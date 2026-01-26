John Terry provoca Arsenal após recorde do Chelsea de José Mourinho ser mantido por conta de derrota dos Gunners para o Manchester United
O Arsenal, que está na disputa pelo título, sofreu 17 gols nesta temporada
O Arsenal chegou a dar a impressão de que poderia riscar esse capítulo dos livros de história. O início da temporada foi praticamente irretocável do ponto de vista defensivo. Após oito partidas, com apenas três gols sofridos, os Gunners tinham uma média impressionante de 0,38 gol concedido por jogo — um ritmo que apontava para apenas 14,4 gols sofridos ao longo de toda a campanha.
No entanto, o time de Mikel Arteta não conseguiu sustentar esse nível quase perfeito. No último domingo, velhos rivais do Manchester United balançaram as redes três vezes em um duelo eletrizante no Emirates Stadium, vencido pelos Red Devils por 3 a 2.
Com isso, o Arsenal já sofreu 17 gols na temporada. Um número que garante, por mais um ano, a tranquilidade do histórico Chelsea campeão de 2004/05. Liderados por John Terry como capitão, os Blues encerraram aquela campanha do título com apenas 15 gols sofridos em toda a Premier League.
O impressionante recorde de 15 gols do Chelsea permanece intacto
O Arsenal certamente não vai se lamentar por perder esse recorde caso consiga ir até o fim e levantar o troféu da Premier League. Ainda assim, John Terry fez questão de saborear o momento e lembrar os antigos rivais de que eles seguem à sombra de um time que ele liderou rumo à glória nacional.
Depois de ver o Arsenal tropeçar diante do Manchester United, o ex-capitão do Chelsea e da seleção inglesa usou as redes sociais para provocar:
“O recorde está garantido por mais um ano.”
Em um vídeo publicado junto à mensagem, Terry foi ainda mais longe:
“25 de janeiro de 2026, e o recorde segue intacto. Manchester United 2, Arsenal 1. Ainda faltam 25 minutos para o fim, mas o recorde está salvo por mais uma temporada. Então, Petr Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, William Gallas… é hora de comemorar com uma garrafa — ou uma taça — de vinho tinto.
Eu vou de garrafa hoje para celebrar. Mas me digam aí: esse recorde de apenas 15 gols sofridos em uma temporada pode algum dia ser batido? Eu digo que não. Confesso que fiquei um pouco preocupado com a forma como o Arsenal começou a temporada, tão bem organizado, mas ainda estamos em janeiro e o recorde já caiu. Está seguro por mais um ano. Até hoje isso ainda me incomoda: dava para ter sido menos de 10.”
Terry admitiu nervosismo no início da temporada
Em novembro, quando o Arsenal largou a temporada em ritmo avassalador, John Terry chegou a admitir que ficou um pouco apreensivo com a possibilidade de o histórico Chelsea de 2004/05 ser superado. Na época, o ex-zagueiro falou com franqueza:
“Tenho que dizer que agora estou um pouco preocupado. Estou acompanhando a tabela deles semana a semana, tentando identificar em quais jogos eles poderiam sofrer gols. Mas preciso dar o mérito: no momento, eles estão jogando muito bem. Ainda acho que vai ser difícil bater o nosso recorde, mas, sendo sincero, fiquei um pouco nervoso.”
- Getty Images Sport
O Arsenal de 2025/26 pode igualar os "Invencíveis"?
A derrota para o Manchester United marcou o primeiro revés do Arsenal como mandante nesta edição da Premier League. Em alguns momentos, o time mostrou nervosismo, especialmente porque os Red Devils não se limitaram a se fechar e suportar a pressão. Essa insegurança acabou transbordando para as arquibancadas do Emirates.
Inevitavelmente, voltam as dúvidas sobre a capacidade dos Gunners de se reorganizar e, enfim, colocar um ponto final na longa espera pelo título inglês. O Arsenal bateu na trave nas últimas três temporadas, terminando sempre com o vice-campeonato.
O lendário time dos “Invincibles”, em 2003/04, foi o último a levar o clube ao topo do futebol inglês. No ano seguinte, aquela equipe histórica acabou vendo o título escapar para José Mourinho e John Terry, quando o Chelsea inaugurou uma nova e empolgante era no oeste de Londres.
Arsenal e Chelsea, aliás, terão compromissos pela Champions League nesta semana, encerrando a fase de liga da competição. E o reencontro entre os dois rivais já tem data marcada: no dia 3 de fevereiro, eles voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, com o Arsenal em vantagem no placar agregado por 3 a 2.