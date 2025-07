Os jogadores suspensos de PSG x Real Madrid para a semifinal do Mundial de Clubes: quem está fora da partida

Com desfalques importantes, PSG e Real Madrid se reencontram em semifinal eletrizante da competição

A tão aguardada semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, marcada para esta quarta-feira (09), às 16h (de Brasília), promete fortes emoções — e alguns buracos nas escalações. De um lado, os franceses não poderão contar com Pacho e Lucas Hernández, expulsos na vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique e agora punidos com dois jogos de suspensão. Do outro, o time merengue perde o zagueiro Huijsen, suspenso por uma partida após cartão vermelho diante do Borussia Dortmund.

Além dos desfalques, o duelo ganha contornos ainda mais dramáticos por marcar o reencontro de Mbappé com o PSG, clube que defendeu por sete temporadas antes de se transferir ao Real Madrid. O vencedor encara Fluminense ou Chelsea na final.