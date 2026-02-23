Jogo da Liga MX adiado após exército mexicano matar chefe de cartel perto de Guadalajara, cidade-sede da Copa do Mundo de 2026

Logo após a morte do líder do cartel, a violência retaliatória se espalhou por toda a região. Membros do cartel teriam incendiado veículos e bloqueado as principais estradas em quase uma dúzia de estados mexicanos, criando um pesadelo logístico para equipes e torcedores. Esses “narcobloqueios” são uma tática comum usada por grupos criminosos para impedir a movimentação das forças de segurança, mas muitas vezes resultam na paralisação total dos transportes civis.

Apesar do caos, alguns eventos esportivos estão tentando prosseguir conforme o planejado. O Aberto do México, um torneio de tênis da ATP realizado em Acapulco, Guerrero, ainda deve começar na segunda-feira. Os organizadores emitiram um comunicado no domingo dizendo que “a operação do torneio continua normalmente”.

No entanto, o mundo do futebol permanece em alerta máximo, à medida que a situação de segurança continua a evoluir, com os dirigentes da liga a darem prioridade à segurança dos jogadores e espectadores acima do calendário nacional.