John Terry provoca Arsenal após recorde do Chelsea de José Mourinho ser mantido por conta de derrota dos Gunners para o Manchester United

O Arsenal certamente não vai se lamentar por perder esse recorde caso consiga ir até o fim e levantar o troféu da Premier League. Ainda assim, John Terry fez questão de saborear o momento e lembrar os antigos rivais de que eles seguem à sombra de um time que ele liderou rumo à glória nacional.

Depois de ver o Arsenal tropeçar diante do Manchester United, o ex-capitão do Chelsea e da seleção inglesa usou as redes sociais para provocar:

“O recorde está garantido por mais um ano.”

Em um vídeo publicado junto à mensagem, Terry foi ainda mais longe:

“25 de janeiro de 2026, e o recorde segue intacto. Manchester United 2, Arsenal 1. Ainda faltam 25 minutos para o fim, mas o recorde está salvo por mais uma temporada. Então, Petr Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, William Gallas… é hora de comemorar com uma garrafa — ou uma taça — de vinho tinto.

Eu vou de garrafa hoje para celebrar. Mas me digam aí: esse recorde de apenas 15 gols sofridos em uma temporada pode algum dia ser batido? Eu digo que não. Confesso que fiquei um pouco preocupado com a forma como o Arsenal começou a temporada, tão bem organizado, mas ainda estamos em janeiro e o recorde já caiu. Está seguro por mais um ano. Até hoje isso ainda me incomoda: dava para ter sido menos de 10.”

Instagram