Jogadores do Barcelona respondem ao técnico Hansi Flick em reunião tensa no campo de treinamento após a derrota para o Atlético de Madrid
Barcelona derrotado pelo Atlético
O Barcelona voltou a apresentar uma forma impressionante nesta temporada sob o comando de Hansi Flick, liderando a tabela da La Liga, classificando-se para as oitavas de final da Liga dos Campeões e derrotando o Real Madrid para conquistar a Supercopa da Espanha em janeiro. No entanto, suas esperanças de manter a Copa del Rey foram frustradas na noite de quinta-feira, quando foi derrotado por 4 a 0 pelo Atlético na primeira partida da semifinal. A equipe de Diego Simeone expôs impiedosamente a famosa linha alta de Flick e deu trabalho aos catalães. A noite difícil para o clube foi agravada pelo gol de Pau Cubarsi ser anulado por impedimento após um atraso de oito minutos do VAR, enquanto Eric Garcia foi expulso no final da partida, e a equipe de Flick terminou o jogo com 10 jogadores.
Tensão no campo de treino
O resultado levou a uma reflexão profunda no campo de treinamento no dia seguinte, de acordo com o The Athletic. Flick deu sua opinião e questionou a mentalidade e a intensidade dos jogadores, enquanto também houve críticas ao técnico. Os astros do Barcelona revelaram suas preocupações ao técnico sobre suas táticas, alegando que sua linha alta “não era a melhor ideia, já que as condições não eram adequadas para isso aos olhos deles”. Os jogadores acham que é incrivelmente difícil aplicar seu estilo quando jogadores importantes como Raphinha e Pedri estão ausentes. Ambos os jogadores foram descartados da partida devido a lesões e fizeram muita falta ao time de Flick. Embora os jogadores do Barcelona não queiram abandonar a abordagem de Flick, eles querem “mais pragmatismo em jogos importantes e contra certos adversários, bem como uma maior adaptação aos jogadores disponíveis”.
Flick admite que o Barça deu uma lição
Flick falou sobre a derrota de sua equipe após o jogo e admitiu que o Barça havia aprendido uma lição com o Atlético. Ele disse aos repórteres: “Não jogamos muito bem no primeiro tempo como equipe. Havia muita distância entre todos. Não pressionamos como queríamos. Nos primeiros 45 minutos ou mais, aprendemos uma lição. Às vezes, isso é bom no momento certo. Talvez hoje tenha sido o momento certo. Ainda estou orgulhoso da minha equipe, talvez não hoje nos primeiros 45 minutos, mas ao longo de toda a temporada. Quando você vê quantas lesões tivemos durante toda a temporada, como nos adaptamos... Hoje foi uma derrota pesada, mas estou orgulhoso da minha equipe. Vamos voltar. Precisamos começar do início [dos jogos]. Quando você vê os jogadores do Atlético, eles tinham mais vontade, mais fome. E é isso que eu quero desde o primeiro minuto. Não mostramos isso no primeiro tempo. Temos a segunda partida. Vamos lutar por isso. Se conseguirmos vencer cada tempo por 2 a 0, esse é o nosso objetivo. Precisamos dos nossos torcedores no Camp Nou e veremos o que acontece.”
Controvérsia sobre gol anulado
O Barcelona também ficou furioso com a decisão de anular o gol de Cubarsi após um atraso ridiculamente longo do VAR. O zagueiro marcou no início do segundo tempo e seu gol teria feito o placar chegar a 4 a 1, dando ao Barça a esperança de tentar se recuperar no jogo. O longo atraso foi devido à falha da tecnologia semiautomática de impedimento, forçando os árbitros do VAR a traçar as linhas manualmente. O meio-campista do Barcelona, Frenkie de Jong, não poupou críticas à situação. Ele disse: “Na foto do impedimento, não dá nem para ver o contato com a bola no momento em que Fermin chuta. Mais tarde, outra imagem foi divulgada, na qual ficava claro que o zagueiro estava um metro atrás de Lewandowski. Isso é muito estranho, é um escândalo.”
O que vem a seguir?
A segunda partida da eliminatória só acontecerá no dia 3 de março, dando a Flick tempo suficiente para recuperar seus jogadores lesionados. Enquanto isso, o técnico alemão espera ver uma resposta de seus jogadores na segunda-feira, quando eles retomam a disputa pelo título fora de casa, contra o Girona.
