John Terry revela que esteve “100% em forma” em apenas CINCO jogos pelo Chelsea ao longo de sua brilhante carreira
Terry, uma lenda do Chelsea e da Inglaterra
Terry teve uma carreira brilhante como jogador do Chelsea, tornando-se o primeiro jogador a capitanejar uma equipe que conquistou o título da Premier League em cinco ocasiões diferentes, além de levantar a Liga dos Campeões de 2011-12. Ele também foi cinco vezes vencedor da FA Cup e conquistou a Copa da Liga três vezes.
Ele foi titular do Blues após entrar para o time principal em 2000 e acumulou 717 partidas pelo clube antes de sua saída em 2017, com apenas Ron Harris e Peter Bonetti aparecendo em mais jogos do que o zagueiro.
Terry disputou 78 partidas pela seleção inglesa, mas fez parte de uma geração talentosa que nunca conseguiu ter um bom desempenho em torneios importantes, com estrelas como Wayne Rooney, Steven Gerrard e Frank Lampard não conseguindo ter um bom desempenho quando mais importava para os Three Lions.
Ex-zagueiro fala abertamente sobre lesões durante a carreira
Ao aparecer no último episódio do Double Tops, patrocinado pela BetMGM, Terry falou sobre jogar mesmo estando doente ou lesionado e disse que quase nunca estava em plena forma.
Ele revelou: “Eu era muito tradicional. Se estivesse me sentindo mal ou doente, simplesmente saía e continuava jogando. Não acho que as pessoas devam perder partidas por causa de doenças – isso não me parece certo.
“Todo mundo diz ‘ah, você não vai estar no seu melhor se estiver doente’, mas você não sabe disso até entrar em campo e tentar.
Não sei dizer quantas injeções precisei tomar para jogar a partida seguinte, mas isso era porque eu queria jogar todas elas. Joguei 717 partidas pelo Chelsea e posso dizer, com toda a sinceridade, que estava 100% em forma em cinco delas.
Quando eu entrava em um jogo, raramente não tinha uma lesão na costela, no braço, na perna, no tornozelo ou em algum outro lugar — sempre havia algo doendo. Isso fazia parte de ser um jogador de futebol profissional e você não pode ficar de fora porque está doente.
“Os jogos são muito frequentes e você não pode se dar ao luxo de perder um. O jogador que pode entrar para substituí-lo pode não estar no seu nível e, para ganhar títulos e competir constantemente, você precisa estar lá, não importa o que aconteça.”
Histórico de lesões de Terry no Chelsea
Terry evidentemente não deixou que a dor física o impedisse de jogar pelo Chelsea, mas o jogador de 45 anos sofreu algumas lesões significativas durante sua carreira. Ele sofreu uma hérnia de disco em 2006 e lesionou os ligamentos do tornozelo um ano depois, conseguindo retornar mais cedo do que o esperado para a final da Copa da Liga contra o Tottenham naquela ocasião.
Ele só conseguiu fazer 27 partidas durante a temporada 2012-13 após sofrer problemas nos ligamentos do joelho e teve que lidar com problemas recorrentes no tornozelo e nos tendões da coxa no final de sua carreira como jogador.
Terry admite frustração com as oportunidades de treinar o Chelsea
Terry também revelou sua frustração por não estar envolvido com a equipe principal do Chelsea depois que Enzo Maresca foi demitido do cargo de técnico da equipe principal. O italiano saiu no dia de Ano Novo e Calum McFarlane foi nomeado técnico interino, conquistando um ponto surpreendente contra o Manchester City antes de perder para o Fulham.
Ele disse: “(Eu não estava) irritado, provavelmente mais frustrado porque eu certamente fazia parte do grupo sub-21 que foi para lá”, disse Terry.
“Então, mesmo que eu não tivesse assumido o time. Obviamente, Calum assumiu o time e se saiu muito bem. Conseguiu um resultado na partida.
“Sinto que deveria ter feito parte deles. Agora, ouçam. As pessoas têm que tomar decisões. Adoro quando as pessoas tomam decisões e dizem sim ou não. E claramente a direção ou quem quer que tenha tomado essas decisões, os diretores esportivos disseram 'não' a me incluir, por qualquer motivo — por que, eu não sei.”
Liam Rosenior foi nomeado treinador principal permanente do Chelsea e teve um início promissor, vencendo oito dos seus primeiros 12 jogos no comando.
