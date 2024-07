Os jogadores em fim de contrato na Europa em 2024

Saiba quais grandes nomes do futebol europeu estão sem contrato e podem ser contratados de graça nesta janela de transferências

Oficialmente aberto, o mercado da bola do futebol europeu promete ser agitado. Grandes jogadores estão livres para assinar com qualquer clube, movimentando a janela de transferências para a temporada 2024/25. Entre os nomes mais notáveis, destacam-se Mats Hummels e Marco Reus, vice-campeões da mais recente edição da Champions League com o Borussia Dortmund, além de astros como Angel Di María e Pepe.

Com a janela de transferências da Premier League (Inglaterra) aberta desde o dia 14 de junho, outras grandes ligas europeias, como La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França), iniciaram suas negociações no dia 1º de julho. Este período, que se estende até o dia 30 de agosto, promete intensas movimentações, com clubes buscando reforços de peso sem a necessidade de pagamento de taxas de transferência.

A disponibilidade desses jogadores sem contrato oferece uma oportunidade para clubes que desejam se reforçar e melhorar seus elencos para a próxima temporada. Com tantos talentos experientes e renomados no mercado, a expectativa é de que as próximas semanas sejam marcadas por negociações estratégicas e contratações surpreendentes, que poderão redefinir o cenário do futebol europeu para a próxima temporada.

Por isso, confira com a GOAL quais nomes, em fim de vínculo com seus clubes, devem agitar o mercado da bola...

