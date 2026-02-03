Jogar na MLS com Lionel Messi ou voltar à Europa? Saída de Cristiano Ronaldo do Al Nassr ganha cada vez mais força em meio à insatisfação do craque

Cristiano Ronaldo, claro, não conquistou o título do Campeonato Saudita com o Al Nassr, mas acredita merecer mais respeito do PIF, por ter contribuído para atrair grande parte do público para a competição. Ele também aceitou ser embaixador da candidatura da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2034. Por isso, recusou-se a jogar pelo Al Nassr e ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Al Riyadh na segunda-feira (2).

Em declarações feitas em outubro de 2025, Cristiano demonstrou compromisso em permanecer na liga, afirmando aos repórteres: "Para mim, é uma honra que a liga esteja crescendo e que muitas estrelas estejam chegando para torná-la ainda melhor e mais competitiva. Ser o primeiro - digamos, uma estrela - a vir para cá é uma honra, mas o que eu espero é que os próximos cinco a dez anos mostrem a liga ainda melhorando, não apenas os times principais, mas também as categorias de base."

"Não apenas pelo futuro dos jogadores sauditas e da liga, mas pelo país e para competir com outras ligas - esse é o meu sonho. E é isso que vou tentar fazer para ajudar o país e a liga a alcançar e chegar a esse nível."

Ao ser questionado sobre sua lembrança favorita no clube, ele acrescentou: "Provavelmente quando conquistamos o primeiro título [a Copa Rei Salman dos Clubes Árabes de 2023, na qual ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 contra o Al Hilal, que garantiu o título]. A final contra o Al Hilal foi provavelmente a mais intensa que vivemos."

"Sabe, quando você ganha títulos, as coisas ficam mais fáceis, e ter o privilégio de ganhar meu primeiro troféu no meu primeiro ano aqui foi incrível. Mas eu quero mais. Vou continuar me esforçando e ajudando meu time, o Al Nassr, a conquistar títulos. Acredito que este ano será um bom ano para o Al Nassr."