John Textor pode sair do Botafogo? Empresário norte-americano é afastado do comando da Eagle Football Holdings

Em um longo comunicado, John Textor chama o imbróglio de "guerra civil" e diz que voltará ao comando da Eagle.

"Esclarecimento de disputas de governança no Eagle Football

A cronologia abaixo visa auxiliar o público a compreender os registros conflitantes de documentos na Companies House, no Reino Unido. A Companies House é um sistema público de acesso aberto, na Inglaterra, que pode ser afetado e manipulado por interesses concorrentes.

No caso da Eagle Football, os registros da Companies House agora mostram os efeitos de diferentes pontos de vista sobre a governança da empresa. Como acionista majoritário da Eagle Football Holdings Limited e único diretor da Eagle Football Holdings Midco Limited, que por sua vez é a única acionista da Eagle Football Holdings Bidco Limited, o Sr. Textor se opõe ao arquivamento de documentos frívolos por credores terceirizados na Companies House, que buscam restringir os direitos dos acionistas das empresas do Grupo Eagle, conforme claramente estabelecido pelos documentos constitutivos dessas entidades, os Estatutos Sociais (que podem ser consultados na Companies House).

25 de janeiro de 2026: rescisão dos diretores da Eagle Bidco por Textor

No domingo, às 21h15 (horário do leste dos EUA), como único diretor da única acionista da Eagle Bidco, optei por destituir dois membros do conselho de administração altamente qualificados e profissionais, a fim de proteger os interesses de todas as partes interessadas da Eagle Football. Esses senhores, Hemen Tseayo e Stephen Welch, foram anteriormente solicitados a intermediar pelo menos dois interesses conflitantes (os acionistas e o credor) e a ajudar a conduzir uma organização multiclubes atraente e viável através de uma disputa interna que buscava minar nosso sucesso histórico e sem precedentes em transformar clubes insolventes em campeões históricos e reconhecidos globalmente.

Infelizmente, a descoberta, em meados de janeiro, de um "Acordo Paralelo" secreto e ativamente ocultado (entre Michele Kang, Ares e um único diretor da Eagle Bidco) revelou mudanças na governança corporativa e no controle do Olympique Lyonnais que não só eram não autorizadas e não divulgadas, como também constituíam claras violações da lei francesa. Este Acordo Paralelo extremamente detalhado criou um conselho de administração alternativo na EFG/OL que trabalharia em estreita colaboração com a Sra. Kang para governar a EFG/OL, sem o envolvimento de sua proprietária de 93%, a Eagle Football Holdings, e sem o conhecimento do conselho de administração oficial da EFG/OL. Além disso, este "conselho paralelo" e a efetiva mudança de controle não foram divulgados aos acionistas minoritários, como seria exigido de qualquer empresa listada em bolsa de valores sob a lei francesa.

Em resposta à descoberta de um acordo paralelo ilegal, tomei medidas para consolidar o controle do conselho de administração da Eagle Bidco e abordar os dois desafios mais sérios para nossa organização e nossas comunidades. Portanto, optei por destituir todos os diretores independentes da Eagle Football Holdings Bidco, a fim de solucionar essas questões:

Em primeiro lugar, é evidente que as demonstrações financeiras publicadas para a EFG contêm erros materiais, baseados em resultados desejados e não nos fatos e circunstâncias das transações históricas. Alguns dos erros dizem respeito a um nível inaceitável de equívocos honestos, enquanto outros resultam de um trabalho de confirmação deficiente por parte dos auditores estatutários da empresa. Infelizmente, também parece que ocorreram erros materiais devido a um forte viés em favor de uma agenda de reestruturação maliciosa que jamais deveria ter sido permitida.

Em segundo lugar, a descoberta do "Acordo Paralelo", que foi ativamente ocultado durante vários meses, explica melhor a separação inesperada do OL do bem-sucedido modelo esportivo da Eagle Football, ao qual a Sra. Kang havia jurado lealdade apenas alguns dias antes. O resultado dessa decisão é uma lamentável guerra civil que transformou uma organização esportiva solidária, colaborativa e incrivelmente bem-sucedida (em busca de troféus em todos os mercados) em um atoleiro financeiro. O clube financeiramente mais forte do Brasil, que enviou dinheiro e jogadores para o então líder da Liga Europa, foi deixado à deriva, com grandes contas a receber intragrupo em aberto, sob a direção de um "conselho secreto" na França, o que constitui uma clara violação da lei francesa.

