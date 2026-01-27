Goal.com
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Jogos e resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2026: calendário de jogos das Lionesses, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

Um guia completo sobre o ano das mulheres da Inglaterra, incluindo como assistir aos jogos ao vivo e muito mais

A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender o título europeu. Ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, elas conseguiram exatamente isso. Não foi nada fácil para as Lionesses na Suíça, com uma disputa de pênaltis também necessária para derrotar a Suécia nas quartas de final e prorrogação necessária na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no final, a equipe de Sarina Wiegman saiu vitoriosa mais uma vez, vingando-se da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Agora, com as atenções voltadas para 2026, a Inglaterra tentará derrotar a Espanha mais uma vez, desta vez nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Somente a equipe que terminar no topo da tabela se classificará automaticamente para o torneio no Brasil, com as demais disputando a repescagem. É fundamental que as Lionesses comecem bem, e elas esperam que um final positivo em 2025 as ajude a fazer exatamente isso.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação, os jogos e os resultados da Inglaterra, além de como assistir à equipe.

  • Alessia Russo Ella Toone England Women Euro 2025 trophyGetty Images

    Quais foram os jogos da seleção feminina da Inglaterra em 2025?

    O foco da Inglaterra nos primeiros seis meses do ano foi a Liga das Nações, com a segunda edição da competição começando em fevereiro. As Lionesses estavam novamente na Liga A, o que significava que enfrentariam um grupo realmente difícil, que incluía Bélgica, Portugal e Espanha. Houve alguns momentos realmente altos nesses jogos, principalmente a vitória por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley, em fevereiro, mas também houve alguns momentos realmente baixos, incluindo um empate decepcionante em Portugal e uma derrota chocante na Bélgica.

    No entanto, embora tenha sido decepcionante não chegar à final da competição, a Inglaterra deixou isso para trás ao entrar na Euro 2025. Depois de chegar muito perto da eliminação nas quartas de final e nas semifinais, as Lionesses garantiram o título de maneira bastante adequada, com muito drama envolvido na vitória nos pênaltis sobre a Espanha na final.

    O ano foi então encerrado com quatro amistosos em casa, o que permitiu à Inglaterra exibir o troféu do Campeonato Europeu e compartilhar seu sucesso com os torcedores de todo o país. Essa série não começou muito bem, com o Brasil estragando o retorno das Lionesses em outubro, mas a equipe de Wiegman se recuperou e venceu suas três últimas partidas de 2025.

  • Quais são os jogos da seleção feminina da Inglaterra em 2026?

    As eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começarão no início de 2026. Em novembro, a Inglaterra conheceu seus adversários para essa fase, com as Lionesses enfrentando Espanha, Ucrânia e Islândia no Grupo A3. Somente o primeiro lugar na tabela garantirá a qualificação automática para o torneio no Brasil. Se a Inglaterra terminar em segundo, terceiro ou mesmo quarto lugar, ainda assim avançará para as eliminatórias, onde vencer duas partidas de ida e volta permitiria que se qualificasse para a Copa do Mundo.

    As eliminatórias da fase de grupos acontecerão em março, abril e junho de 2026, com as repescagens sendo disputadas no final do ano. A Inglaterra confirmou as datas dos seis primeiros jogos, mas os locais e horários ainda não foram divulgados. Devido à situação na Ucrânia, as Lionesses viajarão para a Turquia para disputar essa partida fora de casa em campo neutro.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Como assistir à seleção feminina da Inglaterra em 2026

    Os direitos para os jogos da seleção feminina da Inglaterra não são os mesmos da seleção masculina, com a ITV sendo a emissora responsável pela transmissão dos jogos das Lionesses. Os jogos são transmitidos ao vivo em seus diversos canais, geralmente na ITV1 ou ITV4, e também na ITVX, seu serviço de streaming.

    No entanto, se a Inglaterra jogar contra a Escócia, o País de Gales ou a Irlanda do Norte, isso pode mudar. A BBC detém os direitos de transmissão dos jogos das outras nações britânicas e, como resultado, a viagem da Inglaterra a Glasgow para enfrentar a Escócia no final de 2023 foi transmitida pela BBC One em vez da ITV nessa ocasião.

    Para os torcedores ingleses nos Estados Unidos, o fuboTVé a melhor opção para assistir aos jogos envolvendo as Lionesses. De modo geral, a FOX e a FS1 transmitiram os jogos do Campeonato Europeu, enquanto alguns jogos também foram transmitidos pela ESPN.

  • Jogos e resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2025

    DataHora (Reino Unido)PartidaCompetiçãoLocal
    21 de fevereiro19h45

    Portugal 1 x 1 Inglaterra

    		Liga das Nações Feminina da UEFAEstádio Municipal de Portimão, Algarve
    26 de fevereiro20h

    Inglaterra 1 x 0 Espanha

    		Liga das Nações Feminina da UEFAEstádio de Wembley, Londres
    4 de abril20h

    Inglaterra 5 x 0 Bélgica

    		Liga das Nações Feminina da UEFAAshton Gate, Bristol
    8 de abril19h30

    Bélgica 3 x 2 Inglaterra

    		Liga das Nações Feminina da UEFADen Dreef, Leuven
    30 de maio19h45Inglaterra 6 x 0 PortugalLiga das Nações Feminina da UEFAEstádio de Wembley, Londres
    3 de junho18hEspanha 2 x 1 InglaterraLiga das Nações Feminina da UEFAEstádio RCDE, Barcelona
    29 de junho17hInglaterra 7 x 0 JamaicaAmistosoEstádio King Power, Leicester
    5 de julho20hFrança 2 x 1 InglaterraFase de grupos do UEFA Women's Euro 2025Estádio Letzigrund, Zurique
    9 de julho17hInglaterra 4 x 0 HolandaFase de grupos do UEFA Women's Euro 2025Estádio Letzigrund, Zurique
    13 de julho20hInglaterra 6 x 1 País de GalesFase de grupos do UEFA Women's Euro 2025Arena St. Gallen, St. Gallen
    17 de julho20hSuécia 0 x 0 (2 x 3 nos pênaltis) InglaterraQuartas de final do UEFA Women's Euro 2025Estádio Letzigrund, Zurique
    22 de julho20hInglaterra 2-1 (AET) ItáliaSemifinal do Euro Feminino da UEFA 2025Estádio de Genebra, Lancy
    27 de julho17hInglaterra 1 x 1 (3 x 1 nos pênaltis) EspanhaFinal do UEFA Women's Euro 2025Estádio St. Jakob Park, Basileia
    25 de outubro17h30Inglaterra 1 x 2 BrasilAmistosoEstádio Etihad, Manchester
    28 de outubro19hInglaterra 3 x 0 AustráliaAmistosoPride Park, Derby
    29 de novembro17h30Inglaterra 8 x 0 ChinaAmistosoEstádio de Wembley, Londres
    219hInglaterra 2 x 0 GanaAmistosoSt Mary's, Southampton

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.

  • Jogos da seleção feminina da Inglaterra em 2026

    DataHora (Reino Unido)PartidaCompetiçãoLocal
    3 de março17hUcrânia x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Mardan, Antália
    7 de março12h30Inglaterra x IslândiaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19hInglaterra x EspanhaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio de Wembley, Londres
    18 de abril17h30Islândia x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 de junhoA confirmarEspanha x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposA confirmar
    9 de junhoA confirmarInglaterra x UcrâniaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposA confirmar

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.

