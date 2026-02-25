John Terry revela que esteve “100% em forma” em apenas CINCO jogos pelo Chelsea ao longo de sua brilhante carreira

Ao aparecer no último episódio do Double Tops, patrocinado pela BetMGM, Terry falou sobre jogar mesmo estando doente ou lesionado e disse que quase nunca estava em plena forma.

Ele revelou: “Eu era muito tradicional. Se estivesse me sentindo mal ou doente, simplesmente saía e continuava jogando. Não acho que as pessoas devam perder partidas por causa de doenças – isso não me parece certo.

“Todo mundo diz ‘ah, você não vai estar no seu melhor se estiver doente’, mas você não sabe disso até entrar em campo e tentar.

Não sei dizer quantas injeções precisei tomar para jogar a partida seguinte, mas isso era porque eu queria jogar todas elas. Joguei 717 partidas pelo Chelsea e posso dizer, com toda a sinceridade, que estava 100% em forma em cinco delas.

Quando eu entrava em um jogo, raramente não tinha uma lesão na costela, no braço, na perna, no tornozelo ou em algum outro lugar — sempre havia algo doendo. Isso fazia parte de ser um jogador de futebol profissional e você não pode ficar de fora porque está doente.

“Os jogos são muito frequentes e você não pode se dar ao luxo de perder um. O jogador que pode entrar para substituí-lo pode não estar no seu nível e, para ganhar títulos e competir constantemente, você precisa estar lá, não importa o que aconteça.”