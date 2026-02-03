Getty Images
Jogar na MLS com Lionel Messi ou voltar à Europa? Saída de Cristiano Ronaldo do Al Nassr ganha cada vez mais força em meio à insatisfação do craque
Cristiano Ronaldo vai sair?
Segundo o jornal português Record, Cristiano Ronaldo está cada vez mais insatisfeito no Al Nassr e poderá deixar o clube ao fim da temporada. O jogador de 40 anos não pretende se aposentar e existem opções para o seu próximo clube; ele pode se transferir para os Estados Unidos, onde poderia enfrentar novamente o seu eterno rival Lionel Messi, que representa o Inter Miami. Um retorno à Europa também foi cogitado como uma possibilidade, embora não esteja claro qual seria o destino.
Diz-se que CR7 está insatisfeito com o tratamento que tem recebido do fundo soberano PIF, proprietário dos clubes Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli. Ele acredita que o PIF está tentando garantir que o Al Hilal conquiste o título do Campeonato Saudita e, para isso, transferiu seu ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, do Al Ittihad para o Al Hilal.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
CR7 decepcionado
Cristiano Ronaldo, claro, não conquistou o título do Campeonato Saudita com o Al Nassr, mas acredita merecer mais respeito do PIF, por ter contribuído para atrair grande parte do público para a competição. Ele também aceitou ser embaixador da candidatura da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2034. Por isso, recusou-se a jogar pelo Al Nassr e ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Al Riyadh na segunda-feira (2).
Em declarações feitas em outubro de 2025, Cristiano demonstrou compromisso em permanecer na liga, afirmando aos repórteres: "Para mim, é uma honra que a liga esteja crescendo e que muitas estrelas estejam chegando para torná-la ainda melhor e mais competitiva. Ser o primeiro - digamos, uma estrela - a vir para cá é uma honra, mas o que eu espero é que os próximos cinco a dez anos mostrem a liga ainda melhorando, não apenas os times principais, mas também as categorias de base."
"Não apenas pelo futuro dos jogadores sauditas e da liga, mas pelo país e para competir com outras ligas - esse é o meu sonho. E é isso que vou tentar fazer para ajudar o país e a liga a alcançar e chegar a esse nível."
Ao ser questionado sobre sua lembrança favorita no clube, ele acrescentou: "Provavelmente quando conquistamos o primeiro título [a Copa Rei Salman dos Clubes Árabes de 2023, na qual ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 contra o Al Hilal, que garantiu o título]. A final contra o Al Hilal foi provavelmente a mais intensa que vivemos."
"Sabe, quando você ganha títulos, as coisas ficam mais fáceis, e ter o privilégio de ganhar meu primeiro troféu no meu primeiro ano aqui foi incrível. Mas eu quero mais. Vou continuar me esforçando e ajudando meu time, o Al Nassr, a conquistar títulos. Acredito que este ano será um bom ano para o Al Nassr."
- AFP
Tratamento especial
Cristiano tem contrato até 2027, mas sua cláusula de rescisão pode levar outros clubes a tentar convencê-lo a se transferir no fim da temporada.
O ex-técnico do Al Nassr, Stefano Pioli, já comentou sobre o tratamento especial que dava ao craque português: “Se eu chego meia hora mais cedo, ele chega 25 minutos antes. Ele é sempre o primeiro a entrar no ônibus. É um perfeccionista que exige muito de si mesmo e dos outros. Ele vive para a equipe, ajuda, aconselha. Às vezes, deixo que ele converse com os jogadores. Não posso tratá-lo como os outros, mas ele é inteligente e respeita o seu papel e o meu.”
- Mohammed Saad / ANADOLU
Próximos passos
O Al Nassr enfrenta o Al Ittihad na sexta-feira (6) em um jogo que pode se tornar polêmico, especialmente se Cristiano Ronaldo não estiver em campo. Resta saber se o craque português será alvo de propostas para a Copa do Mundo de 2026, na qual ele deverá representar Portugal. O Al Nassr está apenas um ponto atrás do Al Hilal.
Publicidade