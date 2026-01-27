AFP
Jogadores do Tottenham se envolvem em acidente de carro antes de duelo na Champions League; atletas passam bem
Jogadores do Spurs envolvidos em acidente
Os jogadores franceses, Kolo Muani e Wilson Odobert se envolveram em um acidente de carro a caminho do aeroporto nesta terça-feira (27).
Felizmente, Kolo Muani saiu ileso do veículo de luxo, fato rapidamente confirmado por dirigentes do clube. Imagens do acidente circularam rapidamente nas redes sociais. O veículo envolvido, supostamente uma Ferrari preta, foi fotografado com danos significativos na lateral direita e os airbags acionados, parado em um acostamento. Tanto Odobert quanto Kolo Muani foram vistos em segurança ao lado do carro, ainda vestidos com seus uniformes de treino do clube, já que o acidente ocorreu pouco depois de terem saído do centro de treinamento do clube. Embora o incidente tenha causado interrupções temporárias no trânsito da rodovia e exigido a limpeza de um derramamento de óleo, a principal preocupação permaneceu com o bem-estar dos jovens talentos franceses.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- AFP
Thomas Frank tranquiliza a situação
Falando com repórteres, o técnico do Spurs, Thomas Frank, disse: "Kolo Muani e Wilson Odobert estão bem. Infelizmente, eles se envolveram em um pequeno acidente de carro. Todos os outros envolvidos estão bem. Foi um pneu que estourou. Eles viajarão um pouco mais tarde."
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips on Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
Dupla ainda vai à Alemanha
A equipe médica do clube foi instruída a realizar exames completos em ambos os jogadores como medida de precaução. Os primeiros indícios sugerem que não há lesões preocupantes, permitindo que eles permaneçam disponíveis para a partida da Champions League. Kolo Muani havia se recuperado recentemente de uma fratura na mandíbula sofrida em uma colisão alguns meses atrás, lesão que o obrigou a usar uma máscara de proteção facial. A rápida confirmação de que ambos estão aptos para jogar é um alívio significativo para a equipe médica e a comissão técnica, que estão lidando com um volume enorme de jogadores lesionados.
E Frank precisa de todos os seus craques à disposição após mais um resultado decepcionante no Campeonato Inglês, onde o time empatou em 2 a 2 com o Burnley, ameaçado pelo rebaixamento. Os torcedores do Spurs vaiaram seus jogadores ao deixarem o campo novamente e foram ouvidos cantando "você vai ser demitido amanhã" durante os momentos finais da partida em Turf Moor. Uma vitória na Champions e a classificação para a fase eliminatória aliviarão a pressão sobre o pressionado técnico dinamarquês, mas os resultados no campeonato precisarão melhorar ou o clube se verá envolvido na luta contra o rebaixamento.
Confronto decisivo na Champions
Tanto Odobert, peça fundamental na rotação do time nesta temporada, quanto Kolo Muani, emprestado pelo Paris Saint-Germain por uma temporada, são jogadores importantes para as opções ofensivas desfalcadas do Tottenham. O Tottenham precisa garantir uma vitória na última partida da fase de liga contra o Eintracht Frankfurt para assegurar uma vaga entre os oito primeiros colocados e a classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Um empate ou uma derrota provavelmente resultaria na disputa dos playoffs, dependendo de outros resultados.
Publicidade