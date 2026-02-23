AFP
Traduzido por
Jogo da Liga MX adiado após exército mexicano matar chefe de cartel perto de Guadalajara, cidade-sede da Copa do Mundo de 2026
Jogos adiados devido à escalada das operações militares
A decisão de suspender os jogos foi tomada depois que o exército mexicano confirmou a morte de Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). A operação ocorreu em Tapalpa, Jalisco, a apenas duas horas de Guadalajara. O futebol mexicano foi interrompido no domingo, com o adiamento de quatro partidas profissionais devido à escalada das operações militares. Na Liga MX, o confronto entre Querétaro e Juarez FC foi retirado da programação, enquanto o importante “Clasico Nacional” entre os pesos pesados Chivas e América, na primeira divisão feminina, também foi adiado. Duas partidas da segunda divisão também foram canceladas, enquanto as autoridades se esforçavam para controlar a situação volátil.
- AFP
Agitação generalizada afeta viagens regionais
Logo após a morte do líder do cartel, a violência retaliatória se espalhou por toda a região. Membros do cartel teriam incendiado veículos e bloqueado as principais estradas em quase uma dúzia de estados mexicanos, criando um pesadelo logístico para equipes e torcedores. Esses “narcobloqueios” são uma tática comum usada por grupos criminosos para impedir a movimentação das forças de segurança, mas muitas vezes resultam na paralisação total dos transportes civis.
Apesar do caos, alguns eventos esportivos estão tentando prosseguir conforme o planejado. O Aberto do México, um torneio de tênis da ATP realizado em Acapulco, Guerrero, ainda deve começar na segunda-feira. Os organizadores emitiram um comunicado no domingo dizendo que “a operação do torneio continua normalmente”.
No entanto, o mundo do futebol permanece em alerta máximo, à medida que a situação de segurança continua a evoluir, com os dirigentes da liga a darem prioridade à segurança dos jogadores e espectadores acima do calendário nacional.
Preocupações com a segurança afetam o anfitrião da Copa do Mundo de 2026
A proximidade da violência com Guadalajara é uma grande preocupação para os organizadores da FIFA. A cidade está atualmente programada para sediar quatro partidas durante o torneio ampliado em junho, incluindo dois jogos com a Coreia do Sul. Outros pesos pesados internacionais, como Espanha, Uruguai, Colômbia e o co-anfitrião México, também estão programados para jogar na cidade. O CJNG é considerado a organização criminosa mais dominante do México, com cerca de 19.000 membros e presença em 21 dos 32 estados do país, e já foi designado como organização terrorista estrangeira pelo governo dos Estados Unidos.
Um porta-voz de Lemus disse ao The Athletic no domingo que o gabinete do governador não havia recebido nenhuma comunicação da FIFA “que devesse nos preocupar”. “Estamos focados em controlar a situação”, disse o porta-voz.
- AFP
Incerteza envolve amistoso da seleção nacional
The disruption also raises significant questions regarding the international break. Mexico's national team is currently scheduled to face Iceland in a friendly on Wednesday at the Corregidora stadium in Queretaro. As of Sunday evening, the Mexican soccer federation hasn't made any public moves to postpone it. Fans are waiting for official word on whether the El Tri fixture will go ahead or if the security climate will force a further reshuffling of the international schedule.
The postponement of the Chivas vs. America women's match is particularly notable given the rivalry and the large crowds the fixture typically draws. With Guadalajara serving as the home base for Chivas, the city's security remains under intense scrutiny. As the 2026 World Cup draws closer, FIFA and local organisers will be watching the government's response to this latest surge in violence with keen interest, hoping that stability can be restored to one of North America's most passionate footballing hubs.
Publicidade