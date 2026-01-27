Jogos e resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2026: calendário de jogos das Lionesses, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender o título europeu. Ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, elas conseguiram exatamente isso. Não foi nada fácil para as Lionesses na Suíça, com uma disputa de pênaltis também necessária para derrotar a Suécia nas quartas de final e prorrogação necessária na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no final, a equipe de Sarina Wiegman saiu vitoriosa mais uma vez, vingando-se da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Agora, com as atenções voltadas para 2026, a Inglaterra tentará derrotar a Espanha mais uma vez, desta vez nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Somente a equipe que terminar no topo da tabela se classificará automaticamente para o torneio no Brasil, com as demais disputando a repescagem. É fundamental que as Lionesses comecem bem, e elas esperam que um final positivo em 2025 as ajude a fazer exatamente isso.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação, os jogos e os resultados da Inglaterra, além de como assistir à equipe.