Minha decisão de remover o Sr. Welch e o Sr. Tseayo, ambos com o aval da Ares, do Conselho de Administração não teve como objetivo encerrar nossa relação profissional. Pelo contrário, era necessário fortalecer essa relação e a própria empresa, visto que eu havia proposto nomear cada um deles para o Conselho de Administração da EFG/OL a fim de solucionar, pelo menos, as duas crises mencionadas. Também propus a inclusão de outro profissional com o aval da Ares, o diretor financeiro da Eagle Bidco, Sr. Justin Le Fort, além de outro indivíduo com sólida experiência financeira, que já havia atuado no Conselho da EFG/OL.

Contrariando as notícias sensacionalistas de uma tentativa de golpe, meu voto teria removido um pequeno número de diretores que provavelmente se oporiam ao acionista majoritário (90%) e nomeado: Sr. Stephen Welch, Sr. Hemen Tseayo, Sr. Justin Le Ford (todos com o apoio da Ares para importantes cargos de liderança), além de um diretor da Eagle que já atuou bem no conselho (e propôs investir um capital significativo no clube).

A destituição desses dois diretores, que agora constam como "demitidos" nos registros da Companies House, foi motivada exclusivamente pela minha necessidade de abordar as duas questões críticas mencionadas acima. A contribuição deles para o Eagle Football foi muito apreciada e lamento sinceramente que os direitos do acionista com 93% das ações da EFG/OL tenham sido ignorados e que não tenhamos conseguido obter a devida representação no conselho da EFG/OL, na assembleia geral, e sua nomeação para o conselho da EFG/OL.

27 de janeiro de 2026: A Ares tenta mudar o Conselho de Administração da Eagle Bidco.

Em 27 de janeiro de 2026, a Ares enviou correspondência a John Textor e à Companies House alegando que tinha autoridade para destituir o Sr. Textor do cargo de diretor da Eagle Bidco e, além disso, alegando que o Sr. Tseayo e o Sr. Welch seriam reconduzidos ao conselho de administração em substituição a John Textor. Esta carta foi enviada à Companies House sem fundamento legal e sem a aprovação dos Srs. Tseayo e Welch.

Segundo a legislação do Reino Unido, não é possível nomear diretores sem o consentimento deles, portanto, esta carta não era credível e foi ineficaz.

A Companies House irá, em algum momento, publicar esta demissão do Sr. Textor, apesar de a Ares ter agido sem fundamento legal para tal.

28 de janeiro de 2026: O Sr. Welch e o Sr. Tseayo contestam os documentos da Ares na Companies House e confirmam suas renúncias.

Em 28 de janeiro de 2026, o Sr. Stephen Welch enviou correspondência à Companies House, assinada pelo Sr. Tseayo, deixando claro que a Ares não tinha autorização para propor a recondução dos dois ex-diretores ao conselho da Eagle Bidco, demonstrando claramente que a Ares havia feito alegações falsas em correspondência à Companies House. Os dois diretores deixaram claro que não pretendiam retornar ao conselho da Eagle Bidco e que a carta da Ares deveria ser desconsiderada no que diz respeito à sua recondução.

29 de janeiro de 2026: Textor se reconduz ao cargo de Diretor da Eagle Bidco.

Em 29 de janeiro de 2026, John Textor, como único diretor e único acionista da Eagle Bidco, por precaução (caso houvesse alguma dúvida sobre sua condição de membro do conselho), exerceu seus direitos previstos nos Estatutos Sociais para se reconduzir ao conselho de administração da Eagle Bidco.

Hoje: Esclarecimentos sobre o Conselho de Administração do Eagle Group

A disputa entre Ares e o Sr. Textor, referente ao controle do conselho administrativo da Eagle Bidco, continuará.

Não há qualquer disputa entre as partes em relação ao conselho de administração da Eagle Midco, empresa controladora da Eagle Bidco, onde o Sr. Textor permanece como único diretor.

Não há controvérsias em relação ao conselho de administração da Eagle Football Holdings Limited, que detém 100% da Eagle Midco e das empresas do Grupo Eagle. O Sr. Textor permanece como acionista majoritário da Eagle Football Holdings, tendo nomeado a grande maioria dos membros atuais do conselho de administração."