Getty/GOAL
Traduzido por
Jogos da Inglaterra e da Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo em risco devido a uma disputa de £ 6 milhões com a FIFA sobre estádios
Por que o Estádio Gillette não possui licença para a Copa do Mundo
A Escócia deve disputar seus dois primeiros jogos — contra o Haiti e Marrocos — na costa leste dos Estados Unidos. Já a Inglaterra enfrentará Gana em um estádio com capacidade para 60 mil pessoas em Massachusetts, no dia 23 de junho.
A FIFA pode ter que encontrar um plano B, pois surgiu uma disputa entre a entidade que rege o futebol mundial e as prefeituras. Autoridades públicas de Foxborough estão exigindo que a FIFA pague uma conta de £ 6 milhões (US$ 8 milhões) para cobrir os custos com mão de obra e infraestrutura.
As cidades-sede são responsáveis pelo pagamento dos custos com policiamento, segurança e proteção durante toda a Copa do Mundo, com fundos federais dos EUA sendo disponibilizados para aqueles que precisarem de ajuda para cobrir esses custos.
- Getty
A família Kraft quer que a FIFA cubra os custos
A família Kraft, proprietária do Patriots e responsável pelas decisões no Gillette Stadium, afirma que o estádio está sob a jurisdição da FIFA durante seu principal evento. A FIFA está ajudando a supervisionar a substituição da superfície artificial por um novo gramado.
O Conselho Municipal de Foxborough acredita que a FIFA também deveria cobrir outros custos e insiste que uma licença de entretenimento — necessária para a realização de competições — “não será concedida” a menos que o dinheiro seja pago.
O presidente do conselho, Bill Yukna, afirmou: “A cidade vai apoiar o pedido de dinheiro tanto para mão de obra quanto para alguns itens de capital e despesas. E se eles não forem atendidos, então, como este conselho discutiu no passado, a licença não será concedida. Vamos ser muito claros quanto a isso.”
Trump promete retirar os jogos das cidades que “não são seguras”
A realização dos jogos da Copa do Mundo em Boston já foi questionada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se manifestou contra a prefeita democrata da cidade, Michelle Wu, e fez ameaças após protestos pró-palestinos que se tornaram violentos e deixaram quatro policiais feridos. Trump disse sobre os jogos da Copa do Mundo: “Podemos retirá-los. Adoro o povo de Boston e sei que os ingressos estão esgotados. Mas sua prefeita não é boa”.
O gabinete de Wu emitiu uma declaração oficial que dizia: “Boston está honrada e animada por sediar jogos da Copa do Mundo, e estamos ansiosos para receber fãs de todo o mundo em nossa bela cidade, o berço da liberdade e a cidade dos campeões.”
Trump afirmou que poderia declarar qualquer cidade-sede “insegura” se surgissem problemas. A FIFA respondeu salientando que os direitos de organização são da sua responsabilidade, e não do presidente dos Estados Unidos, mas Trump ripostou após uma reunião com Gianni Infantino: “Se alguém estiver fazendo um mau trabalho e eu sentir que há condições inseguras, ligaria para Gianni, o fenomenal presidente da FIFA, e diria: ‘Vamos mudar para outro local’, e eles fariam isso.”
- AFP
Festivais dos torcedores: mais questões a serem resolvidas pela FIFA
Quaisquer questões relacionadas a Boston pareciam ter sido resolvidas quando a programação oficial da Copa do Mundo foi anunciada em dezembro. A expectativa é que se chegue a um acordo que satisfaça todas as partes.
No entanto, já foi revelado que várias cidades-sede estão ameaçando restringir o número de dias em que as “Fan Fests” do torneio serão abertas aos torcedores de todos os cantos do planeta.
A FIFA afirmou que essas zonas estariam abertas durante todo o torneio, permitindo que os torcedores se reunissem e assistissem aos jogos ao vivo, mas as autoridades locais contestaram essas afirmações — com as de Boston afirmando que a sua poderia funcionar por “até 16 dias”.
A Inglaterra e a Escócia esperam que quaisquer problemas sejam resolvidos com bastante antecedência dos jogos que disputarão no Gillette Stadium, com a seleção de Thomas Tuchel considerada uma das favoritas para saborear a glória mundial em solo norte-americano.
Publicidade