Jogadores do Barcelona respondem ao técnico Hansi Flick em reunião tensa no campo de treinamento após a derrota para o Atlético de Madrid

Flick falou sobre a derrota de sua equipe após o jogo e admitiu que o Barça havia aprendido uma lição com o Atlético. Ele disse aos repórteres: “Não jogamos muito bem no primeiro tempo como equipe. Havia muita distância entre todos. Não pressionamos como queríamos. Nos primeiros 45 minutos ou mais, aprendemos uma lição. Às vezes, isso é bom no momento certo. Talvez hoje tenha sido o momento certo. Ainda estou orgulhoso da minha equipe, talvez não hoje nos primeiros 45 minutos, mas ao longo de toda a temporada. Quando você vê quantas lesões tivemos durante toda a temporada, como nos adaptamos... Hoje foi uma derrota pesada, mas estou orgulhoso da minha equipe. Vamos voltar. Precisamos começar do início [dos jogos]. Quando você vê os jogadores do Atlético, eles tinham mais vontade, mais fome. E é isso que eu quero desde o primeiro minuto. Não mostramos isso no primeiro tempo. Temos a segunda partida. Vamos lutar por isso. Se conseguirmos vencer cada tempo por 2 a 0, esse é o nosso objetivo. Precisamos dos nossos torcedores no Camp Nou e veremos o que acontece.”