações que havia solicitado desde o início de janeiro, mas esses acordos ainda não se concretizaram”.
O Al-Riyadiyah afirma que Jesus “não deve renovar seu contrato nas circunstâncias atuais, que dificultam o atendimento às suas exigências técnicas”. Ele assumiu o comando do Al-Nassr antes da campanha 2025-26 e conquistou 24 vitórias em 30 jogos no comando.
Data de retorno: Quando Ronaldo voltará a jogar
Ronaldo estaria relaxando sua postura de greve após gerar muitas manchetes, com um retorno aos treinos sendo feito. O meio de comunicação português A Bola afirma que CR7 está sendo escalado para um retorno contra o Al-Fateh no sábado. Ele não participará da partida da Liga dos Campeões da Ásia contra o Arkadag, no Turcomenistão, na quarta-feira.
Sua recusa em jogar foi apoiada por um ex-companheiro de equipe, com o ex-meio-campista do Real Madrid Toni Kroos dizendo em seu podcast: “A liga saudita é um fenômeno estranho. Ninguém tinha ouvido falar dela antes da chegada de Cristiano Ronaldo, e agora eles desrespeitam o homem que os colocou no mapa mundial. Se Cristiano sair amanhã, esta liga perderá todo o seu charme. Sem Ronaldo, ninguém assistiria à liga saudita.”
Contrato lucrativo: comportamento de Ronaldo criticado
Outros, no entanto, foram rápidos em condenar o comportamento de Ronaldo. Walid Al-Faraj, um proeminente apresentador de televisão e uma das vozes mais respeitadas do futebol saudita, disse sobre o descontente GOAT: “Cristiano Ronaldo precisa saber o seu lugar. Este país se chama Arábia Saudita, não Arábia de Ronaldo. Ele confunde ser um embaixador com ser um gerente.
Ele tem sido uma decepção. Ele é um funcionário, ganha um salário milionário – mais do que jamais ganhou na Europa – e precisa respeitar a liga, ou então tem que sair.”
Ele continuou falando sobre as travessuras de Ronaldo, que atraíram muitas críticas: “Imagine um jogador do Manchester City se recusando a jogar em protesto contra as decisões do dono do clube. Ou um jogador do Arsenal recusando dois jogos porque está insatisfeito com a oferta de renovação. É impossível um jogador ousar fazer isso na Premier League.”
O contrato de Ronaldo – que é o mais lucrativo do futebol mundial e que lhe rende cerca de £ 500.000 por dia – vai até 2027. Uma decisão sobre seu futuro a longo prazo pode ser tomada após ele representar Portugal na Copa do Mundo deste verão.
