Jogadores do Tottenham se envolvem em acidente de carro antes de duelo na Champions League; atletas passam bem

A equipe médica do clube foi instruída a realizar exames completos em ambos os jogadores como medida de precaução. Os primeiros indícios sugerem que não há lesões preocupantes, permitindo que eles permaneçam disponíveis para a partida da Champions League. Kolo Muani havia se recuperado recentemente de uma fratura na mandíbula sofrida em uma colisão alguns meses atrás, lesão que o obrigou a usar uma máscara de proteção facial. A rápida confirmação de que ambos estão aptos para jogar é um alívio significativo para a equipe médica e a comissão técnica, que estão lidando com um volume enorme de jogadores lesionados.

E Frank precisa de todos os seus craques à disposição após mais um resultado decepcionante no Campeonato Inglês, onde o time empatou em 2 a 2 com o Burnley, ameaçado pelo rebaixamento. Os torcedores do Spurs vaiaram seus jogadores ao deixarem o campo novamente e foram ouvidos cantando "você vai ser demitido amanhã" durante os momentos finais da partida em Turf Moor. Uma vitória na Champions e a classificação para a fase eliminatória aliviarão a pressão sobre o pressionado técnico dinamarquês, mas os resultados no campeonato precisarão melhorar ou o clube se verá envolvido na luta contra o rebaixamento.