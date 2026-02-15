Jogos da Inglaterra e da Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo em risco devido a uma disputa de £ 6 milhões com a FIFA sobre estádios

A Escócia deve disputar seus dois primeiros jogos — contra o Haiti e Marrocos — na costa leste dos Estados Unidos. Já a Inglaterra enfrentará Gana em um estádio com capacidade para 60 mil pessoas em Massachusetts, no dia 23 de junho.

A FIFA pode ter que encontrar um plano B, pois surgiu uma disputa entre a entidade que rege o futebol mundial e as prefeituras. Autoridades públicas de Foxborough estão exigindo que a FIFA pague uma conta de £ 6 milhões (US$ 8 milhões) para cobrir os custos com mão de obra e infraestrutura.

As cidades-sede são responsáveis pelo pagamento dos custos com policiamento, segurança e proteção durante toda a Copa do Mundo, com fundos federais dos EUA sendo disponibilizados para aqueles que precisarem de ajuda para cobrir esses custos.