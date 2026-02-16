Getty Images Sport
Jogadores do Chelsea são chamados de “mimados” por ignorarem jovens mascotes do Hull City antes do confronto pela FA Cup
Os jogadores do Chelsea passam pelas mascotes
O Chelsea compartilhou o vídeo em suas próprias redes sociais, quando seus jogadores chegaram ao MKM Stadium, em Hull, para a partida da copa na noite de sexta-feira. No entanto, o clipe acabou atraindo a atenção errada. Vários jogadores passam direto pelo grupo de mascotes, incluindo James, Estevao, Pedro e o goleiro Robert Sanchez. O atacante Liam Delap para, mas apenas para cumprimentar um membro da equipe do Hull que ele provavelmente conhecia de sua passagem pelo clube, quando foi emprestado pelo Manchester City em 2023-24.
Estrelas do blues criticadas nas redes sociais
Como resultado, os grandes nomes do Chelsea foram alvo de críticas severas nas redes sociais. @BevTurner escreveu: “Cumprimentem as crianças, seus tolos! Vocês só chutam bolas para ganhar a vida. Mas poderiam proporcionar uma grande emoção a essas crianças. Dêem-lhes um high five! Qualquer coisa! Mimados... onde está a sua humanidade?”
Al Foran acrescentou: “Eles não poderiam se importar menos, é realmente deprimente ver como os jogadores de futebol modernos se desconectaram da realidade.”
A ex-nadadora olímpica Sharron Davies escreveu: “Muito decepcionante @ChelseaFC, ninguém se importou em sequer dizer olá para esses jovens jogadores de futebol quando eles passaram? Cinco segundos do tempo deles!”
Uma conta com o nome @HarveyJB24 não mediu palavras, postando: “Bando de idiotas que nem olham para os mascotes.”
Outro usuário escreveu: “Tudo o que há de errado com a Premier League em cerca de 30 segundos de filmagem.”
Crítica severa?
Para ser justo com o time do Chelsea, eles tinham acabado de entrar por uma porta, então não estavam esperando o grupo, e a fila de mascotes estava posicionada em um ângulo em que ficava na visão periférica dos jogadores. Mais tarde, eles também cumprimentariam as mesmas mascotes antes do início da partida, como é costume. Estranhamente, grande parte da indignação parece ter sido gerada pela mídia de direita do Reino Unido.
Blues avança com facilidade na FA Cup
Em campo, não havia motivos para criticar a equipe de Liam Rosenior, que venceu por 4 a 0 o adversário da Championship. Pedro Neto marcou três gols, Delap deu três assistências e Estevao também balançou as redes. O Blues conhecerá seu adversário na sexta rodada no sorteio de segunda-feira.
Após a partida, Rosenior elogiou o profissionalismo de seus jogadores: “O que estou percebendo rapidamente é que eles não são apenas bons jogadores, mas também profissionais excepcionais”, disse ele. “Achei que foi uma atuação profissional esta noite contra um time muito bom que está lutando para chegar à Premier League. Não é um jogo fácil. Parte do nosso futebol foi tudo o que eu queria ver, mas, antes disso, os valores que a equipe representou me deixaram muito feliz como técnico.”
